Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов - 17.12.2024 Украина.ру
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Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов
Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов - 17.12.2024 Украина.ру
Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов
Киевский режим утратил здравый смысл и действует по указке более радикальных американских политиков, чем избранный президент США Дональд Трамп. Политики делают все для эскалации войны с Россией. И через эту эскалацию хотят втянуть НАТО в войну против РФ
2024-12-17T04:00
2024-12-17T04:00
новости
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
донбасс
курская область
"орешник"
ракеты средней и меньшей дальности
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, Владимир Зеленский также осознает, что после инаугурации Трампа шансов остаться во главе киевского режима у него мало, поэтому он пытается максимально эскалировать ситуацию, чтобы у Трампа не было возможности его сменить.Ранее Трамп назвал глупым решение разрешить Украине бить дальнобойными западными ракетами по российской территории.В пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Минобороны России сообщило, что ответ Москвы на атаку ВСУ на аэродром в Таганроге западными ракетами ATACMS.На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоПосле этого Зеленский назвал удар России одним из самых масштабных. Он добавил, что призывает весь мир к "сильной реакции", желательно с помощью системы Patriot.Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако на Украине его не услышали, и в среду, 13 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. "Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по ТаганрогуПолный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев
https://ukraina.ru/20241213/1059647383.html
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россия
украина
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новости, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донбасс, курская область, "орешник", ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Курская область, "Орешник", ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали

Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов

04:00 17.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Киевский режим утратил здравый смысл и действует по указке более радикальных американских политиков, чем избранный президент США Дональд Трамп. Политики делают все для эскалации войны с Россией. И через эту эскалацию хотят втянуть НАТО в войну против РФ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
"Чем больше ВСУ терпят поражение в Курской области или в Донбассе, тем больше киевский режим совершает безрассудных действий. И Трамп понимает, что все может закончиться тем, что "Орешник", и не один, прилетит и в Киев, а не только на объекты военно-промышленного комплекса типа Южмаша", — заявил Кнутов.
По его словам, Владимир Зеленский также осознает, что после инаугурации Трампа шансов остаться во главе киевского режима у него мало, поэтому он пытается максимально эскалировать ситуацию, чтобы у Трампа не было возможности его сменить.
Ранее Трамп назвал глупым решение разрешить Украине бить дальнобойными западными ракетами по российской территории.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
13 декабря, 17:42
Непростые времена для лоббистов Украины и окно возможностей. Что Трамп собирается предложить КиевуИзбранный президент США Дональд Трамп регулярно демонстрирует несогласие с нынешним курсом Вашингтона в отношении Украины, однако на деле даёт понять, что с высокой долей вероятности продолжит дело своего предшественника
В пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Минобороны России сообщило, что ответ Москвы на атаку ВСУ на аэродром в Таганроге западными ракетами ATACMS.
На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетело
После этого Зеленский назвал удар России одним из самых масштабных. Он добавил, что призывает весь мир к "сильной реакции", желательно с помощью системы Patriot.
- РИА Новости, 1920, 13.12.2024
13 декабря, 16:29
Зеленский попросил Запад дать России сдачи за свой удар по Таганрогу Владимир Зеленский назвал пятничный удар России по энергетическим и военным объектам Украины одним из самых масштабных. Об этом 13 декабря он написал в своем телеграм-канале
Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако на Украине его не услышали, и в среду, 13 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства.
"Атака на все мирные инициативы": в Раде отреагировали удар ВСУ по Таганрогу
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев
 
НовостиРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДонбассКурская область"Орешник"ракеты средней и меньшей дальностидальнобойные ракетыдетали
 
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06:00На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский
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05:50"Кто позволит Киеву проводить референдум в Крыму?": Ищенко о том, куда заведут переговоры с Украиной
05:40"Старичка трогать не будут": Васильев рассказал, будет ли администрация Трампа "брать" Белый дом
05:39"Гибель сотен тысяч украинцев – просто настольная игра Запада". Украинские эксперты в ожидании мира
05:20Из Курской области в Покровск и обратно: Кнутов рассказал о переброске войск ВСУ
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04:40Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТО
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