https://ukraina.ru/20261127/shest-millionov-kadrov-minoborony-ukrainy-prodalo-zapadu-opyt-voyny-protiv-rossii-1084786356.html

Шесть миллионов кадров: Минобороны Украины продало Западу опыт войны против России

Шесть миллионов кадров: Минобороны Украины продало Западу опыт войны против России - 27.11.2026 Украина.ру

Шесть миллионов кадров: Минобороны Украины продало Западу опыт войны против России

На технологическом саммите NATO Edge 26 украинское Минобороны представило сразу три цифровых продукта: систему управления боем DELTA, маркетплейс Brave1 Market и проект с комиксным названием Avengers Labs ("Лаборатория мстителей").

2026-11-27T17:15

2026-11-27T17:15

2026-11-27T17:15

украина

великобритания

дания

минобороны

нато

эксклюзив

ии (искусственный интеллект)

дроны с ии

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Разработчики решили превратить накопленную на фронте телеметрию в закрытый полигон для обучения и обкатки военного искусственного интеллекта.Но между красивым спичем и картинками на выставочном стенде и стабильной работой нейросети в небе пролегает бесконечная полоса трудностей.Песочница без выносаAvengers Labs – это изолированная вычислительная среда, подключённая к хранилищу Brave1 Dataroom. Главный актив проекта – массив из пяти миллионов размеченных кадров реальной боевой съёмки. Речь идёт о видеопотоках с оптических камер и тепловизоров, снятых в сложную погоду, под воздействием помех и при нестандартных ракурсах.У доступа к Avengers Labs жёсткие правила: исходные данные физически не покидают систему. Внешний разработчик загружает туда собственную архитектуру нейросети, обучает её на закрытой базе и получает на выходе так называемые "веса".Внутри "песочницы" уже работают более тридцати частных украинских компаний. На саммите в Измире проект вышел на международный уровень: первыми иностранными партнёрами Avengers Labs стали Великобритания и Дания.Западные военные ведомства получают прямой вход к уникальному массиву данных, который невозможно смоделировать на мирных учениях, а Киев закрепляет за собой статус держателя критически важного цифрового ресурса.Экономика боевого архиваЗа запуском Avengers Labs стоят четыре конкретные задачи, в которых коммерческий расчёт тесно переплетён с прикладной инженерией.Первая задача – капитализация боевого опыта. За годы СВО у Украины накопились терабайты видеозаписей, которые до недавнего времени оставались разрозненным архивом. Упаковав их в удобный сервис, авторы проекта превратили сырую телеметрию в ликвидный актив. На этот актив проще привлекать иностранные гранты, прямые инвестиции и совместные контракты с крупными западными концернами.Вторая задача касается ПВО. Сбивать относительно дешёвые ударные беспилотники ракетами стоимостью в сотни тысяч долларов – прямой путь к истощению арсеналов. Поэтому упор делается на автономные БПЛА-перехватчики с машинным зрением. Обучение алгоритмов распознавания воздушных целей вроде "Гераней" на реальных кадрах должно ускорить появление массовых и недорогих средств перехвата, способных работать без участия дорогостоящих наземных комплексов.Третья задача – повышение автономности ударных платформ. Плотная работа РЭБ регулярно обрывает канал связи между оператором и дроном. Если бортовой алгоритм способен самостоятельно захватить силуэт техники в тумане или на фоне лесополосы и довести аппарат до цели без внешнего управления, эффективность РЭБ резко падает.Четвертая задача – формирование стандартизированного моста между мелкими фронтовыми стартапами и тяжёлой оборонной промышленностью стран НАТО. В теории единая среда тестирования должна сократить путь от сырой гипотезы до серийного изделия, избавив инженеров от необходимости годами собирать собственные обучающие выборки на полигонах.Шесть миллионов нюансовПри ближайшем рассмотрении главная цифра презентации – шесть миллионов размеченных кадров – вызывает больше вопросов, чем восторга. В машинном обучении объём массива сам по себе ничего не гарантирует. Всё упирается в структуру данных и методику их подготовки.Если эти шесть миллионов представляют собой нарезку сырого видеопотока с частотой тридцать кадров в секунду, то перед нами всего около сорока шести часов записи. Для конфликта такого масштаба цифра скромная, а главное – страдающая чудовищной избыточностью.Соседние кадры в видеопотоке почти идентичны. "Кормить" ими нейросеть практически бессмысленно. Модель быстро переобучится на фоновый шум и начнёт ошибаться при малейшем изменении освещения.Совсем иная картина складывается, если массив состоит из уникальных, тщательно отфильтрованных сцен с разными типами целей, погодными условиями и помехами. Для сравнения: классический индустриальный датасет компьютерного зрения COCO насчитывает около 330 тысяч изображений. На его фоне шесть миллионов уникальных боевых кадров выглядят колоссальным ресурсом.Слабое звено здесь – качество разметки. Шесть миллионов изображений кто-то маркировал, причём почти наверняка в сжатые сроки и с широким привлечением полуавтоматических инструментов. Если в общий "котёл" попала системная ошибка разметчиков – например, неточная классификация замаскированной техники или ложных целей – эта погрешность автоматически отравит алгоритмы всех компаний, которые обучают свои модели на единой базе.Кому принадлежат весаЗапрет на вынос сырых кадров закрывает базовые риски безопасности. Наружу не утекают привязки к местности, маршруты движения подразделений, характеристики конкретных камер и другие тактические детали. Но в самой логике Avengers Labs остаётся юридическая и техническая серая зона: судьба самих обученных моделей.Веса нейросети – это, с одной стороны, концентрат тех самых пяти миллионов кадров. Восстановить по ним конкретную лесополосу или позицию технически почти невозможно, настоящий конфликт интересов лежит в плоскости интеллектуальной собственности и экспортного контроля.На практике у подобных платформ существует два рабочих режима. В первом случае подрядчик загружает код, обучает модель, но готовый скомпилированный файл уходит напрямую в контур DELTA или на борт украинских перехватчиков. То есть забрать результат своей работы разработчик не может. Такой подход жизнеспособен только для локальных украинских стартапов, а вот для сторонних участников из Великобритании или Дании никакого интереса не представляет.Второй вариант – это лицензированный вынос весов. Союзники и крупные оборонные подрядчики забирают дообученные модели себе в обмен на финансирование, комплектующие и политическую поддержку. В таком случае запрет на скачивание кадров уже не так важен, ведь уже скомпилированный боевой опыт партнёр забирает себе, а сырые исходные данные ему уже без надобности.Физика, железо, бюрократияДаже при идеальных юридических контрактах проект неизбежно столкнётся ещё с рядом препятствий, которые одной политической волей не устранить.Первый барьер – стремительное устаревание данных. Тактика применения дронов, средства маскировки и алгоритмы работы РЭБ постоянно эволюционируют. Пока иностранный подрядчик пройдёт конкурсный отбор, получит доступ, развернёт модель в песочнице и наконец сможет дообучить модель, реальность на земле успеет сдвинуться.Вторая проблема – конфликт сенсоров и вычислительных мощностей. База Brave1 Dataroom собрана с тысяч разношёрстных фронтовых камер, часто дешёвых, с вибрацией, битым битрейтом и артефактами сжатия. Нейросеть, натренированная на таком "грязном" потоке, при переносе на стерильную и дорогую натовскую оптику может потерять точность.Обратный сценарий не лучше: тяжёлая архитектура, показавшая блестящий результат на серверных видеокартах внутри песочницы, может просто не поместиться в дешёвый энергоэффективный чип на борту реального дрона-перехватчика, а неправильное квантование (сжатие нейросети для помещения её на недорогой маломощный чип) может – лишить её последних возможностей на точное целеуказание и распознавание.Третья трудность – "слепая" отладка. Когда алгоритм путает деревянный макет с самоходкой или слепнет при встречной засветке, инженеру нужно вручную разбирать конкретные провальные кадры. В закрытом контуре с жёсткими ограничениями доступа работа с такими случаями неизбежно потребует большого количества времени и ресурсов.Одновременно рост числа допущенных к песочнице компаний и иностранных центров увеличивает риски утечки кода, компрометации учётных записей и целенаправленного "отравления" выборки.Четвёртое узкое место – столкновение управленческих культур. Фронтовая разработка живёт в ритме еженедельных правок, а логика и бюрократия НАТО пока на этот ритм не перестроились. Западные оборонные структуры заточены под циклы сертификации в несколько месяцев и даже лет, а также дотошное юридическое сопровождение каждого шага.Что в итогеAvengers Labs, как и Brave1 Dataroom – крайне занимательные и совершенно точно обязательные к изучению украинские проекты, которые показывают важный сдвиг в современной военной экономике: размеченные боевые данные для обучения боевого ИИ стали оборонным ресурсом и предмет межгосударственного торга.Но такая закрытая песочница не станет волшебной кнопкой, мгновенно решающей проблемы ПВО и автономного наведения и переламывающей ход боя. Многочисленные ограничения способны замедлить развитие платформы.

https://ukraina.ru/20261113/ukraina-delaet-stavku-na-voennyy-ii-no-u-rossii-est-odin-moschneyshiy-otvet-1084492504.html

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https://ukraina.ru/20260904/rossiyskie-drony-s-ii-stali-novym-koshmarom-dlya-kieva-na-ukraine-panika-1083009512.html

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

украина, великобритания, дания, минобороны, нато, эксклюзив, ии (искусственный интеллект), дроны с ии