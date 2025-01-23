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В МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской области

В МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской области - 23.01.2025 Украина.ру

В МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской области

Армия России обнаружила пыточные камеры с трупами местных жителей в освобождённом от украинских интервентов населённом пункте Курской области. Об этом на брифинге 23 января рассказала официальный представитель МИД РФМария Захарова

2025-01-23T15:26

2025-01-23T15:26

2025-01-23T15:26

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россия

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военные преступления

всу

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"В подвальных помещениях жилых домов освобожденного российскими Вооружёнными силами населённого пункта Русское Поречное Курской области были обнаружены устроенные ВСУ камеры пыток. В них были найдены изуродованные тела не менее семи местных жителей разных возрастов со следами издевательств", — сказала Захарова.Она назвала убийц мирных жителей "бандеровцами", указав также, каким способом они совершали своё преступление.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области. Следком сообщил, что в январе 2025 года украинские боевики в населённом пункте Русское Поречное Суджанского района Курской области совершили убийство не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома. Подробности в публикации СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области Также на эту тему: "Ни один из них не доживет до суда": волонтер рассказал про зверства нацистов из ВСУ в Курской области

https://ukraina.ru/20250119/1060380073.html

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новости, курская область, россия, русское поречное, вооруженные силы украины, мид рф, мария захарова, военные преступления, всу