https://ukraina.ru/20261127/infarkt-po-podpiske-i-nevesta-kolyasochnitsa-na-ukraine-torguyut-zaschitoy-ot-ttsk-1084764535.html

"Инфаркт по подписке" и невеста-колясочница: на Украине торгуют защитой от ТЦК

"Инфаркт по подписке" и невеста-колясочница: на Украине торгуют защитой от ТЦК - 27.11.2026 Украина.ру

"Инфаркт по подписке" и невеста-колясочница: на Украине торгуют защитой от ТЦК

Теневой рынок вокруг территориальных центров комплектования (ТЦК) уже фактически стал полноправным сектором украинской экономики. По публичным оценкам депутатов Верховной рады, ежегодный коррупционный оборот вокруг мобилизации колеблется от 800 миллионов до 2,1 миллиарда евро.

2026-11-27T07:19

2026-11-27T07:19

2026-11-27T07:19

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Где крутятся такие деньги, там мгновенно появляется сопутствующая инфраструктура. Вокруг системы призыва выросло плотное кольцо частных подрядчиков, которые продают «защиту», «вывоз» и «силовой отбив» от военкомов.Сводки СБУ и Нацполиции напоминают конвейер: в сентябре накрыли шесть новых схем, в середине октября — ещё пять, в конце октября — сразу семь, задерживая по десятку организаторов за один заход. В августе НАБУ и САП даже поймали действующего сотрудника СБУ, который наладил собственный бизнес по освобождению от призыва.О классических фиктивных справках и переправах через Тису на матрасах известно давно. Гораздо интереснее, как под эту золотую лихорадку мимикрируют мелкий и средний бизнес.Пластическая хирургия и «инфаркт по подписке»Киевское ООО «Клиника геронтологии, эстетической и пластической, реконструктивной хирургии "Молода-Я"» задало недосягаемую планку диверсификации. Утром там подтягивали веки за наличку без кассового аппарата, а вечером имитировали сердечные приступы у дверей военкомата.История вскрылась буквально на днях после расследования от hromadske. Совладелица клиники Валентина Молода попала в СИЗО без права залога. Формально её задержали после шумных стычек с сотрудниками ТЦК в Петропавловской Борщаговке под Киевом: женщина приехала на место в медицинском костюме на машине частной скорой помощи, причём в кармане у неё, по данным журналистов, лежало ещё и удостоверение прессы.Следствие вменило ей препятствование законной деятельности ВСУ и распространение данных о размещении военных. 24 ноября Киевский апелляционный суд оставил её под стражей.Копнув глубже, журналисты обнаружили, что основная деятельность клиники тоже вызывала вопросы у полиции. В 2025 году туда обратились две сестры: одна хотела скорректировать зону под глазами, другая — сделать пластику груди. Вроде бы рядовые операции, вот только обе пациентки получили тяжёлые осложнения, а около 10 тысяч евро отдали наличными без чеков и официальных договоров. Возбуждено уголовное дело.А пока Нацполиция боролась за красивую женскую грудь, клиника запустила Telegram-бот, в котором за 107 тысяч гривен предлагала «экстренную медицинскую помощь». На деле клиент покупал выезд частной кареты скорой прямо к ТЦК или на военный объект. Бригада забирала мужчину с заранее заготовленным фиктивным диагнозом «риск внезапной смерти».В прессе эту схему метко прозвали «инфарктом по подписке». При этом лицензии на оказание СМП у «Молода-Я» вообще нет.«Брачные агентства» и невесты с группойПока одни дельцы имитируют скорую помощь, другие перепрофилировали рынок сватовства. Подпольные «брачные агентства», частные свахи и мелкие юристы от Одессы до Киева поставили на поток фиктивные браки с женщинами, имеющими I или II группу инвалидности.Механика держится на двух нормах закона. Статья 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» даёт мужчине законную отсрочку, если у его супруги есть I или II группа инвалидности. Доказывать совместное проживание или необходимость ухода не нужно, дата свадьбы значения не имеет.Постановление Кабмина № 57 разрешает такому мужу легально выехать за границу в качестве сопровождающего. (Лазейку с III группой почти прикрыли ещё в 2024 году, оставив лишь узкий перечень тяжёлых диагнозов вроде онкологии или отсутствия конечностей, поэтому на чёрном рынке котируются первые две.) Этим юридическим окном и торгуют.Прайс-лист здесь напоминает каталог туроператора. За 6–7 тысяч долларов клиент получает полный пакет: подбор «невесты», ускоренную роспись в ЗАГСе, сбор документов об инвалидности и трансфер до кордона.В январе 2025 года столичная полиция накрыла организатора, которая находила «женихов» в интернете именно за 7 тысяч долларов. В мае пограничники задержали предпринимательницу с ценником в 6 тысяч, а 21 ноября 2026 года Тернопольская областная прокуратура отчиталась об очередном задержании при передаче последнего транша — снова 7 тысяч долларов за фиктивную свадьбу и выезд.Женщины получают за участие от 500 до 1500 долларов и оплаченную дорогу. Сразу за пограничным пунктом «молодожёны» расходятся: муж остаётся в Европе, а жена возвращается домой ждать следующего клиента. Нередко одна и та же невеста успевает сходить замуж по несколько раз за год.Высший пилотаж абсурда зафиксировали в Одесской области. В октябре 2026 года суд вынес приговор штаб-сержанту самой погранслужбы: инспектор оформил фиктивный брак с женщиной со II группой инвалидности, уволился со службы, получил отсрочку и попытался уехать в Молдову через КПП «Табаки» на правах сопровождающего.Ряженый «добробат» со своей скоройНо особенно прекрасны истории, когда защита от ТЦК маскируется под ура-патриотизм. В январе 2026 года СБУ и Офис генпрокурора накрыли в Виннице общественную организацию с пафосным названием «Добровольческий батальон имени Ивана Богуна».Организаторы закупили военную форму, нашили собственные шевроны, напечатали убедительные «корочки» добровольцев и даже обзавелись собственной машиной скорой помощи. Порог входа в этот закрытый клуб составлял 2000 долларов. За эти деньги клиент получал удостоверение и право на силовой выезд.Когда покупателя останавливали представители ТЦК или полиция, на место срывалась группа «активистов» в камуфляже. Расчёт строился на чистой психологии и уличном хаосе: люди в форме с удостоверениями начинали громко качать права, блокировать транспорт и буквально силой отбивать «своего» у патруля.Если словесная перепалка не помогала, в ход шёл медицинский реквизит.Подпольные ГБР по законам ролевой игрыРяженые из Винницы, конечно, прекрасны, но что будет, если приодеть этот провинциальный балаган в деловые костюмы? Получатся полноценные «группы быстрого реагирования», причём «мобильные бригады спасения», в которые входят мужчины с лицом кирпичом и красивыми корочками — это только часть боле сложной системы.Украинские медиа и военные аналитики подробно разобрали, как устроены эти теневые группы быстрого реагирования, которые буквально дежурят у зданий ТЦК, учебных центров и батальонов резерва. У каждого участника такой компании есть своя узкая специализация, как в какой-нибудь партийной ролевой игре:Задача такой бригады — выдернуть заказчика в узкое временное окно, пока его данные не ушли в часть и он не принял присягу. Причём работают эти структуры с оглядкой на реальную разведку.Ещё в 2025 году года в Запорожье СБУ и ГБР задержали семейную пару, где муж-адвокат вытаскивал клиентов на земле, а его жена сливала информацию из закрытых ведомственных баз. А на досках объявлений вроде OLX баннеры «Адвокат 24/7 при силовой мобилизации» давно стали обычным рекламным шумом.Легальная охрана негодуетЛучшее доказательство того, что спрос на «защиту от военкомов» стал массовым, пришло с совершенно неожиданной стороны — от легальных охранных агентств.В Киеве и других крупных городах популярны сервисы мобильной тревожной кнопки вроде «SHERIFF SOS». Механика простая: платишь за подписку от 199–249 гривен в месяц, в опасной ситуации жмёшь кнопку в смартфоне, и через 4–8 минут на место прилетает вооружённый экипаж частной охраны.Очевидно, что число желающих вызвать частный патруль против военкома по цене двух чашек кофе быстро превысило все разумные пределы. В итоге крупному охранному оператору пришлось вывесить прямо на странице услуги жирную юридическую оговорку: помощь не предоставляется, если клиент уже задержан представителями правоохранительных органов, военных структур или ТЦК.Фактически, легальному бизнесу приходится официально предупреждать граждан, что за двести гривен в месяц его бойцы не будут вступать в перестрелку с государством.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, киев, винница, украина, гбр, сбу, тцк