https://ukraina.ru/20261127/na-bal-k-satane-novoe-plate-pugachvoy-vpechatlilo-rossiyan-1084784918.html

"На бал к Сатане": Новое платье Пугачёвой впечатлило россиян

"На бал к Сатане": Новое платье Пугачёвой впечатлило россиян - 27.11.2026 Украина.ру

"На бал к Сатане": Новое платье Пугачёвой впечатлило россиян

В соцсети завирусилось видео с артисткой Аллой Пугачёвой на Кипре

2026-11-27T17:27

2026-11-27T17:27

2026-11-27T17:27

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На видео из соцсетей директора артистки Елены Чупраковой обратил телеграм-канал "Абзац"."Алла Пугачёва собралась на бал к Воланду. Певица облачилась во все черное и пощеголяла во мрак кипрской ночи, размахивая плащом. Куда она направилась в таком виде, неизвестно. Разве что на прием к Повелителю тьмы. Только оттуда кадров уже не надо – по понятным причинам!" – прокомментировал канал эффектное появление Пугачёвой.В целом же ролик привлёк внимание аудитории: он собрал свыше миллиона просмотров и около 13,8 тыс. отметок нравится.Однако мнения комментаторов разделились. Кто-то хвалил Пугачёву."Великолепная Алла Пугачёва. Что бы ни говорили, она супер!" – гласил один из комментариев.Кто-то признавался артистке в любви."Великая и такая родная и близкая! Обожаю уже 54 года", – указывалось в одном из комментариев.Но многие её и ругали."Я из 80-ых, могу сказать. Песни этой примы никто никогда не слушал. Ее песни навязывали. Чтоб я на кассетнике удалил Фреди Меркури и слушал её, это бред. Навязанная, всё бегущая леди", – негодовал один из комментаторов.Многие обращали внимание на то, что, невзирая на всё достижения пластической хирургии, никто не может избежать старения и его негативных сторон.Были и те, кто потешался над нарядом певицы."Чёрный плащ в деле", – отмечала одна из пользовательницЧёрный плащ – супергерой, главный герой одноимённого мультсериала студия "Дисней". Сюжет сериала построен вокруг загадочного супергероя-селезня под именем "Чёрный плащ", который в обычной жизни является жителем пригорода и семьянином Кряком Лапчатым.Ранее Пугачёва уже попадала в прицел поклонников на Кипре. Так, в октябре российский певец Егор Вильмс опубликовал совместное фото с Пугачёвой. Он рассказал, что получить фото ему удалось на Кипре."Сегодня вставать после моего дня рождения было особенно тяжело. Но я ещё не знал, какой подарок приготовил мне этот день. Рано утром мы поехали туда, где бывает Алла Борисовна Пугачёва. Четыре часа ходили, ждали, надеялись — и уже почти смирились, что сегодня не судьба. И вдруг… я вижу её", – описал певец момент встречи.Он рассказал, что Пугачёва шла с собачкой. Артистка согласилась сфотографироваться с певцом, исполняющем каверы на её песни.

https://ukraina.ru/20261118/na-ukraine-reshili-zarabotat-na-pugachevoy-pevitse-sdelali-interesnoe-predlozhenie-1084571538.html

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алла пугачева, кипр, дзен украина.ру, главные новости