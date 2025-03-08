https://ukraina.ru/20250308/1061635842.html

Ростислав Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией

Ростислав Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией - 08.03.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Трамп хочет, чтобы Зеленский присягнул ему на верность и продолжил борьбу с Россией

Целью Трампа не является облегчение жизни России. Целью Трампа является получение на нашем направлении мира приемлемого для Америки. И пока что всё, что формулирует Трамп, абсолютно неприемлемо для нас. Поэтому какие бы то ни было успехи Трампа по окучиванию Зеленского или по победе над Европой, это для нас хуже.

2025-03-08T07:00

2025-03-08T07:00

2025-03-08T07:00

интервью

россия

китай

европа

дональд трамп

владимир зеленский

илон маск

нато

украина.ру

миа "россия сегодня"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, президент США Дональд Трамп приостановил поставку военных грузов на Украину. Как вы оцениваете этот шаг?- Это пока что только заявление. Да, они сказали, что даже грузы, которые уже отправлены, но ещё не доставлены, приостановлены. При этом не совсем понятно, как будут приостановлены грузы, которые находятся вне действия американской юрисдикции.И пока что украинцы не жаловались на то, что перестали получать развединформацию от США и их союзников. При этом сведения контролируются не только Соединёнными Штатами непосредственно, они контролируются и командованием НАТО в Европе. Источников утечки для украинской разведки полно.И самое простое действие — отключение Starlink, которое Маск может совершить одним движением, пока не происходит. Хотя Маск постоянно говорит, как ему не нравится Зеленский. При том, что украинцы больше всего боятся отключения Starlink. Потому что снарядов какое-то количество у них на складах лежит, разведданные, они будут собирать через англичан и французов.А вот отключение Starlink будет означать, что на фронте легла вся связь. Взаимодействие между подразделениями, команды, поступающие отдельному солдату, тоже на эту систему подвязаны. Армия окажется парализованной. И для этого не надо выступать в Конгрессе, идти в Сенат, получать большинство голосов. Не надо даже указы подписывать. Достаточно, чтобы большой друг Трампа Илон Маск отключил Starlink. И не надо даже останавливать после этого военную помощь. Потому что пока она дойдёт, некому уже будет ей пользоваться. Она уже тогда к России приедет, а не к Украине.Так что пока что это шоу одного актёра, которое началось ещё до прихода Трампа к власти. Трамп по актерским данным превосходит Зеленского. Как лидеры государств они друг друга стоят. Оба громкие популисты, оба живут заявлениями, оба живут в основном в информационной сфере.Если бы Трамп выступал на сцене, он бы получил госпремию, а Зеленский продолжал бы сельские клубы окучивать. Но нас же не актёрские данные интересуют. Нас интересует ситуация в международных отношениях, а она не изменилась.Целью Трампа не является облегчение жизни России. Целью Трампа является получение на нашем направлении мира приемлемого для Америки. И пока что всё, что формулирует Трамп, абсолютно неприемлемо для нас. Поэтому какие бы то ни было успехи Трампа по окучиванию Зеленского или по победе над Европой, это для нас хуже. Потому что тогда мы получаем вместо Запада, консолидированного под Байденом, Запад, консолидированный под Трампом. А сейчас там внутренняя борьба, выяснение отношений. И здесь у нас резко расширяется пространство для манёвров, а возможности Украины резко слабеют.Понятно, что Трамп и его подельники не вчера проснулись и выяснили, что Зеленский — нацист и что у него диктаторский режим установлен. Это не вчера произошло, это прекрасно знали и раньше. Но прозрели они сейчас, потому что они решили, что сейчас это поможет им оказать давление на него. А зачем им давление? Они хотят, чтобы он пришел покаялся, начал туфли целовать. Они хотят получить ручного президента на веревочке, с помощью которого будут дальше бороться с Россией. Иначе они бы отключили ему помощь и смотрели бы, как Россия его добивает.Но сейчас они ему по всем каналам передают: приезжай, поклонись, пообещай, что будешь верным и преданным псом господина Трампа. И тогда у тебя всё наладится.И даже Европа, которая пытается задавить Трампа, пока он пытается задавить Европу, делает это не для того, чтобы облегчить жизнь России, а для того, чтобы получить консолидированный Запад. Только леволиберальная Европа хочет получить консолидированный Запад под либералов против России, а правоконсервативный Трамп хочет получить консолидированный Запад под консерваторов против Китая, но с парализованной Россией, которая не может помогать Китаю.- Каких целей добивается Британия?- В последний раз в Лондоне собирались 12 членов ЕС из 27. Там была Турция, хотя это больше азиатская страна, только кусок ее находится в Европе, Стамбул находится на двух берегах Босфора. Канада, которая никак не европейская страна, кроме того, что кроме того, что глава государства король Карл III. То есть в Лондоне прошло сборище оппонентов Трампа. Тех, кто собирается бороться против США. И возглавляла все это Великобритания. Им надо консолидировать леволиберальный западный мир.Потому что у леволибералов курс был на подавление России как главного идеологического врага, а Китай они откладывали на потом. А правоконсерваторы более прагматичные ребята. Они говорят, что экономическом плане Россия для нас значительно меньший конкурент, чем Китай.Поэтому вначале надо раздавить Китай, потом уже заниматься Россией, и тогда нам будет с ней легче. А Китай легче задавить, потому что Китай больше зависит от мировой торговли. Косвенно будет нанесён удар по России, потому что Китай — огромный покупатель всего, что Россия продаёт. И сожмутся внешние рынки, российский бюджет недополучит деньги. При дестабилизации Китая резко ослабляются позиции России в Азии.И если Китай из союзников становится не противником, а всего лишь нейтралом, но благосклонно настроенным к Соединённым Штатам, это серьёзно подрывает всю ситуацию в Азии и загоняет нас в относительно слабую позицию.Великобритания собирает всех противников политики Трампа под своё крыло. И Украина среди них самая последняя. И Великобритания точно так же, как и Соединённые Штаты, собирается использовать в своих целях ее и выбросить. Но сейчас банда Зеленского больше заинтересована в дружбе с бандой Стармера, чем в выполнении указаний банды Трампа.- Готова ли Украина к переговорам?- Зеленский все время говорит, что согласен на переговоры, только выдвигает вагон условий. Он и у Трампа требовал гарантии безопасности. По его словам, это Украина в НАТО или западные войска на украинской территории. Он согласен даже уйти и выборы провести. Но если западные войска прибудут на территорию Украины, то Россия больше никаких переговоров ни с кем вести не будет.О политике Дональда Трампа в отношении Европы Как Трамп сломает хребет геополитической шизофрении Европы. Главная ошибка гинеколога дер Ляйен

https://ukraina.ru/20250307/1061632844.html

https://ukraina.ru/20250307/1061603816.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, китай, европа, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, нато, украина.ру, миа "россия сегодня"