https://ukraina.ru/20261127/chto-obsudyat-putin-i-pashinyan-khorvaty-ne-vydali-terrorista-itogi-27-noyabrya-1084787992.html

Что обсудят Путин и Пашинян, хорваты не выдали террориста. Итоги 27 ноября

Что обсудят Путин и Пашинян, хорваты не выдали террориста. Итоги 27 ноября - 27.11.2026 Украина.ру

Что обсудят Путин и Пашинян, хорваты не выдали террориста. Итоги 27 ноября

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на предыдущих переговорах затронут вопрос военной базы в Гюмри. Суд в Хорватии отменил решение об экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Владимира Журавлёва

2026-11-27T18:00

2026-11-27T18:00

2026-11-27T18:00

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на предстоящих переговорах затронут тему российской военной базы в республике, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Эта база является очень важным элементом обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Здесь будет, конечно, интересно послушать точку зрения армянской страны", — заявил он журналистам.Песков указал, что визит главы правительства Армении в Россию давно согласован, в Кремле к нему готовятся. Главной темой предстоящей встречи Песков назвал вопрос выбора Ереваном ориентации между ЕС и ЕАЭС."Ориентация в сторону Европейского союза и одновременно желание продолжать интеграционный процесс в рамках ЕАЭС не коррелируют друг с другом", — подчеркнул Песков.Накануне Пашинян заявил, что Армения в ближайшие годы готова полностью взять на себя ответственность за охрану госграницы. Он анонсировал полный вывод российских войск из Армении."Мы благодарны российским пограничникам за то, что они все эти годы стояли на наших границах. Но, думаю, что в ближайшие годы мы должны в полной мере взять на себя ответственность за охрану границ", — заявил Пашинян на брифинге после заседания правительства.Премьер-министр Армении не уточнил, на каких именно участках и в какие сроки армянские военнослужащие заменят российских. Пока же российские пограничники продолжают службу на границе Армении с Турцией и Ираном. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.О том, что Армения намерена добиваться вывода российских пограничников, Пашинян заявлял и ранее. Так, ещё 30 апреля он сообщил, что армянские пограничники будут замещать российских. При этом премьер отмечал, что Ереван готов обсуждать как сохранение российского военного присутствия, так и вывод российских военных из страны.В сентябре же Пашинян высказался по поводу российской военной базы в Гюмри. Тогда он указал, что Армения готова обсуждать как ее сохранение, так и вывод военных. В ответ Путин отметил: если Еревану не нужен этот объект, то российская сторона "уйдёт хоть завтра и навязывать никому ничего не будет".Тогда же, в сентябре, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пребывание российского контингента на военной базе в Армении регламентировано соответствующими соглашениями, которые Россия намерена соблюдать и надеется на аналогичный подход Армении.Как отметила Захарова на брифинге на полях Всемирного фестиваля молодежи, дислоцированная в Гюмри российская военная база является "одним из несущих элементов архитектуры безопасности" и в самой Армении, и в регионе в целом, и "какая-либо осязаемая альтернатива на данный момент просто не просматривается"."Пребывание российского контингента в Армении регулируется соответствующими двусторонними соглашениями, мы со своей стороны намерены их соблюдать. И рассчитываем, что у официального Еревана аналогичный подход", – подчеркнула Захарова.Тем временем в отношении российских военных в Гюмри продолжают устраивать провокации. Так, в октябре этого года губернатор Ширакской области Армении, административным центром которой и является Гюмри, Давид Арушанян позволил себе оскорбительные выпады в адрес россиян в городе."Несколько видеокамер, несколько озабоченных лиц, несколько громких фраз о "нашем Гюмри" – и вот уже готово очередное политическое представление. Остается только найти зрителей. Но здесь есть небольшое неудобство: Гюмри – это не ваш "Нижний Табор", а гюмриец – не ваш "Иван"", – написал он в соцсетях, комментируя митинг от оппозиции.Это заявление прокомментировали в посольстве РФ в Армении."С недоумением восприняли содержащееся в записи <...> упоминание неких "иванов", поневоле напоминающее лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны", – гласил комментарий российского посольства.Диппредставительство указало, что в городе дислоцируется 102-я российская военная база и действует российский пограничный отряд."Не хотелось бы думать, что официальное лицо, возглавляющее регион, <...> считает допустимым публичные высказывания, которые могут провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам, что в корне противоречило бы духу многовековой дружбы между народами наших стран", – подытожили в посольстве.А в ноябре этого года двоих российских военных в Гюмри обвинили в избиении Украинца. Об этом сообщил Следственный комитет Армении.Армянские правоохранители задержали двоих российских военных по заявлению гражданина Украины Дмитрия Самуеленко, который утверждал, что его избили россияне. Сам инцидент якобы произошёл в октябре. В СК Армении сообщили, что было возбуждено дело по статье о применении физического насилия группой лиц и назначена судебно-медицинская экспертиза. При этом причины конфликта украинца и россиян не назывались.Плюнули немцам в лицоВысший уголовный суд Хорватии упразднил решение о передаче подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Владимира Журавлёва ГерманииОб этом сообщила украинская юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнёры". По её информации 23 ноября Высший уголовный суд Республики Хорватия удовлетворил апелляционную жалобу защиты Журавлёва, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к теракте на "Северных потоках"."Суд отменил решение суда города Пула от 18 сентября 2026 г. о передаче Журавлева Германии и направил дело на повторное рассмотрение. Апелляционный суд признал преждевременными выводы суда первой инстанции и обязал его получить от немецких судебных органов дополнительные разъяснения относительно соотношения двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации и границ уголовного преследования. Суд также отметил необходимость обеспечения прав личности, правовой определенности и справедливости процедуры передачи", – указывалось в сообщении.Украинские юристы заявили, что это решение "является важным процессуальным результатом работы Журавлёва". В то же время, вопрос передачи Журавлёва Германии остается открытым.Ранее, в сентябре, суд в Пуле принял решение об экстрадиции Журавлёва, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", в Германию.После вступления решения в силу МВД Хорватии передаст Журавлёва компетентным органам Германии. Решение было принято судьей Эдвиной Суевич 18 сентября, однако текст опубликовали спустя неделю. Украинский адвокат Журавлёва Николай Катеринчук назвал решение предвзятым и политическим и добавил, что его обжалуют в апелляции.Журавлёв является инструктором по дайвингу из киевской школы Scuba Family. По версии следствия, именно Журавлёв и является главным исполнителем теракта. Ранее Журавлёв отслужил в украинской армии, получив специальность "техник по обслуживанию водолазного снаряжения".У Журавлёва богатый опыт погружений на большую глубину. Он владеет техникой использования глубоководного оборудования и специальных дыхательных смесей.После задержания Журавлёва власти Польши призвали Германию простить украинца.Подробнее о том, что происходит с украинцами в Европе – в статье Павла Волкова ""Отражает пожелания правительства Украины". Украинским беженцам не нужно ехать в Британию".

https://ukraina.ru/20261127/babushka-maydana-protiv-detey-sorosa-timoshenko-obyavila-voynu-vneshnemu-upravleniyu-ukrainoy-1084785107.html

https://ukraina.ru/20261127/deneg-bolshe-net-glavnaya-skrepa-evropy-pala-1084786021.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, армения, россия, германия, никол пашинян, владимир путин, ес, еаэс, северный поток, фсб