Расправы над мирными жителями Курской области впечатлили и США. Итоги 28 октября на Украине

Расправы над мирными жителями Курской области впечатлили и США. Итоги 28 октября на Украине

Американские СМИ сообщили о расправах украинских военных и иностранных наёмников над мирными жителями в Курской области

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058429173_0:226:3071:1953_1920x0_80_0_0_9972e3b20530abea0f22ecf936e51566.jpg

Американское издание The New York Times рассказало о расправах украинских военных над мирными жителями Курской области."Беспилотник, пролетавший над деревней Коренево в Курской области России, куда Украина вторглась в августе, запечатлел ужасающую сцену: по меньшей мере семь тел лежали на дороге, большинство из них в гражданской одежде. Разбитые автомобили были разбросаны по обочинам дороги, в некоторых из них были трупы. Один мужчина лежал, запутавшись в красном велосипеде. Некоторые тела так сильно разложились из-за летней жары, что их пришлось опознавать по зубам, по словам волонтёра, который помогал извлекать останки", - отмечалось в статье издания.Авторы статьи отмечали, что с помощью проверенных видео, спутниковых снимков, фотографий и показаний почти 20 россиян, проживавших в этом районе, газета The New York Times составила подробный снимок того, как вторжение Украины развернулось для мирных жителей.Издание ссылалось в т.ч. и на мирных жителей, которые отправились на место происшествия в Коренево после того, как российские войска вытеснили украинские силы. Эти мирные жители и описали то, что происходило. Авторы публикации упоминали деревню Коренево, а также Глушково, Суджу и Куриловку."Каждая машина, которая приближалась к этому месту, была обстреляна. Все пытались выбраться, но, как вы видите, им это не удалось", - рассказала изданию волонтёр Мария Скроб.Она отметила, что в целом на месте, где беспилотник запечатлел 8 тел, обнаружили 15 тел мирных жителей.При этом она сообщила, что украинские солдаты стреляли в убегающих мирных жителей Коренево."Жители соседнего села Куриловка также утверждали, что украинские войска стреляли в убегающих мирных жителей", - сообщило издание.При этом Украина отвергла обвинения.Жительница Коренево по имени Ольга рассказала, что она сидела за обедом со своей семьей, когда они услышали взрывы."Коренево превратилось в ад", — поделилась она в телефонном разговоре, рассказывая об обстрелах ВСУ.Также издание сообщило о том, что в Куриловке по меньшей мере 4 гражданских автомобиля подверглись обстрелу из автоматического оружия в первые часы вторжения, согласно телефонным интервью с выжившими и их родственниками."Одна пассажирка, 28-летняя беременная женщина Нина Кузнецова, погибла от выстрелов, по словам её сестры и мужа, который был в другой машине, которая, по его словам, также попала под обстрел. Другой житель, 28-летний Алексей Трубицын, погиб несколькими минутами ранее на той же дороге в результате взрыва, уничтожившего его машину, по словам его сестры Кристины", - писала газета.При этом Кристина сообщила, что подошедшие к матери Трубица украинские военные сказали, что машина её сына наехала на противотанковую мину.Также издание напомнило о случае под Суджей, когда украинский солдат в каске с нацистской символикой издевался над пенсионером, называя того "русской свиньёй" и используя немецкие слова.Как заявили опрошенные газетой социологи и военные аналитики, украинское вторжение в Курскую область создает "моральное бремя" для правительства в Киеве.Ранее, 14 августа, главред ИА Regnum, член Общественной палаты при президенте РФ Марина Ахмедова опубликовала видео из Курской области."Сегодня зашла в дом к Артёму - мужу убитой беременной Нины. Она была первой, кого убили ВСУ. Подержала на руках раненого Матвея. Ему год и 8. Его как раз сегодня выписали из больницы. Нина девятый день лежит на столе в операционной гинекологии в больнице, где её пытались спасти. Сразу после фельдшер, который ее принимал, и водитель скорой были убиты. Их тела вывезли, Нина осталась. Она не в холодильнике", - рассказала она.По словам Ахмедовой, пострадали и другие родные Артёма."Когда я зашла в их дом, я увидела в комнате женщин в чёрных плакатах. Это семья Артёма. Они тоже вырвались из Суджи и их расстреливали ВСУ, переодевшиеся в нашу форму с красной повязкой. Они ни с кем не церемонились потому что - они пришли убивать. Убивать русских. Слишком хорошо живут. Всегда им завидовали, и они хорошо знали свое дело. Артём все это время пытался мне объяснить, что пока Нину не заберут, наступление не остановится. Потому что Нина - первая убитая. Она женщина, беременная, она - мать. Она - как Россия. Вот так они стреляли в Россию. И то, что случилось с ним, это совсем другое потому, что люди гибли от снарядов, ракет, дронов. А он встретится взглядом с натовцем, который расстрелял Нину и ребенка. Сначала он выстрелил в Артёма самого, а потом в Нину, которая ехала следом, и Нина в последнем инстинктивном движении успела загородить сына. Артём увидел в глазах того человека, что он пришел убивать", - отметила Ахмедова.Примечательно, что за несколько часов до публикации в The New York Times 27 октября российский военкор Александр Коц у себя в телеграм-канале опубликовал свидетельства новых военных преступлений военнослужащих ВСУ — на этот раз в Донбассе."Страшные кадры убийства мирных под Часов Яром. Они хотели выйти в сторону Артемовска. Шесть мирных граждан, которые не желали эвакуироваться на украинскую сторону. Собрали свои нехитрые пожитки, погрузили на тележкуу и тащили ее по очереди по дороге, разбитой снарядами. Над головами они держали белые флаги. С воздуха их заметили российские разведчики Южной группировки войск. Они сбросили гражданским с коптера рацию и координировали их движение к нашим позициям. Но группу мирных обнаружили и украинские беспилотники", - подписал Коц видео.После обнаружения мирных жителей украинскими дроноводами, по пытавшимся эвакуироваться начала бить артиллерия ВСУ."По жителям Часов Яра начала работать артиллерия. Гражданские укрылись в бетонном доте-колпаке. Враг, прекрасно понимая, что там безоружные, цинично продолжил обстрел. Снаряды и мины ложились вплотную к укрытию. В минуты затишья наши бойцы с коптеров сбрасывали к доту воду и продукты. Людей подбадривали по рации. Так прошли почти сутки. Но враг не отставал от несчастных гражданских, накидывая из миномета. А потом появились дроны-камикадзе. Они безжалостно били по колпаку, в котором появились языки пламени. Последний беспилотник влетел точно во вход убежища. Шансов у сидящих внутри не было. Дот стал братской могилой для пятерых человек. Об их гибели сообщил по рации шестой беженец. Но потом пропал со связи. Оперативная обстановка пока не позволяет нашим бойцам подойти в доту…", - подытожил военкор.Это — далеко не первое свидетельство преступлений ВСУ и других украинских формирований против мирных жителей.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток".

