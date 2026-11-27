https://ukraina.ru/20261127/evropa-i-polusamoubiystvo-konets-evrosoyuza-podkradyvaetsya-nezametno-1084783323.html

Европа и полусамоубийство. Конец Евросоюза подкрадывается незаметно

Европа и полусамоубийство. Конец Евросоюза подкрадывается незаметно - 27.11.2026 Украина.ру

Европа и полусамоубийство. Конец Евросоюза подкрадывается незаметно

Какая досадная неожиданность: саммит в Брюсселе (заседание Европейского совета), рассчитанный на два дня и призванный утвердить 7-летний бюджет всего Евросоюза на 2028–2034 годы и кредит Украине на войну с Россией, закончился неароматным пшиком 26 ноября 2026 года.

2026-11-27T16:07

2026-11-27T16:07

2026-11-27T16:07

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Все закончилось поздней ночью и без бюджета, и без кредита. Несколько лидеров евростран, как нашкодившие школьники, после своих выступлений втихомолочку сбежали со сходняка, а некоторые в знак протеста отказались участвовать в дальнейших заседаниях.И это не Эстония или Латвия, представителям которых нужно становиться полоумными и явно шизоидными фриками-русофобами, чтобы их заметили, а вполне себе вменяемые и заметные страны: Германия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Дания, Финляндия (хотя, конечно, в двух последних есть свои фрики-русофобы, например, Метте Фредериксен или Александр Стубб).Следовательно, саммит Евросовета не смог согласовать два основополагающих плана своего существования. И главный из них – гроссбух, по которому нужно жить, то есть долгосрочный бюджет, который изначально исчисляли и планировали в 2 трлн евро.Поскольку его нужно было собрать со всех членов ЕС, то председатель Евросовета Антониу Кошта, предвидя сопротивление плательщиков, выдвинул компромиссный вариант: примерно на 204 млрд евро меньше, то есть 1,78 трлн евро.Лидеры других евростран, в том числе и Германия, один из главных доноров евробюджета, хотели еще сократить поборы, а значит, бюджет ЕС на 7 лет мог быть еще меньше. И не исключено, еще и будет.Второй вопрос – еще пикантнее: со стран ЕС хотят содрать дополнительные 45 млрд евро на кредит Украине на 2027 год, чтобы та благополучно и, якобы защищая Европу, воевала с Россией. Тут вообще согласие и не ночевало.В итоге ничего не утвердили, а перенесли терки и согласования на декабрь текущего года.И весь Евросоюз застыл в удивительном состоянии, которое можно охарактеризовать как полусуицид. Или путь к самоубийству. Все дело в том, что решения в ЕС принимаются консенсусом. То есть нужно единогласие всех 27 стран-членов. А если сильно настаивать, то можно спровоцировать развал объединения своими собственными руками. Точнее – непродуманными решениями.Вот потому-то, например, такая кандидатка в единоличные диктаторы Европы, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и носится с идеей отменить принцип консенсуса при принятии решений ЕС и заменить его практически ленинским принципом демократического централизма. Это когда решения принимаются большинством голосов и они обязательны к выполнению всеми, в том числе и проигравшими.Но в конечном итоге это тоже путь к суициду ЕС: он сам начнет умирать, потому что несогласные проигравшие могут провести у себя что-то наподобие британского брэкзита и уйти из ЕС.Так что этот европейский союзный многочлен ЕС – на самом деле очень уязвимая структура, за развал которой пока не брались всерьез ни проблемы, ни противники.Проблемы появились и взялись первыми. Сегодня таких групп проблем, угрожающих целостности ЕС, а значит, и самому существованию, три.И первая из них– возврат стран — членов ЕС к новому осознанию своих национальных интересов, удовлетворение которых только и сохранит на земле эти страны, сохранив за ними их политическую, экономическую и духовно-культурную национальную идентичность.Причин возврата к старому две:а) всего на всех стало не хватать. Сократилась кормовая база на планете, а, как говорится, "жрать-то хочецца от пуза". Привыкли потому что в тучные-то годы;б) ЕС не смог, пока не может и в будущем вряд ли сможет в равной мере удовлетворить все страны, которые вошли в ЕС и отказались от части своих полномочий. Вот страны и решили, что могут спастись поодиночке.Обсуждение бюджета на 7 лет воочию подтвердило эту причину. Бюджет ЕС сначала создают взносами по квотам все, а потом он опять распределяется по всем в виде евродотаций. И, казалось бы, и квоты создания, и принципы, по которым потом назначаются дотации, всем известны.И в тучные годы они вызывали, конечно, бурчание и скрытое недовольство, но все равно не ставили принятие бюджета под угрозу. А в 2026-м поставили. За сокращение бюджета выступили страны-доноры. То есть те, кто больше всего отстегивает в общую копилку по квотам. А за его расширение выступили страны-реципиенты – те, кто получает дотации.И тут все как раз понятно: чем больше общий размер бюджета, тем больше реципиенты получат на шару. Канцлер Германии-донора Фридрих Мерц при обсуждении этого бюджета сказал: "Германия вносит около четверти всего европейского бюджета, однако напрямую мы получаем обратно лишь около 8% этих средств. А в рамках так называемых фондов сплочения эта доля еще меньше".Фонды сплочения – это как раз выплаты странам-реципиентам. Вроде как на общее выравнивание уровня экономик, которые, как вы понимаете, разные, например, у Германии и у Болгарии или Румынии с Латвией.Сегодня страны не смогли согласовать его общий объем и распределение средств между направлениями расходов на финансирование сельского хозяйства и политики сплочения. Реципиенты выступили против сокращения этих расходов, а доноры решили все урезать. И передрались.Та же картина и с кредитом Украине. Все в Европе понимают, что никакой это не кредит. И что эти деньги Украина не вернет никогда, потому что никаких репараций с России не будет. Потому что репарации хотят получить, когда Россия проиграет. А она не проиграет, пока у нее есть ее же ядерный запас и политическая воля руководства."Евроястребицы" типа упомянутой фон дер Ляйен или ее наперсницы и главной дипломатки ЕС Каи Калласпридумали хитрость, чтобы сломить тех, кто не хочет больше кормить украинских неонацистов подачками. Дескать, мы разделим взносы в бюджет ЕС на военную часть расходов (на войну с Россией) и мирную (на как бы восстановление Украины). И типа кто не хочет войны, может на нее деньги и не давать.Болгарское руководство во главе с премьером Руменом Радевым, которого уже поспешили записать в "друзья России" чуть ли не пламенные русофилы", сразу легло под этот "аргумент". Согласилось, что на войну оно денег не даст, но остальной бюджет поддержит.Но, во-первых, если деньги сойдутся в копилке, то кто Болгарию будет спрашивать, куда и какие деньги пойдут? Точно это будут не фон дер Ляйен и не Каллас.Во-вторых, понятно, почему болгарин Радев согласился уступить. Он печется о национальных интересах Болгарии: получит его страна дотации из бюджета ЕС – ей будет лучше, не получит – станет еще хуже. Вот и вся арифметика с геополитикой: болгарин в первую очередь думает о Болгарии, а не о призрачном ЕС.Вторая группа проблем полуразвала в Евросоюзе таится в том, что многие страны в Европе, с одной стороны, по-любому не хотят воевать с Россией, понимая плачевные последствия такой войны.С другой стороны, страны прекрасно понимают, кто может возглавить эту войну. И потому справедливо опасаются прихода к власти в ЕС, превращенном в военно-политическую структуру, какого-нибудь автократа-диктатора типа Наполеона Бонапарта или Адольфа Гитлера, маниакально преданных военному решению всех проблем.Европа уже дважды, как минимум, переживала крестовые европоходы против России. И оба раза получала по мордам и выслушивала, как "едут-едут по Берлину наши казаки" и "распевает верховой:/ "Эх, ребята, не впервой/ нам поить коней казацких/ из чужой реки".А сейчас именно Франция, Германия да примкнувшая к ним Великобритания, рассчитывающая в случае чего отсидеться у себя на острове, спорят, кто же из них в Европе – будущий главный "победитель Путина". Несбыточные сладкие мечты застят разум… Но не всем.И не все, повторяю, хотят гибнуть в войне с Россией и тем более подчиняться новоявленному диктатору типа фон дер Ляйен, которая Путина не победит, но может запросто на ровном месте обворовать любого, как с вакцинами при эпидемии ковида.Третья группа проблем, угрожающих ЕС, – сам возможный триггер-инструмент войны с Россией. А именно – неонацистский режим в Украине и его фюрер Владимир Зеленский.В Европе прекрасно знают и уже осознают, какого монстра-франкенштейна они взрастили. Но многие из европейцев думали, что взращивают чудище для давления на Россию, а не для того, чтобы попасть под ее ядерный и неядерный арсеналы.А получилось то, что получилось, и может еще получиться, если вовремя не остановиться, к чему и призывает Москва, приглашая за стол переговоров обсудить возможные взаимные проблемы и претензии.Разногласия внутри ЕС усугубляются еще и тем, что Европа лишилась привычной ядерной крыши в лице США, которые сегодня по своим соображениям склоняют Европу к замирению с Москвой. По крайней мере, на словах и Европа лишилась, и США призывают к миру.По данным газеты Politico, в ходе переговоров с участниками так называемой "коалиции желающих" Дональд Трамп, по словам его спецпосланника и зятя Джареда Кушнера, "призвал союзников направлять миллиарды долларов на подъем собственных экономик, а не на поддержку Украины".Газета также, ссылаясь на неназванного европейского дипломата, утверждает, что правительства стран ЕС все чаще выбирают курс на прямое противостояние с США, потому что в Европе закрепилось настроение, которое можно описать фразой "нам уже нечего терять".И это вполне может быть. Но в Европе есть же и те, кто просто не хочет войны. Равно как и те, кто просто ждет, что с января 2027 года ситуация в США изменится, потому что новый подконтрольный антитрампистам-демократам Конгресс запрессует Трампа и лишит его рычагов управления. И что США опять вернутся и возглавят европейский и вообще западный поход против России.Но если война начнется, то понятно же, что ЕС выбрал уже не полусуицид, а полноценное самоубийство – в ядерной войне от ЕС мало что останется.

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европа, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, еврокомиссия, евросовет, ес, урсула фон дер ляйен, весь скачко, мнения