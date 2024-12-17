Чем чаще ВСУ терпят поражение на поле боя, тем опаснее становятся их зверства — Кнутов
Киевский режим утратил здравый смысл и действует по указке более радикальных американских политиков, чем избранный президент США Дональд Трамп. Политики делают все для эскалации войны с Россией. И через эту эскалацию хотят втянуть НАТО в войну против РФ
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
"Чем больше ВСУ терпят поражение в Курской области или в Донбассе, тем больше киевский режим совершает безрассудных действий. И Трамп понимает, что все может закончиться тем, что "Орешник", и не один, прилетит и в Киев, а не только на объекты военно-промышленного комплекса типа Южмаша", — заявил Кнутов.
По его словам, Владимир Зеленский также осознает, что после инаугурации Трампа шансов остаться во главе киевского режима у него мало, поэтому он пытается максимально эскалировать ситуацию, чтобы у Трампа не было возможности его сменить.
Ранее Трамп назвал глупым решение разрешить Украине бить дальнобойными западными ракетами по российской территории.
13 декабря, 17:42Непростые времена для лоббистов Украины и окно возможностей. Что Трамп собирается предложить КиевуИзбранный президент США Дональд Трамп регулярно демонстрирует несогласие с нынешним курсом Вашингтона в отношении Украины, однако на деле даёт понять, что с высокой долей вероятности продолжит дело своего предшественника
После этого Зеленский назвал удар России одним из самых масштабных. Он добавил, что призывает весь мир к "сильной реакции", желательно с помощью системы Patriot.
Президент РФ Владимир Путин многократно предупреждал Украину и Запад о недопустимости ударов вглубь российских регионов. Однако на Украине его не услышали, и в среду, 13 декабря, украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства.