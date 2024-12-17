https://ukraina.ru/20241217/1059695873.html

Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов

Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов - 17.12.2024 Украина.ру

Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов

Киевский режим утратил здравый смысл и действует по указке более радикальных американских политиков, чем избранный президент США Дональд Трамп. Политики делают все для эскалации войны с Россией. И через эту эскалацию хотят втянуть НАТО в войну против РФ

2024-12-17T04:00

2024-12-17T04:00

2024-12-17T04:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, Владимир Зеленский также осознает, что после инаугурации Трампа шансов остаться во главе киевского режима у него мало, поэтому он пытается максимально эскалировать ситуацию, чтобы у Трампа не было возможности его сменить.Ранее Трамп назвал глупым решение разрешить Украине бить дальнобойными западными ракетами по российской территории.В пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Минобороны России сообщило, что ответ Москвы на атаку ВСУ на аэродром в Таганроге западными ракетами ATACMS.На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоПосле этого Зеленский назвал удар России одним из самых масштабных. Он добавил, что призывает весь мир к "сильной реакции", желательно с помощью системы Patriot.Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако на Украине его не услышали, и в среду, 13 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. "Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуПолный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев

https://ukraina.ru/20241213/1059647383.html

https://ukraina.ru/20241213/1059644763.html

россия

украина

донбасс

курская область

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новости, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донбасс, курская область, "орешник", ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали