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Круговорот беженцев в Европе: Украине придумали новую роль после конфликта
Круговорот беженцев в Европе: Украине придумали новую роль после конфликта - 27.11.2026 Украина.ру
Круговорот беженцев в Европе: Украине придумали новую роль после конфликта
В Европе уже прикидывают, кого отправить на Украину после завершения конфликта. Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель предложила вернуть на родину украинских беженцев, а лидер австрийской Партии свободы Герберт Кикль — заодно переселить туда сирийцев и афганцев
2026-11-27T17:36
2026-11-27T17:36
2026-11-27T17:36
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Вайдель считает, что после заключения мирного соглашения Германии пора будет попрощаться с украинскими гостями.Ее австрийский коллега пошел еще дальше. Кикль предложил Киеву своеобразный способ отблагодарить европейцев за многолетнюю финансовую поддержку — принять у себя мигрантов, которых страны ЕС не могут выслать на родину. В интервью местному изданию политик напомнил, что Евросоюз вложил в Украину сотни миллиардов, из которых 3,6 миллиарда, по его словам, пришлись на Австрию."Я имею в виду, что они же нам кое-чем обязаны", — пояснил Кикль.Австриец нашел в своей задумке и экономическую выгоду. Зачем европейцам тратиться на перевозку мигрантов в далекую Руанду, если до Украины можно добраться на автобусе или поезде? Тем более что, как уверяют на Западе, Украина разделяет европейские ценности.Кикль даже предположил, что Киев останется в выигрыше: дополнительные рабочие руки могут пригодиться при восстановлении страны. Пока в Киеве мечтают о полноценном членстве в Евросоюзе, некоторые европейские политики уже нашли Украине применение в своем "цветущем саду". Ранее также сообщалось, что Европа готовит украинцев к возвращению домой. О подготовке нового проекта говорилось в ежегодном докладе Еврокомиссии по вопросам миграции и предоставления убежища, направленном Европарламенту и Совету ЕС.
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Новости, Украина, Киев, Европа, Еврокомиссия, ЕС, Европарламент
Круговорот беженцев в Европе: Украине придумали новую роль после конфликта
В Европе уже прикидывают, кого отправить на Украину после завершения конфликта. Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель предложила вернуть на родину украинских беженцев, а лидер австрийской Партии свободы Герберт Кикль — заодно переселить туда сирийцев и афганцев
Вайдель считает, что после заключения мирного соглашения Германии пора будет попрощаться с украинскими гостями.
"Когда — будем надеяться, что скоро — завершатся боевые действия на Украине и удастся заключить мирный договор, 1,1 миллиона украинцев тоже должны будут вернуться на свою родину", — заявила политик.
Ее австрийский коллега пошел еще дальше. Кикль предложил Киеву своеобразный способ отблагодарить европейцев за многолетнюю финансовую поддержку — принять у себя мигрантов, которых страны ЕС не могут выслать на родину. В интервью местному изданию политик напомнил, что Евросоюз вложил в Украину сотни миллиардов, из которых 3,6 миллиарда, по его словам, пришлись на Австрию.
"Я имею в виду, что они же нам кое-чем обязаны", — пояснил Кикль.
Австриец нашел в своей задумке и экономическую выгоду. Зачем европейцам тратиться на перевозку мигрантов в далекую Руанду, если до Украины можно добраться на автобусе или поезде? Тем более что, как уверяют на Западе, Украина разделяет европейские ценности.
Кикль даже предположил, что Киев останется в выигрыше: дополнительные рабочие руки могут пригодиться при восстановлении страны. Пока в Киеве мечтают о полноценном членстве в Евросоюзе, некоторые европейские политики уже нашли Украине применение в своем "цветущем саду".
Ранее также сообщалось, что Европа готовит украинцев к возвращению домой. О подготовке нового проекта говорилось в ежегодном докладе Еврокомиссии по вопросам миграции и предоставления убежища, направленном Европарламенту и Совету ЕС.