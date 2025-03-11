"Шоу одного актера": Ищенко рассказал, почему по артистическим данным Трамп превосходит Зеленского - 11.03.2025 Украина.ру
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"Шоу одного актера": Ищенко рассказал, почему по артистическим данным Трамп превосходит Зеленского
"Шоу одного актера": Ищенко рассказал, почему по артистическим данным Трамп превосходит Зеленского - 11.03.2025 Украина.ру
"Шоу одного актера": Ищенко рассказал, почему по артистическим данным Трамп превосходит Зеленского
Целью Трампа не является облегчение жизни России. Его целью является получение на этом направлении мира, приемлемого для Америки. Пока что всё, что формулирует президент США, абсолютно неприемлемо для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-11T06:15
2025-03-11T06:15
новости
россия
сша
дональд трамп
ростислав ищенко
владимир зеленский
актер
европа
илон маск
мир
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Пока что украинцы не жаловались на то, что перестали получать развединформацию от США и их союзников, указал эксперт. И даже самое простое действие — отключение на Украине Starlink, которое Маск может совершить одним движением, пока тоже не происходит, указал он.Он подчеркнул, что целью Трампа не является облегчение жизни России. Целью президента США является получение на российском направлении мира, приемлемого для Америки. И пока что всё, что формулирует Трамп, абсолютно неприемлемо для России, констатировал обозреватель."Поэтому какие бы то ни было успехи Трампа по окучиванию Зеленского или по победе над Европой, это для нас хуже. Потому что тогда мы получаем вместо Запада, консолидированного под Байденом, Запад, консолидированный под Трампом", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.Также на тему политики Трампа — в материале "Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир зеленский, актер, европа, илон маск, мир, сво, джо байден, starlink
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, актер, Европа, Илон Маск, мир, СВО, Джо Байден, Starlink

"Шоу одного актера": Ищенко рассказал, почему по артистическим данным Трамп превосходит Зеленского

06:15 11.03.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP / Alex Brandon
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Целью Трампа не является облегчение жизни России. Его целью является получение на этом направлении мира, приемлемого для Америки. Пока что всё, что формулирует президент США, абсолютно неприемлемо для России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Пока что украинцы не жаловались на то, что перестали получать развединформацию от США и их союзников, указал эксперт. И даже самое простое действие — отключение на Украине Starlink, которое Маск может совершить одним движением, пока тоже не происходит, указал он.
"Так что пока что это шоу одного актёра, которое началось ещё до прихода Трампа к власти. Трамп по актерским данным превосходит Зеленского. Как лидеры государств они друг друга стоят. Оба громкие популисты, оба живут заявлениями, оба живут в основном в информационной сфере" — подчеркнул Ищенко.
Он подчеркнул, что целью Трампа не является облегчение жизни России. Целью президента США является получение на российском направлении мира, приемлемого для Америки. И пока что всё, что формулирует Трамп, абсолютно неприемлемо для России, констатировал обозреватель.
"Поэтому какие бы то ни было успехи Трампа по окучиванию Зеленского или по победе над Европой, это для нас хуже. Потому что тогда мы получаем вместо Запада, консолидированного под Байденом, Запад, консолидированный под Трампом", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией на сайте Украина.ру.
Также на тему политики Трампа — в материале "Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа" на сайте Украина.ру.
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