Воссоединение через границу: 23 человека вернулись на Украину, 20 — в Россию
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи с антидроновой защитой в Белгородском районе
Россия и Украина провели очередную гуманитарную миссию по воссоединению мирных жителей с семьями. Об этом сообщает БелТА
Миссия состоялась в пункте пропуска "Новая Гута". Большинство участников — люди пожилого возраста, которые по разным причинам оказались вдали от родных. К близким на Украине из России вернулись 23 человека, ещё 20 человек прибыли из Украины. Всего 43 человека смогли воссоединиться с семьями.
По словам одной из участниц миссии, Ирины Александровны, она не могла выехать из-за проблем с документами, в том числе из-за просроченного паспорта. "Спасибо Красному Кресту и этой гуманитарной операции", — сказала женщина.
Всего в Белоруссии провели более 70 гуманитарных и обменных миссий, отмечает агентство. Подобные операции остаются одним из немногих каналов, через которые люди, оказавшиеся по разные стороны границы, могут воссоединиться с близкими.
И это ещё раз подтверждает: даже в условиях конфликта гуманитарные вопросы должны решаться, а люди — иметь возможность вернуться к семьям. Об этом – в материале Лантратова рассказала о переговорах с Киевом: обмен пленными, пропавшие без вести, раненые
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