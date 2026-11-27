https://ukraina.ru/20261127/prichastnost-zelenskogo-i-atmosfera-kak-na-pokhoronakh-raskryty-novye-detali-podryva-severnykh-potokov-1084782706.html

Причастность режима Зеленского и атмосфера, как на похоронах: новые детали подрыва "Северных потоков"

Причастность режима Зеленского и атмосфера, как на похоронах: новые детали подрыва "Северных потоков" - 27.11.2026 Украина.ру

Причастность режима Зеленского и атмосфера, как на похоронах: новые детали подрыва "Северных потоков"

Высший земельный суд Гамбурга продолжает изучать дело о теракте на "Северных потоках". На очередных заседаниях вынесен важнейший вердикт касательно оператора газопровода. Кроме того, свидетели рассказали о странных деталях в поведении диверсантов. Некоторые из них даже запечатлели на фотографиях

2026-11-27T18:32

2026-11-27T18:32

2026-11-27T19:03

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украина

владимир зеленский

николай кузнецов

роман червинский

балтийское море

северный поток

диверсия

суд

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Прежде чем перейти к показаниям свидетелей, судьи объявили, что гражданский иск компании Nord Stream AG с требованием о компенсации ущерба, предъявленный предполагаемому руководителю диверсионной группы, подорвавшей газопровод, бывшему украинскому офицеру Сергею Кузнецову, отклонён. Это решение обосновали двумя аргументами:1. Если Кузнецов действовал по поручению украинского государства, то подрыв "Северных потоков" был бы актом государственной власти, в таком случае гражданский иск о компенсации к исполнителю как к частному лицу в немецком суде недопустим.2. Если украинское государство к диверсии не причастно, иск всё равно не подходит для уголовного процесса, поскольку для его рассмотрения требовалось бы применять право сразу нескольких стран, обращаться в Суд ЕС и заказывать заключения по иностранному праву. Это заняло бы минимум два года.Сторона обвинения полагает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена с одобрения украинских государственных органов, и следствие, как следует из определения суда, пока подтверждает эту версию.Суд сослался на письмо Министерства обороны Украины от ноября 2025 года, согласно которому, с 1 сентября 2022-го Кузнецов проходил службу на должности офицера разведгруппы в воинской части А4103. Командир части Юрий Семенюк и его заместитель Роман Червинский в письменной форме подтвердили, что в сентябре 2022 года Кузнецов находился под командованием Червинского и никогда не покидал место службы без разрешения. К тому же суд принял во внимание, что обвиняемый сам называл себя офицером украинского спецназа.Глава киевского режима Владимир Зеленский в августе 2026 года в беседе с журналистами утверждал, что Украина никогда официально не участвовала ни в каких операциях, связанных с проектом газопровода "Северный поток". Однако немецкие судьи не увидели противоречий между его заявлением и материалами следствия."Это краткое высказывание примечательным образом оставляет открытым вопрос о том, могла ли вместо этого иметь место неофициальная операция Украины", — гласит определение суда.Прямых доказательств личной осведомленности или приказа самого Зеленского в документе не приводится. Тем не менее он же стоит во главе государства.Высший земельный суд Гамбурга пытается при помощи свидетелей восстановить картину событий 2022 года, когда произошёл теракт на "Северных потоках". 25 ноября показания дали двое мужчин из Германии, которые могли видеть парусную яхту "Андромеда" и её экипаж в период совершения диверсии.Очень странные людиЯхтсмен Николай Краус рассказал, что заметил судно около шведского острова Сандхамн 13 сентября 2022 года, поведение экипажа показалось ему подозрительным."Это странные моряки или, может быть, вообще не моряки". [В чартерных рейсах часто пьют и смеются], а с этим экипажем всё было иначе. Это не было похоже на весёлое путешествие на корабле", - сказал он.Во время допроса в полиции Краус описывал экипаж как "бригаду строителей под давлением", а атмосферу в группе сравнивал с похоронами.Выступавший неделей ранее в суде сотрудник компании Mola Yachting, который в конце августа 2022 года подписал акт о передаче диверсантам "Андромеды" в порту Росток-Варнемюнде, также говорил, что эта группа отличалась от типичных любителей морских прогулок на Балтике – у них не было ящиков пива. Только одна дорожная сумка с собой.Назвать точное количество людей Краус на заседании не смог, но вспомнил, что среди них были коренастые и тучные мужчины с короткими волосами, а также миниатюрная женщина.Краусу было сложно пришвартоваться из-за дождя и сильного ветра. Обычно яхтсмены в подобных ситуациях помогают друг другу, принимая швартовые с борта, но люди с большой яхты, стоявшей неподалёку, этого не сделали.Позже при встрече на причале немец спросил этих людей по-английски про систему автоматической идентификации (AIS) "Андромеды", поскольку при заходе в порт навигационная система его яхты неоднократно предупреждала о возможном столкновении с другим судном."Как будто их захлестнули эмоции. Капитана прогулочного судна такой вопрос не стал бы волновать", - отметил он.Диверсанты взволнованно что-то обсудили на своём языке (либо по-польски, либо по-украински; как звучит украинский, свидетель знал, поскольку принимал у себя беженцев из Харькова), и только после этого один из них, которого Краус принял за капитана, ответил на английском, что всё отключено.Как сообщил на одном из предыдущих судебных заседаний сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ (ВКА), при аренде "Андромеды" диверсанты специально просили предоставить судно без шкипера и AIS, но чартерная компания не стала демонтировать оборудование.При выходе в Балтийское море экипаж не включал систему передачи сигнала. Это позволяло судну скрывать своё точное местоположение при закладке взрывных устройств на газопроводах.Очень странное поведениеО подозрительных действиях экипажа говорил и второй свидетель. Дело было уже в Германии, в порту Варнемюнде, неподалёку от города Росток, где диверсанты брали яхту в аренду.Яхтсмена-любителя Флориана из окрестностей Дюссельдорфа насторожило, что двое членов экипажа заправляли "Андромеду" вручную из канистр объёмом 15–20 литров, хотя совсем рядом работала стационарная заправочная станция."Арендуешь лодку за более чем €2000 в неделю, а в итоге экономишь, может быть, €20, потому что привёз канистру с дизельным топливом", — недоумевал он.Вся эта ситуация показалась Флориану и двум его коллегам забавной, и они сфотографировали происходящее просто так, ради шутки. Позже, когда правоохранители обратились к яхтсменам с вопросом, не видели ли они "Андромеду", те пересмотрели свои снимки и увидели это название на яхте. Суд продемонстрировал эти фотографии в ходе заседания. Лиц людей, однако, на них не видно.Свидетель отмечал, что мужчины из экипажа "Андромеды" уверенно управляли судном и не производили впечатления людей, которые делали это впервые.Выступавший на заседании 17 ноября начальник порта Вик рассказывал, что "Андромеду" в порту заправляли примерно на €1000, внеся всю сумму наличными. По его словам, всё "выглядело необычно", поскольку "это много": учитывая, что тогда литр топлива стоил €2,5, следовательно, залили около 400 литров, притом что обычно прогулочные яхты ограничиваются 20–80 литрами. Это было в начале сентября 2022 года – перед выходом в море для совершения диверсии."Что-то не так" и украинский фургонНа 26 ноября было заявлено 4 человека, но в официальных отчётах содержатся показания только двоих. Такое бывает в нескольких случаях: уважительная причина неявки, нехватка времени – тогда допрос могут перенести на другой день. Все четверо высказывались по одному сюжету либо суд счёл ответы предыдущих выступавших исчерпывающими и отменил вызов остальных.На этом заседании речь шла о событиях 23 сентября 2022 года, за три дня до диверсии на "Северных потоках". По версии следствия, утром этого дня диверсанты выгрузили водолазное оборудование и снаряжение в порту Вик, а вечером сдали яхту в чартерную компанию в Ростоке и выехали с территории ФРГ.Ещё в 2024 году несколько немецких СМИ, в частности журнал Der Spiegel, писали про отдыхающих, которые сделали фотографии "Андромеды" и позже передали их полиции. Двое из них и выступили 26 ноября в суде.Инженер из Дрездена рассказал, что видел с балкона квартиры для отдыха в портовом посёлке Вик на немецком острове Рюген, как практически одновременно прибыли яхта (на расстоянии всего 10 метров от здания) и красный фургон.По этой причине мужчина сфотографировал автомобиль. Позже удалил снимок, но, узнав о возможной связи "Андромеды" с подрывами газопроводов, смог восстановить и его, и метаданные. На фотографии, которую показали в суде, виден украинский номерной знак.По его воспоминаниям, мужчина лет 45–50 на вид казался главным в группе. Остальные переносили в фургон напитки, необычно большие тёмные баллоны, похожие на водолазные, полотняные сумки и металлические ящики. Была с ними ещё женщина с прямыми рыжими волосами.Похожую фотографию, сделанную в той же гавани утром того же 23 сентября 2022 года, предоставил и другой свидетель, который отдыхал в соседних апартаментах: на ней изображена пришвартованная у причала яхта, на которой отчётливо видно название "Андромеда" - что подтверждает её нахождение там в это время.На вопрос, сложилось ли у него впечатление, что люди с яхты и из автомобиля договорились встретиться, мужчина ответил утвердительно. По его оценке, весь процесс длился примерно полчаса. Он, как и инженер из Дрездена, сказал, что в машину грузили баллоны, похожие на водолазные, и ящики. На заседании мужчина предположил, что баллонов могло быть около 12, а судья ему напомнили, что на допросе в полиции говорил примерно о десяти.Стоит отметить, что все свидетели по прошествии такого большого временного отрезка не смогли точно вспомнить те или иные факты и даже свои предыдущие показания. По фотографиям и фотороботам предполагаемых диверсантов никто из четырёх свидетелей с уверенностью не смог сказать, что это именно те люди, которых они видели в 2022 году.Следующее заседание по делу о подрыве "Северных потоков" запланировано на утро 1 декабря.

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https://ukraina.ru/20261107/krov-i-volosy-na-yakhte-prozrenie-germanii-novye-podrobnosti-terakta-na-severnykh-potokakh-1084327642.html

https://ukraina.ru/20260504/s-vashimi-dengami-i-nashimi-mozgami-teper-vozmozhno-vs-novye-podrobnosti-podryva-severnykh-potokov-1078592989.html

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эксклюзив, германия, украина, владимир зеленский, николай кузнецов, роман червинский, балтийское море, северный поток, диверсия, суд