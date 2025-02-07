https://ukraina.ru/20250207/1060894899.html

Там, где зверски расправлялись с мирными: в курском селе нашли след "Грузинского легиона"*

Там, где зверски расправлялись с мирными: в курском селе нашли след "Грузинского легиона"* - 07.02.2025 Украина.ру

Там, где зверски расправлялись с мирными: в курском селе нашли след "Грузинского легиона"*

В подвале со зверски убитыми жителями курского села Русское Поречное нашли грузинский флаг, принадлежащий воюющим на стороне ВСУ наемникам "Грузинского легиона"*. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные бойцов из подразделения "Север"

2025-02-07T12:03

2025-02-07T12:03

2025-02-07T12:03

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В конце января, когда было освобождено село Русское Поречное в Курской области, стало известно о зверствах ВСУ и их иностранных "коллег" в этом населенном пункте. Один из вэсэушников, попавших в плен - Евгений Фабрисенко - позже рассказал о чудовищных расправах, которые они чинили над мирным населением региона."Видели, что там дедушки с бабушками. Мы их вывели, связали, спустили в подвал и кинули гранату. <...> С первого дома мы пошли во второй дом. Там одна женщина, двое мужчин. Мужчин убили, одному из них порезали руки. Резал руки непосредственно старший нашей группы. Девушку избили, сорвали украшения, изнасиловали, убили", — рассказал Фабрисенко, отметив, что руки мирному жителю порезали, чтобы "поиздеваться".По факту совершенных преступлений заведены уголовные дела.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии."Дикие гуси" из Грузии также нередко фигурируют в судебных сводках. Российское правосудие регулярно выносит им приговоры. Пока заочные. Вот несколько последних:Наемник из Грузии Элиаве, воевавший на стороне ВСУ, осужден на 14 летСК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыскОсуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУКомандир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России * Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

https://ukraina.ru/20250131/1060717663.html

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новости, россия, грузия, русское поречное, вооруженные силы украины, "грузинский легион", ск рф