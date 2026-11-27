Европа и полусамоубийство. Конец Евросоюза подкрадывается незаметно
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Какая досадная неожиданность: саммит в Брюсселе (заседание Европейского совета), рассчитанный на два дня и призванный утвердить 7-летний бюджет всего Евросоюза на 2028–2034 годы и кредит Украине на войну с Россией, закончился неароматным пшиком 26 ноября 2026 года.
Все закончилось поздней ночью и без бюджета, и без кредита. Несколько лидеров евростран, как нашкодившие школьники, после своих выступлений втихомолочку сбежали со сходняка, а некоторые в знак протеста отказались участвовать в дальнейших заседаниях.
И это не Эстония или Латвия, представителям которых нужно становиться полоумными и явно шизоидными фриками-русофобами, чтобы их заметили, а вполне себе вменяемые и заметные страны: Германия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Дания, Финляндия (хотя, конечно, в двух последних есть свои фрики-русофобы, например, Метте Фредериксен или Александр Стубб).
Следовательно, саммит Евросовета не смог согласовать два основополагающих плана своего существования. И главный из них – гроссбух, по которому нужно жить, то есть долгосрочный бюджет, который изначально исчисляли и планировали в 2 трлн евро.
Поскольку его нужно было собрать со всех членов ЕС, то председатель Евросовета Антониу Кошта, предвидя сопротивление плательщиков, выдвинул компромиссный вариант: примерно на 204 млрд евро меньше, то есть 1,78 трлн евро.
Лидеры других евростран, в том числе и Германия, один из главных доноров евробюджета, хотели еще сократить поборы, а значит, бюджет ЕС на 7 лет мог быть еще меньше. И не исключено, еще и будет.
Второй вопрос – еще пикантнее: со стран ЕС хотят содрать дополнительные 45 млрд евро на кредит Украине на 2027 год, чтобы та благополучно и, якобы защищая Европу, воевала с Россией. Тут вообще согласие и не ночевало.
В итоге ничего не утвердили, а перенесли терки и согласования на декабрь текущего года.
И весь Евросоюз застыл в удивительном состоянии, которое можно охарактеризовать как полусуицид. Или путь к самоубийству. Все дело в том, что решения в ЕС принимаются консенсусом. То есть нужно единогласие всех 27 стран-членов. А если сильно настаивать, то можно спровоцировать развал объединения своими собственными руками. Точнее – непродуманными решениями.
Вот потому-то, например, такая кандидатка в единоличные диктаторы Европы, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и носится с идеей отменить принцип консенсуса при принятии решений ЕС и заменить его практически ленинским принципом демократического централизма. Это когда решения принимаются большинством голосов и они обязательны к выполнению всеми, в том числе и проигравшими.
Но в конечном итоге это тоже путь к суициду ЕС: он сам начнет умирать, потому что несогласные проигравшие могут провести у себя что-то наподобие британского брэкзита и уйти из ЕС.
Так что этот европейский союзный многочлен ЕС – на самом деле очень уязвимая структура, за развал которой пока не брались всерьез ни проблемы, ни противники.
Проблемы появились и взялись первыми. Сегодня таких групп проблем, угрожающих целостности ЕС, а значит, и самому существованию, три.
И первая из них– возврат стран — членов ЕС к новому осознанию своих национальных интересов, удовлетворение которых только и сохранит на земле эти страны, сохранив за ними их политическую, экономическую и духовно-культурную национальную идентичность.
Причин возврата к старому две:
а) всего на всех стало не хватать. Сократилась кормовая база на планете, а, как говорится, "жрать-то хочецца от пуза". Привыкли потому что в тучные-то годы;
б) ЕС не смог, пока не может и в будущем вряд ли сможет в равной мере удовлетворить все страны, которые вошли в ЕС и отказались от части своих полномочий. Вот страны и решили, что могут спастись поодиночке.
24 ноября, 12:58Ждут линии фронта по Эльбе: военные амбиции ЕвропыНужно сразу оговориться, чтобы в дальнейшем постоянно не повторять банальность: Европа разная, внутренне противоречивая, в ней идёт борьба, разрывающая её на части, но в данном тексте, когда мы пишем Европа, имеем в виду ту её часть, которая ведёт активную, бескомпромиссную борьбу с Россией и готова довести её до военного столкновения.
Обсуждение бюджета на 7 лет воочию подтвердило эту причину. Бюджет ЕС сначала создают взносами по квотам все, а потом он опять распределяется по всем в виде евродотаций. И, казалось бы, и квоты создания, и принципы, по которым потом назначаются дотации, всем известны.
И в тучные годы они вызывали, конечно, бурчание и скрытое недовольство, но все равно не ставили принятие бюджета под угрозу. А в 2026-м поставили. За сокращение бюджета выступили страны-доноры. То есть те, кто больше всего отстегивает в общую копилку по квотам. А за его расширение выступили страны-реципиенты – те, кто получает дотации.
И тут все как раз понятно: чем больше общий размер бюджета, тем больше реципиенты получат на шару. Канцлер Германии-донора Фридрих Мерц при обсуждении этого бюджета сказал: "Германия вносит около четверти всего европейского бюджета, однако напрямую мы получаем обратно лишь около 8% этих средств. А в рамках так называемых фондов сплочения эта доля еще меньше".
Фонды сплочения – это как раз выплаты странам-реципиентам. Вроде как на общее выравнивание уровня экономик, которые, как вы понимаете, разные, например, у Германии и у Болгарии или Румынии с Латвией.
Сегодня страны не смогли согласовать его общий объем и распределение средств между направлениями расходов на финансирование сельского хозяйства и политики сплочения. Реципиенты выступили против сокращения этих расходов, а доноры решили все урезать. И передрались.
Та же картина и с кредитом Украине. Все в Европе понимают, что никакой это не кредит. И что эти деньги Украина не вернет никогда, потому что никаких репараций с России не будет. Потому что репарации хотят получить, когда Россия проиграет. А она не проиграет, пока у нее есть ее же ядерный запас и политическая воля руководства.
"Евроястребицы" типа упомянутой фон дер Ляйен или ее наперсницы и главной дипломатки ЕС Каи Калласпридумали хитрость, чтобы сломить тех, кто не хочет больше кормить украинских неонацистов подачками. Дескать, мы разделим взносы в бюджет ЕС на военную часть расходов (на войну с Россией) и мирную (на как бы восстановление Украины). И типа кто не хочет войны, может на нее деньги и не давать.
Болгарское руководство во главе с премьером Руменом Радевым, которого уже поспешили записать в "друзья России" чуть ли не пламенные русофилы", сразу легло под этот "аргумент". Согласилось, что на войну оно денег не даст, но остальной бюджет поддержит.
Вчера, 13:34НАТО торопится на войну с РоссиейМИД РФ предупредил Эстонию о том, что она оказалась на грани войны с Россией, предъявив длинный список враждебных шагов балтийского карлика, включающий пропуск украинских БПЛА для ударов по российской территории и попытки помешать российскому судоходству в Финском заливе.
Но, во-первых, если деньги сойдутся в копилке, то кто Болгарию будет спрашивать, куда и какие деньги пойдут? Точно это будут не фон дер Ляйен и не Каллас.
Во-вторых, понятно, почему болгарин Радев согласился уступить. Он печется о национальных интересах Болгарии: получит его страна дотации из бюджета ЕС – ей будет лучше, не получит – станет еще хуже. Вот и вся арифметика с геополитикой: болгарин в первую очередь думает о Болгарии, а не о призрачном ЕС.
Вторая группа проблем полуразвала в Евросоюзе таится в том, что многие страны в Европе, с одной стороны, по-любому не хотят воевать с Россией, понимая плачевные последствия такой войны.
С другой стороны, страны прекрасно понимают, кто может возглавить эту войну. И потому справедливо опасаются прихода к власти в ЕС, превращенном в военно-политическую структуру, какого-нибудь автократа-диктатора типа Наполеона Бонапарта или Адольфа Гитлера, маниакально преданных военному решению всех проблем.
Европа уже дважды, как минимум, переживала крестовые европоходы против России. И оба раза получала по мордам и выслушивала, как "едут-едут по Берлину наши казаки" и "распевает верховой:/ "Эх, ребята, не впервой/ нам поить коней казацких/ из чужой реки".
А сейчас именно Франция, Германия да примкнувшая к ним Великобритания, рассчитывающая в случае чего отсидеться у себя на острове, спорят, кто же из них в Европе – будущий главный "победитель Путина". Несбыточные сладкие мечты застят разум… Но не всем.
И не все, повторяю, хотят гибнуть в войне с Россией и тем более подчиняться новоявленному диктатору типа фон дер Ляйен, которая Путина не победит, но может запросто на ровном месте обворовать любого, как с вакцинами при эпидемии ковида.
Третья группа проблем, угрожающих ЕС, – сам возможный триггер-инструмент войны с Россией. А именно – неонацистский режим в Украине и его фюрер Владимир Зеленский.
В Европе прекрасно знают и уже осознают, какого монстра-франкенштейна они взрастили. Но многие из европейцев думали, что взращивают чудище для давления на Россию, а не для того, чтобы попасть под ее ядерный и неядерный арсеналы.
А получилось то, что получилось, и может еще получиться, если вовремя не остановиться, к чему и призывает Москва, приглашая за стол переговоров обсудить возможные взаимные проблемы и претензии.
18 ноября, 19:00Игорь Шишкин: Европа может вернуться к фашизму, если не победит Россию в войне на УкраинеНе случайно Сорос, а он кое-что понимает в европейской политике, после начала карательной операции Киева против республик Донбасса сказал, что на Украине рождается новая Европа. Торжество нацистов он назвал рождением новой Европы. Поэтому очень может быть, что такие силы, как Сорос и ему подобные, попытаются сделать ставку на нацификацию Европы.
Разногласия внутри ЕС усугубляются еще и тем, что Европа лишилась привычной ядерной крыши в лице США, которые сегодня по своим соображениям склоняют Европу к замирению с Москвой. По крайней мере, на словах и Европа лишилась, и США призывают к миру.
По данным газеты Politico, в ходе переговоров с участниками так называемой "коалиции желающих" Дональд Трамп, по словам его спецпосланника и зятя Джареда Кушнера, "призвал союзников направлять миллиарды долларов на подъем собственных экономик, а не на поддержку Украины".
Газета также, ссылаясь на неназванного европейского дипломата, утверждает, что правительства стран ЕС все чаще выбирают курс на прямое противостояние с США, потому что в Европе закрепилось настроение, которое можно описать фразой "нам уже нечего терять".
И это вполне может быть. Но в Европе есть же и те, кто просто не хочет войны. Равно как и те, кто просто ждет, что с января 2027 года ситуация в США изменится, потому что новый подконтрольный антитрампистам-демократам Конгресс запрессует Трампа и лишит его рычагов управления. И что США опять вернутся и возглавят европейский и вообще западный поход против России.
Но если война начнется, то понятно же, что ЕС выбрал уже не полусуицид, а полноценное самоубийство – в ядерной войне от ЕС мало что останется.
Подписывайся на