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"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"

"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху" - 05.01.2025 Украина.ру

"С мирными не церемониться": пленный ВСУ рассказал о приказах "сверху"

Командование ВСУ давало украинским бойцам инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать мирное население в Курской области. Об этом пятого января сообщили в Минобороны со ссылкой на пленного военнослужащего Украины Владимира Самороченко

2025-01-05T14:27

2025-01-05T14:27

2025-01-05T14:27

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Он рассказал, что солдат украинской армии инструктировали расстреливать мирных жителей и пленных бойцов ВС РФ.По его словам, на позициях в Курской области он находился шесть дней. Вскоре Самороченко получил ранение и был взят в плен российскими войсками.Новости о зверствах ВСУ всплывают не впервые. Украинские солдаты неоднократно были замечены за жестокостью по отношению к мирным гражданам. Одна из таких историй: Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им едуТакже по теме: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф