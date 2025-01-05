"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"
Командование ВСУ давало украинским бойцам инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирное население в Курской области. Об этом пятого января сообщили в Минобороны со ссылкой на пленного военнослужащего Украины Владимира Самороченко
Он рассказал, что солдат украинской армии инструктировали расстреливать мирных жителей и пленных бойцов ВС РФ.
"Инструктировали брать в плен, допрашивать. А потом ликвидировать. С мирными не церемониться, получается", — заявил Самороченко.
По его словам, на позициях в Курской области он находился шесть дней. Вскоре Самороченко получил ранение и был взят в плен российскими войсками.
Новости о зверствах ВСУ всплывают не впервые. Украинские солдаты неоднократно были замечены за жестокостью по отношению к мирным гражданам. Одна из таких историй: Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду