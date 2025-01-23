В МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской области
Армия России обнаружила пыточные камеры с трупами местных жителей в освобождённом от украинских интервентов населённом пункте Курской области. Об этом на брифинге 23 января рассказала официальный представитель МИД РФМария Захарова
"В подвальных помещениях жилых домов освобожденного российскими Вооружёнными силами населённого пункта Русское Поречное Курской области были обнаружены устроенные ВСУ камеры пыток. В них были найдены изуродованные тела не менее семи местных жителей разных возрастов со следами издевательств", — сказала Захарова.
Она назвала убийц мирных жителей "бандеровцами", указав также, каким способом они совершали своё преступление.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области. Следком сообщил, что в январе 2025 года украинские боевики в населённом пункте Русское Поречное Суджанского района Курской области совершили убийство не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома.
Подробности в публикации СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области