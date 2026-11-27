https://ukraina.ru/20261127/predosterezhenie-dlya-kieva-provaly-vsu-dengi-na-nule-khronika-sobytiy-na-utro-27-noyabrya-1084769750.html

Предостережение для Киева, провалы ВСУ, деньги на нуле. Хроника событий на утро 27 ноября

Предостережение для Киева, провалы ВСУ, деньги на нуле. Хроника событий на утро 27 ноября - 27.11.2026 Украина.ру

Предостережение для Киева, провалы ВСУ, деньги на нуле. Хроника событий на утро 27 ноября

Трамп предостерег Киев от эскалации конфликта. ВС РФ уничтожают противника и технику. Европа не может договориться ни о новом кредите Украине, ни о собственном бюджете

2026-11-27T09:00

2026-11-27T09:00

2026-11-27T09:00

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украина

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киев

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

ес

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Вашингтон продолжает посылать сигналы о необходимости скорейшего завершения украинского кризиса, причем риторика Белого дома все чаще расходится с ожиданиями киевского режима. Выступая на мероприятии в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго в День благодарения, президент США Дональд Трамп признался, что наряду с иранским направлением вплотную занимается поиском путей к миру между Москвой и Киевом, назвав эту задачу непростой.Характерно, что американский лидер решил скорректировать акценты после недавних переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, которые прошли во Флориде в среду вечером и затронули темы Украины, Ирана, военных расходов, а также итогов саммитов блока в Гааге и Анкаре. Если в первоначальном совместном заявлении от четверга речь шла лишь о недопустимости расширения масштабов боевых действий со стороны России, то позже Трамп в своей соцсети Truth Social фактически предостерег от эскалации и украинские власти. Он подчеркнул, что обе стороны обязаны воздерживаться от любых намеренных или случайных шагов, способных разжечь конфликт еще сильнее. Рассуждая о перспективах мирного процесса, Трамп использовал известную метафору, напомнив, что "для танго нужны двое". Тем самым он дал понять, что одних усилий Москвы недостаточно — необходима реальная готовность к компромиссам со стороны Украины. В Кремле эту позицию разделяют уже давно: и Владимир Путин, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно подчеркивали, что Россия открыта к диалогу на всех уровнях и заинтересована в скорейшем политико-дипломатическом завершении боевых действий, однако встречает лишь нежелание Киева садиться за стол переговоров. При этом сам Трамп выразил уверенность, что к финалу противостояния сейчас стремятся все — и Россия, и Украина, и Североатлантический альянс.В очередной раз американский лидер высоко отозвался о своих личных контактах с Владимиром Путиным. Вспоминая недавнюю встречу в Китае, где он назвал российского коллегу другом, Трамп отметил, что давно знает президента РФ, поддерживает с ним "фантастические отношения" и считает это серьезным подспорьем для урегулирования кризиса. По его словам, публичная враждебность лишь разрушила бы диалог и помешала мирному процессу.Не обошел стороной хозяин Белого дома и тему международных форматов. Он вновь раскритиковал решение Запада исключить Россию из "Большой восьмерки" в 2014 году после воссоединения с Крымом, назвав этот шаг "очень глупым" и заявив, что без участия Москвы группа утратила былое влияние. По мнению Трампа, сохранение формата G8 и вовсе позволило бы избежать нынешнего конфликта на Украине. Впрочем, в самой России к этой идее относятся сдержанно: глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее четко дали понять, что возвращение в "восьмерку" Москве неинтересно, так как центры мирового экономического развития давно сместились в другие регионы.Куда более актуальным остается предстоящий саммит G20, который пройдет в Майами 14–15 декабря. Как ранее подтверждал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон направил Владимиру Путину официальное приглашение. Трамп заявил, что пока не располагает информацией о планах российского лидера, но подчеркнул, что двери для него открыты. Накануне Песков указывал, что окончательное решение о поездке главы государства в США еще не принято, однако Россия в любом случае обеспечит свое представительство на саммите "двадцатки" на высоком уровне.Провалы ВСУВ ночь на пятницу и утром российские войска нанесли серию мощных ударов по военной и промышленной инфраструктуре в тылу противника. Взрывы прогремели в Киевской, Сумской и Винницкой областях, где цели успешно поразили ударные беспилотники "Герань". Под плотным огнем также оказались объекты в Днепропетровске и его окрестностях, в Кривом Роге, и в Хмельницком (где местные ресурсы зафиксировали возгорание после прилета дрона). В оккупированном Запорожье был поражен инфраструктурный объект, в результате чего вспыхнул пожар в одном из производственных зданий. Кроме того, серия взрывов прокатилась по Харькову, Чугуеву и Изюму, а российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской областях и на Запорожском участке.На передовой российские подразделения продолжают планомерно взламывать оборону противника сразу на нескольких направлениях. На харьковском участке россияне развивают наступление в районе Высокой Яруги — юго-западнее села и восточнее, у Глубокого через реку Харьков, формируя для ВСУ "огневой мешок". Дальнейшее продвижение на этом рубеже грозит украинским формированиям тактическим окружением в районе Малых Проходов. Тяжелые позиционные бои идут и в лесопосадках южнее Новой Казачьей на липцовском направлении. Из-за огромных потерь 58-я отдельная механизированная бригада ВСУ еще 24 ноября фактически утратила боеспособность, поэтому украинскому командованию пришлось в экстренном порядке перебрасывать на этот участок личный состав 35-го отдельного стрелкового батальона из состава 61-й бригады.Серьезных успехов российские бойцы добились и на купянском направлении. Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" полностью освободили восточную часть Купянска, зачистили центр и северные кварталы, а также перешли в наступление в западной части города. Одновременно штурмовые группы с нескольких направлений зашли в соседнюю Ковшаровку. Подразделения ВСУ вынуждены откатываться в пригороды и пытаются удержать оборону в южной части Купянска, которая пока остается под их контролем.На добропольском направлении российские части уверенно действуют южнее Доброполья — в районе Сергеевки, а также на подступах к Юрковке и Каменке. Особое внимание уделяется крупному селу Райполе, на окраинах которого уже удалось закрепиться: контроль над этим населенным пунктом позволяет обеспечить фланги и создать плацдарм для дальнейших действий у Сергеевки.Полностью владеют инициативой российские войска и в полосе ответственности группировки "Днепр" на запорожском направлении. В северной части Степногорска идут ожесточенные бои: российские военные выбивают противника из района многоэтажной застройки, где ВСУ ранее пытались закрепиться в ходе своего контрнаступления. На ореховском участке продолжается зачистка территорий южнее Мельника и Красного Родника, а также в районе долины Копаней и Широкого. Перед началом зимней кампании подразделения при поддержке артиллерии и беспилотников методично срезают так называемый Широкинский карман, чтобы обезопасить фланги.Высокую эффективность в Запорожской области демонстрируют и расчеты БПЛА 58-й гвардейской общевойсковой армии. В ходе воздушной разведки операторы 1455-го мотострелкового полка сорвали попытки противника атаковать российские пути сообщения: два украинских гексакоптера были уничтожены ударами FPV-дронов прямо на стартовых площадках, еще один дрон-камикадзе ликвидировали точным сбросом боеприпаса в режиме ожидания. Кроме того, в ночное время в воздухе был сбит тяжелый многоразовый октокоптер R-18. Как отметил оператор с позывным Клим, в среднем за смену расчетам удается приземлять по три тяжелых дрона типа "Баба-Яга", которыми противник пытается доставлять на передовую продовольствие и снаряжение.Деньги на нулеТем временем руководство Евросоюза фактически расписалось в неспособности договориться по ключевым финансовым вопросам на саммите в Брюсселе 26–27 ноября. Лидерам стран сообщества не удалось согласовать ни проект семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, ни выделение киевскому режиму нового кредита на 45 миллиардов евро. На итоговой пресс-конференции председатель Евросовета Антониу Кошта признал, что стороны не достигли консенсуса ни по общему объему финансирования, ни по распределению средств, ни по новым источникам доходов. Его фраза "мы продолжим работу" вызвала в зале лишь нервный смех журналистов. Разногласия оказались настолько глубокими, что ряд государств, настаивающих на жесткой экономии, вообще отказался участвовать в кулуарных консультациях. Более того, вместо предложенного Коштой урезания бюджета на 204 миллиарда евро некоторые страны потребовали сократить расходы сразу на 250 миллиардов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также констатировала, что собрать "части головоломки" будет крайне непросто. Единственным условным результатом встречи стало начало консультаций по выдвижению Пабло Эрнандеса де Коса на пост главы Европейского центрального банка, но и это решение отложили до декабря.На тот же декабрь пришлось перенести и вопрос о новом транше для Украины. В 2027 году Киев и так должен получить оставшиеся 45 миллиардов евро из ранее одобренного кредита на 90 миллиардов, однако Еврокомиссия попыталась протолкнуть еще один заем на 45 миллиардов, доведя общую сумму вливаний на следующий год до 90 миллиардов евро, а в семилетнем бюджете зарезервировать для Украины еще 100 миллиардов (по 14,3 миллиарда в год) — причем за счет урезания социальных статей. Против этой схемы выступили сразу несколько государств. Как отметил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, участвовать в финансировании Киева отказались Венгрия, Словакия и Чехия. Болгария же согласилась поддержать инициативу лишь в невоенной части с фокусом на регионы компактного проживания болгарского меньшинства. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что украинские траты нужно вынести за скобки общего бюджета ЕС, поставив во главу угла благополучие собственных граждан. На противоположном фланге выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц: он потребовал обязать все страны сообщества платить за Киев, пригрозив в противном случае заблокировать принятие семилетнего бюджета, и призвал еще сильнее урезать "неукраинские" статьи расходов. В Москве же напомнили, к чему ведут подобные споры: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые планы Брюсселя по накачиванию Украины деньгами лишь отбивают у киевских властей интерес к мирному процессу.Подробнее о затягивании конфликта - в материале "Кровавые инвестиции" Киеву не помогут: Шойгу высказался о достижении целей СВО в дзен-канале Украина.ру.

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