https://ukraina.ru/20250210/1060956965.html

Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ

Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ - 10.02.2025 Украина.ру

Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ

Местные жители освобожденного от ВСУ села Николаево-Дарьино рассказали о своем выживании на протяжении 186 дней, пока населенный пункт не освободили российские войска. Об этом 10 февраля вышел эфир на телеканале "Звезда"

2025-02-10T14:31

2025-02-10T14:31

2025-02-10T14:35

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Как они утверждают, солдаты ВСУ на протяжении всего этого времени стреляли из танков, атаковали беспилотниками и убивали мирное население. Местные жители отметили, что при этом похоронить погибших на кладбище украинские военнослужащие не позволяли: "могилы приходилось копать прямо в огородах".Помимо этого, местные рассказали, что от атак украинских БПЛА люди прятались в подвалах. "Ели консервы собственного приготовления и картофель. Питьевую воду добывали из близлежащей речки. Связь и электричество отсутствовали", — отмечается в эфире.Село Николаево-Дарьино было освобождено российскими войсками 27 января. Подробности в публикации Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской областиМежду тем в интервью изданию Украина.ру эксперт раскрыл закономерность, с которой ВСУ совершают преступления и зверствуют над мирным населением. Об этом — в материале Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый

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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, всу, вс рф, курск