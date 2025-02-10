Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ
14:31 10.02.2025 (обновлено: 14:35 10.02.2025)
Местные жители освобожденного от ВСУ села Николаево-Дарьино рассказали о своем выживании на протяжении 186 дней, пока населенный пункт не освободили российские войска. Об этом 10 февраля вышел эфир на телеканале "Звезда"
Как они утверждают, солдаты ВСУ на протяжении всего этого времени стреляли из танков, атаковали беспилотниками и убивали мирное население. Местные жители отметили, что при этом похоронить погибших на кладбище украинские военнослужащие не позволяли: "могилы приходилось копать прямо в огородах".
"Было 53 человека. Осталось 33 до момента вывода", — цитирует телеканал одного из жителей.
Помимо этого, местные рассказали, что от атак украинских БПЛА люди прятались в подвалах.
"Ели консервы собственного приготовления и картофель. Питьевую воду добывали из близлежащей речки. Связь и электричество отсутствовали", — отмечается в эфире.
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