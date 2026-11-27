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Фактор внезапности будет играть против Украины — Анпилогов о морских атаках ВСУ

Фактор внезапности будет играть против Украины — Анпилогов о морских атаках ВСУ - 27.11.2026 Украина.ру

Фактор внезапности будет играть против Украины — Анпилогов о морских атаках ВСУ

Если морские атаки будут нарастать, Россия примет необходимые меры: конвойное сопровождение торговых судов и снабжение их расчетами средств поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2026-11-27T18:31

2026-11-27T18:31

2026-11-27T18:31

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21 ноября в нейтральных водах Финского залива сухогруз "Спарта-2", шедший в Калининград, был атакован двумя беспилотниками. В ночь на 22 ноября в ливийском порту Бенгази прогремел взрыв и вспыхнул пожар на российском корвете "Меркурий". Об этом сообщили российские СМИ.Отвечая на вопрос, почему атаки противника на море — это провокации, а не попытка устроить России полноценную войну на море, Анпилогов отметил: чтобы устроить войну на море, нужно понимать объём российского торгового и военного флота."Украина за прошедший год смогла повредить три торговых судна и один военный корабль, а это не составляет даже десятой доли процента от всего флота", — пояснил он.По его словам, фактор внезапности, который был при этих атаках, сейчас начнет играть против Украины. При этом, добавил аналитик, каждая следующая атака будет даваться Киеву хуже и хуже."Если эти атаки будут нарастать, мы будем принимать необходимые меры. Конвойное сопровождение, снабжение торговых судов расчетами средств поражения", — подчеркнул Анпилогов.Если и это не поможет, начнется открытая борьба с базами безэкипажных катеров и пусковыми установками, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: Украина нанесла России новые удары, но к весне она останется без энергетики и мостов" в дзен-канале Украина.ру.Актуальный материал по теме: "Сергей Горбачев: Россия может ответить на атаку в порту Бенгази ударами по ВМС Украины за ее пределами" в дзен-канале Украина.ру.

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