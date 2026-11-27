https://ukraina.ru/20261127/pravda-vyshla-bokom-ukrainskie-zhurnalisty-zapodozrili-arakhamiyu-v-organizatsii-travli-1084788326.html
Правда вышла боком: украинские журналисты заподозрили Арахамию в организации травли
Правда вышла боком: украинские журналисты заподозрили Арахамию в организации травли - 27.11.2026 Украина.ру
Правда вышла боком: украинские журналисты заподозрили Арахамию в организации травли
У украинских журналистов, взявшихся за расследование деятельности главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, появились весьма настойчивые поклонники. Главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила о систематическом давлении на редакцию со стороны Банковой
2026-11-27T17:57
2026-11-27T17:57
2026-11-27T17:57
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давид арахамия
владимир зеленский
сбу
слуга народа
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В издании подозревают, что публикации о деятельности одного из ближайших соратников Владимира Зеленского пришлись не по вкусу ему самому и его окружению.Особое рвение в борьбе с журналистами проявила сеть Телеграм-каналов "Труха", которую, по неподтвержденным сведениям, могли выкупить Арахамия или связанные с ним бизнесмены. Только за два дня, 21 и 22 ноября, там появилось 36 публикаций, посвященных "Украинской правде".Однако перепалкой в интернете дело не ограничилось. Журналисты-расследователи сами стали объектами пристального внимания. Во Львове за одним из сотрудников "УП", по данным редакции, следили сразу три экипажа, предположительно принадлежавшие СБУ.Занятная картина вырисовывается на Украине, где так любят рассуждать о европейских ценностях и свободе слова. Стоило журналистам заинтересоваться делами правящей партии, как уже их собственными передвижениями, судя по заявлениям редакции, заинтересовались спецслужбы.
https://ukraina.ru/20261125/partiya-zelenskogo-ozolotilas-blagodarya-moshennicheskim-koll-tsentram--1084731442.html
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новости, украина, киев, львов, давид арахамия, владимир зеленский, сбу, слуга народа
Новости, Украина, Киев, Львов, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, СБУ, Слуга народа
Правда вышла боком: украинские журналисты заподозрили Арахамию в организации травли
У украинских журналистов, взявшихся за расследование деятельности главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, появились весьма настойчивые поклонники. Главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила о систематическом давлении на редакцию со стороны Банковой
В издании подозревают, что публикации о деятельности одного из ближайших соратников Владимира Зеленского пришлись не по вкусу ему самому и его окружению.
"У нас также есть основания полагать, что глава парламентской фракции “Слуга народа” и его окружение причастны к организации медийной кампании против “УП”", — заявила Мусаева.
Особое рвение в борьбе с журналистами проявила сеть Телеграм-каналов "Труха", которую, по неподтвержденным сведениям, могли выкупить Арахамия или связанные с ним бизнесмены. Только за два дня, 21 и 22 ноября, там появилось 36 публикаций, посвященных "Украинской правде".
Однако перепалкой в интернете дело не ограничилось. Журналисты-расследователи сами стали объектами пристального внимания. Во Львове за одним из сотрудников "УП", по данным редакции, следили сразу три экипажа, предположительно принадлежавшие СБУ.
Занятная картина вырисовывается на Украине, где так любят рассуждать о европейских ценностях и свободе слова. Стоило журналистам заинтересоваться делами правящей партии, как уже их собственными передвижениями, судя по заявлениям редакции, заинтересовались спецслужбы.