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"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском Поречном

"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском Поречном - 31.01.2025 Украина.ру

"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском Поречном

Боевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом 31 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко

2025-01-31T10:47

2025-01-31T10:47

2025-01-31T10:47

новости

курская область

русское поречное

россия

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преступления

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Как утверждает СК, старший солдат Евгений Фабрисенко и военные с позывными Кум, Мотыль, Проводник, Художник вторглись в регион в сентябре прошлого года. По словам официального представителя СК, Фабрисенко попал в плен во время боев в Суджанском районе, после чего на допросе признался в преступлениях, которые совершил с другими боевиками.Она заявила, что военные следователи СК установили причастность всех пяти боевиков к преступлениям в Русском Поречном, а Фабрисенко арестовали."Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору", — добавила Петренко.В распоряжении РИА Новости также попало видео, снятое в ходе допроса Фабрисенко. "Поступило указание мирных жителей всех ликвидировать, зачистить <…> от командира роты. <...> Мы заходили в поселок и зачищали по домам <…>, не штурмовали <…>, мы видели и стреляли", — заявил он, добавив, что преступления боевики ВСУ совершали по приказу командира роты."С первого дома мы пошли во второй дом. Там одна женщина, двое мужчин. Мужчин убили, одному из них порезали руки. Резал руки непосредственно старший нашей группы. Девушку избили, сорвали украшения, изнасиловали, убили", — рассказал Фабрисенко, отметив, что руки мирному жителю порезали, чтобы "поиздеваться".В ходе допроса Фабрисенко сообщил, что он и другие боевики ВСУ связали шестерых жителей села, спустили их в подвал и кинули туда гранату."Видели, что там дедушки с бабушками. Мы их вывели, связали, спустили в подвал и кинули гранату", — заявил пленный, уточнив, что тела "ликвидировали" его сослуживцы из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.Фабрисенко также рассказал, что после нападения на Русское Поречное ВСУ не давали мирным жителям выбраться из населенного пункта, обстреливая машины и пути отхода. В Следственном комитете РФ заявили, что тела жителей села Русское Поречное, изнасилованных и убитых украинскими боевиками, извлекли из подвалов домов, по ним назначили экспертизы. Возбуждено уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области.ВСУ неоднократно были замечены в жестоком отношении к мирным гражданам. Эта история далеко не первая из подобных. Например, в прошлом месяце беженка Елена Николаенко рассказала, что в Селидово украинские военные убили семью, которая месяц готовила им еду.Вот лишь некоторые примеры зверств ВСУ против мирного населения:Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУВ Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог имПленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области

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новости, курская область, русское поречное, россия, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, мирные жители, преступления