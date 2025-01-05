"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху" - 05.01.2025 Украина.ру
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"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"
"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху" - 05.01.2025 Украина.ру
"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"
Командование ВСУ давало украинским бойцам инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирное население в Курской области. Об этом пятого января сообщили в Минобороны со ссылкой на пленного военнослужащего Украины Владимира Самороченко
2025-01-05T14:27
2025-01-05T14:27
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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Он рассказал, что солдат украинской армии инструктировали расстреливать мирных жителей и пленных бойцов ВС РФ.По его словам, на позициях в Курской области он находился шесть дней. Вскоре Самороченко получил ранение и был взят в плен российскими войсками.Новости о зверствах ВСУ всплывают не впервые. Украинские солдаты неоднократно были замечены за жестокостью по отношению к мирным гражданам. Одна из таких историй: Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им едуТакже по теме: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"

14:27 05.01.2025
 
© РИА НовостиПленный ВСУ
Пленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости
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Командование ВСУ давало украинским бойцам инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирное население в Курской области. Об этом пятого января сообщили в Минобороны со ссылкой на пленного военнослужащего Украины Владимира Самороченко
Он рассказал, что солдат украинской армии инструктировали расстреливать мирных жителей и пленных бойцов ВС РФ.

"Инструктировали брать в плен, допрашивать. А потом ликвидировать. С мирными не церемониться, получается", — заявил Самороченко.

По его словам, на позициях в Курской области он находился шесть дней. Вскоре Самороченко получил ранение и был взят в плен российскими войсками.
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