https://ukraina.ru/20261127/babushka-maydana-protiv-detey-sorosa-timoshenko-obyavila-voynu-vneshnemu-upravleniyu-ukrainoy-1084785107.html

Бабушка Майдана против детей Сороса: Тимошенко объявила войну внешнему управлению Украиной

Бабушка Майдана против детей Сороса: Тимошенко объявила войну внешнему управлению Украиной - 27.11.2026 Украина.ру

Бабушка Майдана против детей Сороса: Тимошенко объявила войну внешнему управлению Украиной

Экс-премьер и главная принцесса "оранжевого майдана" Юлия Тимошенко вновь появилась в публичном пространстве Украины. Политик в очередной раз сменила имидж и вместо косы-"бублика" завила пряди оттенка блонд в объемные локоны.

2026-11-27T16:30

2026-11-27T16:30

2026-11-27T16:30

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россия

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юлия тимошенко

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Это определенный сигнал: 65-летняя лидер партии "Батькивщина" всегда переделывает прическу и наряд, открывая новый политический этап в своей жизни.В разное время Тимошенко носила на голове "каравай", завивалась "под овечку" или сооружала ретро-прическу "бабетта". В 2015-м она носила пучок на затылке, десять лет спустя пришла в парламент с "гулькой" на макушке, а в этом году щеголяла с прической в стиле Бриджит Бардо.Именно в этом образе она воевала с антикоррупционными органами, которые в январе нынешнего года нашли в офисе Тимошенко "четыре жалкие пачки долларов по 10 тысяч каждая". Именно так описал улов НАБУ и САП днепропетровский земляк Юлии Владимировны, олигарх Игорь Коломойский*.Действительно, почти год назад детективы-антикоррупционеры провели обыск в здании партии "Батькивщина" на улице Туровской и прилюдно изъяли из рабочего стола Тимошенко 40 тысяч долларов. По версии следствия, эти деньги она планировала использовать для подкупа трех народных депутатов из другой фракции, чтобы они голосовали в соответствии с ее указаниями.Чуть позже САП объявила депутатке подозрение в подкупе коллег по сессионному залу и даже обнародовала аудиозапись ее разговора с продавцами голосов.Сама Тимошенко отвергла все обвинения и заявила о политической расправе со стороны НАБУ и САП. По ее словам, обнародованная запись является сфальсифицированной, а изъятые 40 тысяч долларов – ее личные сбережения. Тем не менее Высший антикоррупционный суд Украины избрал экс-премьеру меру пресечения в виде залога в размере 33,3 миллиона гривен. Были также арестованы финансовые активы Тимошенко в Ощадбанке и три ее автомашины.Впрочем, на антикоррупционном крючке Юлия Владимировна трепыхалась недолго: депутаты ее фракции и спонсоры "Батькивщины" оперативно внесли залог за бабушку украинской политики.Ну а спустя полгода Тимошенко отомстила антикоррупционерам: ее фракция в полном составе проголосовала за урезание полномочий НАБУ и САП. Тимошенко объявила антикоррупционную надстройку неэффективной и зависящей от иностранных кураторов Украины.Она предложила ликвидировать международный совет, который управляет НАБУ и САП, а их полномочия вернуть украинцам.Тут сразу два момента. Первый: Юлия Владимировна открыто перешла на сторону ОП и Зеленского, под которого активно копают грантоеды с целью урезания властных полномочий. Второй: лидер "Батькивщины" выступила против антикоррупционного аудита американцев, которые плотно занялись и кооперативом "Династия", и друзьями некоего таинственного "Вовы", чей голос звучит на пленках в делах "Карфагена" и "Мидаса".Судя по всему, разоблачители киевского режима готовят новый накат на Зеленского – вот Тимошенко первой и бросилась на антикоррупционную амбразуру. Пару дней назад она выступила с резким заявлением на заседании Согласительного совета Верховной Рады.Депутат заявила, что украинский народ должен самостоятельно управлять государством, а не передавать эти полномочия грантоедам и международным конкурсным комиссиям.Ух ты, как интересно! Все 12 лет, прошедших со времен госпереворота, политические долгожители типа той же Тимошенко полностью одобряли внешний контроль за бизнесом и политикой. А что ж изменилось сейчас?Глобалисты сделали ставку на Пинчука и Ахметова**, намереваясь избавиться от украинских политических "динозавров"? Или экс-премьера пугают расследования ее собственных финансовых и политических махинаций со стороны Запада?Все-таки ситуация реально изменилась, и столь нелюбимые Тимошенко грантоеды требуют не просто контроля, но полновесных реформ правоохранительной, судебной и антикоррупционной систем.То есть буквально подпиливают ножки стула, на котором сидит киевский режим: не имея в руках рычагов влияния на суды, прокуратуру, полицию, Зеленскийпросто лишится контроля над системой террора и страха, которую он построил за годы своего правления и которая охраняет его от общественных и внешнеполитических расправ.Напомним, несколько десятков общественных организаций выбивают из президента и парламента закон, который продлит мандат международных экспертов в Конкурсных комиссиях в судебные и правоохранительные органы.Активисты напоминают, что 1 июня 2025 года истек срок полномочий международных экспертов в Конкурсной комиссии, которая отбирает членов Высшей квалификационной комиссии судей, а в ноябре мандат международных экспертов должен закончиться в Общественном совете международных экспертов при Высшем антикоррупционном суде.По сути, мы наблюдаем возню бульдогов под ковром: грантоеды хотят ослабить полномочия заместителя главы ОП, руководителя правового блока, Олега Татарова и тем самым разблокировать выборы на Украине, например. Или ограничить судебные расправы над неугодными Зеленскому политиками-миротворцами."В этот день в 2013 году мы вышли на Европейскую площадь против власти Януковича. А теперь мы работаем на ТЦК и по указанию Олега Татарова (замглавы Департамента МВД при Януковиче) бусифицируем украинцев, чтобы не проводить выборы и Татаров с компанией был как можно дольше у власти", — прокомментировал ситуацию бывший порохобот и блогер Мирослав Олешко.Ну а где Татаров — там и Зеленский. Сам он не может открыто выступать против западных кураторов, шатающих монопольную власть украинского лидера над судами и силовиками. Но вот Тимошенко для роли торпеды отлично подходит.Она уже состряпала себе имидж политической жертвы – с помощью своих многолетних международных связей. Так, влиятельная международная организация ROLE, в которую входят известные экс-судьи Европейского суда по правам человека, бывшие генеральные прокуроры и председатели верховных судов ведущих стран мира, а также известные правозащитники, по результатам проведенного детального правового анализа данного дела пришла к выводу о политических репрессиях против лидера "Батькивщины".Эксперты ROLE публично заявили, что в отношении Юлии Тимошенко нарушены статьи 6 и 18 Европейской конвенции по правам человека, и то, что против нее делают, – недопустимо. Они обращают внимание на четыре ключевые проблемы: доступ защиты к доказательствам, право на допрос свидетелей обвинения, возможную провокацию преступления и вероятную скрытую политическую цель уголовного преследования.В общем, отмывают и обеливают 65-летнюю "олдвумен" всеми возможными способами. Ведь обличительница грантоедов должна быть чиста, как слеза младенца после клизмы.Странно, что столь уважаемые эксперты ни разу не заикнулись о нарушениях прав человека в отношении рядовых украинцев. У них можно отнимать родной язык, крушить их церкви, насильно тащить в окопы и пытать в закрытых тюрьмах.Не стали заступаться за "гречкосеев" и представители ЕС и украинские правозащитники — все силы были брошены на защиту Юлии Владимировны. О политической мотивированности и заказном характере судебного процесса над Тимошенко заговорила, например, авторитетная Харьковская правозащитная группа.Также представители Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили о сфабрикованности дела экс-премьерши. Ну и вишенка на торте: несколько авторитетных украинских и международных экспертиз доказали фальсификации аудиозаписей НАБУ, где звучал нежный голосок "газовой принцессы".В общем, рисуется красивая картинка: детективы НАБУ специально подставили Тимошенко, которая хочет, чтобы страной управлял украинский народ, а не приезжие мистеры и сэры. Еще немного такой слезодавилки – и украинцы пойдут на антигрантоедский майдан. Вот было бы смешно, произойди это в годовщину госпереворота.Ведь в 2013-м именно агенты иностранного влияния призывали украинцев брать кофе, хорошее настроение и идти свергать законную власть. А 13 лет спустя те же самые украинцы с кастрюлями на головах могут выйти бастовать против "грантожеров". Особенно если их поведет за собой такой пассионарный политик, как Тимошенко.Она уже вовсю пугает украинцев ползучим захватом власти со стороны соросят. Депутат на пальцах объяснила схему, при которой сначала происходит атака грантоедов на определенный государственный орган (например, БЭБ, Генпрокуратуру или Верховный суд), а затем появляются требования о его перезагрузке с участием международных представителей.По словам Тимошенко, таким образом украинцы теряют возможность самостоятельно управлять государством."Такое государство не принадлежит Украине. У народа должно быть право управлять страной. Грантоеды не могут управлять страной", — смешит народ бабушка украинской политики.Но, как грамотный агитатор, Тимошенко немедленно приплела сюда "наших хлопчиков-защитников", у которых типа отбирают страну. По словам политика, независимость Украины должна предусматривать не только защиту территории, но и сохранение права украинского народа определять систему государственного управления."На фронте бойцы держат страну, а в Верховной Раде страну сдают. У нас забирают страну", — напала Тимошенко на парламентских слуг Сороса, которые пытаются провести через Раду законы, расширяющие права международных контролеров.Безусловно, поверить в то, что "хлопчики", которых пытают в ямах и распинают на крестах их командиры, имеют какое-то отношение к системе госуправления и уж тем более к принятию стратегических решений, могут не только лишь все.Но Тимошенко сознательно смещает акценты в эту сторону, изображая защитницу украинской независимости и протестуя против внешнего влияния. Налицо углубление конфликта внутри постмайданной элиты, которая начала кусать своих внешних покровителей, когда поняла, что они сдадут Зеленского и его попутчиков так же легко, как Януковича.* признан террористом и экстремистом в РФ** Входит в объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.

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эксклюзив, украина, россия, запад, виктор янукович, сап, батькивщина, набу, владимир зеленский, юлия тимошенко