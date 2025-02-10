Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ - 10.02.2025 Украина.ру
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Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ
Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ - 10.02.2025 Украина.ру
Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ
Местные жители освобожденного от ВСУ села Николаево-Дарьино рассказали о своем выживании на протяжении 186 дней, пока населенный пункт не освободили российские войска. Об этом 10 февраля вышел эфир на телеканале "Звезда"
2025-02-10T14:31
2025-02-10T14:35
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Как они утверждают, солдаты ВСУ на протяжении всего этого времени стреляли из танков, атаковали беспилотниками и убивали мирное население. Местные жители отметили, что при этом похоронить погибших на кладбище украинские военнослужащие не позволяли: "могилы приходилось копать прямо в огородах".Помимо этого, местные рассказали, что от атак украинских БПЛА люди прятались в подвалах. "Ели консервы собственного приготовления и картофель. Питьевую воду добывали из близлежащей речки. Связь и электричество отсутствовали", — отмечается в эфире.Село Николаево-Дарьино было освобождено российскими войсками 27 января. Подробности в публикации Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской областиМежду тем в интервью изданию Украина.ру эксперт раскрыл закономерность, с которой ВСУ совершают преступления и зверствуют над мирным населением. Об этом — в материале Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, вс рф, курск
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, Курск

Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ

14:31 10.02.2025 (обновлено: 14:35 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРаздача гумпомощи в Курской области
Раздача гумпомощи в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Местные жители освобожденного от ВСУ села Николаево-Дарьино рассказали о своем выживании на протяжении 186 дней, пока населенный пункт не освободили российские войска. Об этом 10 февраля вышел эфир на телеканале "Звезда"
Как они утверждают, солдаты ВСУ на протяжении всего этого времени стреляли из танков, атаковали беспилотниками и убивали мирное население. Местные жители отметили, что при этом похоронить погибших на кладбище украинские военнослужащие не позволяли: "могилы приходилось копать прямо в огородах".
"Было 53 человека. Осталось 33 до момента вывода", — цитирует телеканал одного из жителей.
Помимо этого, местные рассказали, что от атак украинских БПЛА люди прятались в подвалах.
"Ели консервы собственного приготовления и картофель. Питьевую воду добывали из близлежащей речки. Связь и электричество отсутствовали", — отмечается в эфире.
Село Николаево-Дарьино было освобождено российскими войсками 27 января. Подробности в публикации Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской области
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8 февраля, 10:44
Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском ПоречномПричина зверств ВСУ в селе Русское Поречное Курской области — злость и месть украинских военных, которые понесли большие потери в населенном пункте. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости рассказал штурмовик 352-го батальона ВС РФ с позывным "Странник"
Между тем в интервью изданию Украина.ру эксперт раскрыл закономерность, с которой ВСУ совершают преступления и зверствуют над мирным населением. Об этом — в материале Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый
 
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