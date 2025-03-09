https://ukraina.ru/20250309/1061634957.html

Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа

Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа - 09.03.2025 Украина.ру

Юрий Баранчик: Если Трамп решится сорвать переговоры, Россия сможет резко лишить Украину света и газа

Нам не надо особенно реагировать на то, как США договорятся с Украиной. Нам важно четко довести до Трампа те пункты, из-за которых началась СВО. Нам нужна новая система безопасности в Европе. А все угрозы Трампа "воевать как при Байдене" для нас не имеют значения. Надо будет – продолжим, считает политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик

2025-03-09T07:00

2025-03-09T07:00

2025-03-09T07:00

интервью

украина

европа

сша

владимир зеленский

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

андрей ермак

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058200593_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1cd0167cc5931d2ec42006c52552cc5b.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Юрий, известный эксперт Владислав Шурыгин по поводу переговорного процесса вокруг Украины выдал простую, но емкую формулу: "Пока Трамп давит на Зеленского и на Европу, но когда созреет общий западный план, начнет давить на нас". Когда же, на ваш взгляд, следует ожидать этого давления?- Я с Шурыгиным полностью согласен. Трамп придумал всю эту сделку с редкоземельными металлами с одной целью – добиться от Украины согласия на переговоры, а потом перейти к давлению на Россию. Но Зеленский поступил правильно. Этот парень нас никогда не подводит (смеется). Он следует заветам глобалистов, которым выгодно продолжение войны. Поэтому план Трампа сорвался.В последние несколько дней мы видели невнятную позицию США, когда они пытались понять, что делать. И теперь они начали работать по украинской элите, хотя делать это надо было давно. Подкуп, шантаж, угроза возбуждения уголовных дел. Теперь у американского посольства в Киеве есть все возможности заставить Раду проголосовать так, как нужно Вашингтону, а не Зеленскому.Что касается Европы, то тут позиция Трампа более искренняя. Он действительно хочет выскочить из этой войны, потому что у США есть более серьезный оппонент в лице Китая, а войну он хочет повесить на Европу без всякого американского участия. Вашингтон уже несколько раз сказал, что если Европа захочет повоевать с Россией сама, на нее не будет распространяться 5-я статья НАТО. Это правильная позиция.С другой стороны, несколько саммитов по Украине в Лондоне и Париже, а также заявления Макрона и Стармера, показывают, что Европа все равно хочет втянуть США в этот конфликт, потому что понимает свои ограниченные силы.Да, формально Европа передала Украине больше танков, артиллерии и зенитных комплексов. Но, во-первых, именно Америка обеспечивала единую структуру этих поставок. А, во-вторых, вопрос качества этой техники. Например, когда немцы стали собирать на войну "Леопарды", оказалось, что 80% из них нуждаются в серьезнейшем ремонте. И, несмотря на чудовищные расходы на оборону, состояние большинства европейских армий такое же.То есть Европа будет опасаться вступить в прямой военный конфликт с Россией. Тем более, если с Украиной мы проводим СВО корректно, потому что это наши люди, то ограничений в отношении поляков и французов у нас нет никаких.Повторюсь, США хотят выскользнуть из этого конфликта и посмотреть, как Европа будет действовать. Тут в какой-то мере повторяется сценарий Второй мировой войны, когда Америка смотрела на все это из-за океана.Правда, сейчас активно хочет действовать Великобритания. Да, собственных вооруженных сил у нее фактически нет (они максимум 20 тысяч человек на Украину могут отправить), но они сейчас хотят провести некую воздушную операцию на западной Украине, чтобы не дать нашим ракетам поражать военную инфраструктуру на этих территориях. Они якобы хотят для этого привлечь 120 истребителей. Но эти истребители тоже станут целью для наших ракет и средств ПВО. И аэродромы, откуда они будут взлетать, тоже станут нашими законными целями.- Уточню насчет позиции Трампа. Он хочет заморозить конфликт в невыгодных для нас условиях? Или он хочет продолжения войны, но так, чтобы Европа платила за нее самостоятельно?- Одно другому не мешает. Если Европа увязнет в этой войне, она в любом случае ослабнет и политический контроль США над ней будет только усиливаться. Ослабление Европы выгодно США еще и в том контексте, что Китай рассматривал ее в качестве основного рынка, куда он хотел по шелковому пути везти свою основную товарную массу. А что сейчас делает Трамп по Украине? Он в рамках сделки по металлам пытается перерезать портовую инфраструктуру и сельскохозяйственные земли, которые активно скупал Китай. То есть Трамп пытается перерубить шелковый путь, делая на Украине невозможным транзит для китайской товарной массы.И в случае каких-то мирных соглашений Трампу все равно нужен полный контроль над Украиной, чтобы все равно использовать ее как силовой рычаг против России.- То есть нам все равно расслабляться нельзя?- Нет, конечно. Нам надо последовательно достигать цели и задач СВО. А контроль над территорией – лучший аргумент в ходе любых мирных переговоров.- И по поводу Великобритании. У них небольшая военная мощь, зато много денег.- Я бы не сказал, что у них много денег. В Великобритании тяжелое финансовое положение. Они сейчас перебрасывают средства пенсионного фонда, потому что не могут содержать пенсионеров. Другое дело, что Лондон обладает развитой сетью своих агентов во многих странах мира, особенно в Восточной Европе (Польша, Прибалтика, Румыния). Они используют этот рычаг для давления на Францию и Германию.Достаточно вспомнить, как формировался европарламент. От нескольких сотен жителей Франции или Германии – один депутат, а прибалтам дали возможность выбирать от нескольких десятков. То есть они уравновесили парламентскую массу депутатов Старой Европы депутатами подконтрольной им Восточной Европы. Сами понимаете, что голосование в Европарламенте проходит своеобразным образом. Там нарушен принцип одинакового количества депутатов от одинакового количества избирателей.Конечно, Британию пока нельзя сбрасывать со счетов. Мы должны вести тонкую игру, различая их провокационные ходы, которые реально могут нас задеть, от пропагандистских, которые не будут иметь никакого значения.- Например.- Возьмем ту же инициативу провести воздушную операцию на западной Украине. Сколько Великобритания может своих истребителей на нее выделить? А главное, кто за это будет платить? Если раньше бюджет НАТО на 70% финансировался американскими деньгами, то откуда Европа возьмет столько денег?Да, у Европы есть план потратить 800 миллиардов евро на перевооружение. Но это – долгосрочная программа. А срочно им надо выделить 150 миллиардов: их надо или напечатать, или снять какие-то бюджетные ограничения. Пойдут ли правительства европейских стран на такие шаги?Даже если пойдут, им в любом случае придется отправлять на Украину войска, а это – война с Россией. Готовы ли они принимать гробы?- И все-таки, выработает Запад какую-то единую позицию по Украине и методы давления на Россию?- Все это выльется в большой пиар-проект, чтобы втянуть Трампа в это противостояние. Если Британия и другие европейские государства поймут, что он не втягивается, все это сойдет на нет под любым благовидным предлогом.Тем более, сейчас американцы ведут жесткую и быструю кампанию, чтобы лишить Зеленского легитимности. Потому что если не будет Зеленского, глобалистам придется перестраивать всю свою стратегию. Да, у них есть запасной вариант в виде Залужного, но американцы попытаются его перекупить.То есть вся эта игра по втягиванию Трампа в конфликт может растянуться до осени. А до осени может произойти масса вещей, когда это вообще может стать неактуальным. Если мы договоримся с американцами, они скажут: "Всем спасибо, все свободны".- Выходит, Зеленский – это главный козырь Европы и глобалистов, способный втянуть Трампа в конфликт?- Да. Сейчас это ключевая фигура. Но на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев с украинцами. Параллельно с этим США ведут работу с Порошенко*, Тимошенко и еще парой политиков (наверняка там и Кличко присутствуют), а также возбуждают уголовные дела в отношении ключевых украинских фигур, включая Ермака и Зеленского.- Почему Зеленский так упорствовал на встрече с Трампом? Ему что, трудно было сказать: "Да, я поддерживаю переговоры"?- Зеленский столько наворовал и столько крови на нем, что любое отстранение от власти аукнется для него уголовными делами. Он больше всего этого боится. Он неприкасаемая фигура, пока идет война. А если все закончится, ни французы, ни британцы никаких гарантий безопасности ему не дадут. Да, они пустят его в Лондон, но постоянно его охранять они не смогут.- Когда точно станет понятно, что США добились отстранения Зеленского?- Должно быть заявление Трампа или Вэнса: "Мы добились прекращения боевых действий. Есть некий план, который Украина подписывает". То есть США хотят сначала с Украиной договориться, потом – с нами. И я думаю, что к понедельнику-вторнику вся эта ситуация прояснится. Давайте подождем три-четыре дня.- Зеленский подпишет соглашение по металлам и все?- Там же еще есть вариант, что его может подписать не Зеленский, а Верховная Рада, если он будет упираться. Поездка Ермака в Саудовскую Аравию показывает, что он знает, куда ветер дует. Он не хочет тонуть вместе с капитаном. А если Ермак переобуется в прыжке, Рада все подпишет.- Может быть, нам было выгодно оставить Зеленского у власти?- Нет. Учитывая раздрай между Европой и США, нам выгодно усугублять его любым способом, чтобы Запад утратил монолитность.- Какой в целом будет наша стратегия на переговорах?- Нам не надо особенно реагировать на то, как США договорятся с Украиной. Нам важно четко довести до Трампа те пункты, из-за которых началась СВО. Нам нужна новая система безопасности в Европе. А все угрозы Трампа "воевать как при Байдене" для нас не имеют значения. Надо будет – продолжим.- Угрозы дополнительных санкций нас тоже не волнуют?- Во-первых, против нас и так много чего ввели. Во-вторых, люди в бизнесе прекрасно понимают, как их можно обойти. Ну ввели они санкции против наших 80 танкеров, а мы их как-то же перевели в другую юрисдикцию. Поменяли флаг и название. Вот и все.- Если не по Украине, то о чем мы можем договориться с Трампом?- По Арктике. У нас есть ресурсы, у американцев – технологии. У нас есть искусственный интеллект, где мы можем плодотворно работать. По этим двум ключевым направлениям мы можем договориться и сотрудничать. Но для этого США все равно должны откатить свое военно-политическое продвижение на восток, которое они осуществляли после 1991 года.- По снятию отдельных санкций можем договориться?- Наверное, да.Сейчас в СМИ появилась информация, что американская торгово-промышленная палата готовит перечень санкций против России, которые могут быть отменены. Но думаю, что ключевыми в этом вопросе будут санкции на транзакции и SWIFT, чтобы наша кровеносная финансовая система начала нормально работать.А торгово-экономическими санкциями нужно заниматься более детально. Тем более, и у нас есть аргументы, которые мы можем им предъявить.Что же касается отключения России от мировой финансовой системы, то тут мяч на стороне американцев. И в качестве жеста доброй воли они вполне могут это сделать.- Может ли ослабление этой экономической удавки напрямую помочь нашему продвижению на фронте?- Напрямую – нет, но опосредованно – да. Вы же помните, что после первых сигналов, что США готовы с нами договариваться, курс рубля повысился, а доллар упал. Такая информация всерьез влияет на финансовые рынки. Наши предприятия становятся сильнее и могут оказывать больше поддержки фронту.- Когда станет понятно, что мы договорились с США? Когда станет понятно, что переговоры сорваны?- Американцы хотят провести переговоры как можно быстрее. В Саудовской Аравии или в Белоруссии – неважно. На следующей неделе мы можем услышать и от Москвы, и от Вашингтона о дате переговоров. Как только американцы решат вопросы с Украиной, дата переговоров будет обозначена. Потому что нам надо договариваться напрямую – на высшем политическом уровне. И когда дата переговоров будет обозначена, это будет означать, что предварительный пласт работы о конкретных договоренностях проведен и обеими сторонами утвержден. Без этого не имеет смысла встречаться, если позиции сторон разные.- А если не получится, нам объявят об этом? Или мы должны будем гадать?- Если будут какие-то затыки, переговоры будут отложены. Этой темы в прямом эфире не будет.- Вы наверняка видели в телеграм-каналах публикации со ссылками на источники из Кремля, что если переговоры будут сорваны, то Путин отдаст приказ пойти на эскалацию, сняв все ограничения в рамках СВО (массированные удары по энергетике и по транспортной инфраструктуре). Возможно ли это?- Мы с вами уже неоднократно обсуждали, что можно было гораздо жестче решить вопрос с энергетикой Украины. Тем более, зимний период пройден. Сейчас даже в Москве очень тепло, хотя у нас обычно снег лежит до конца апреля. То есть весна идет с опережением в два месяца.Такая эскалация возможна. Тем более, мы наносим концентрированные удары по Одессе и газохранилищам (небольшие землетрясения в Полтавской области фиксируются регулярно). Хотелось бы более жесткой позиции.И как средство принуждения противника к переговорам это было бы вполне эффективно.Возьмем того же Зеленского. Он же развязано себя вел на переговорах в Белом доме. Но если он позволил себе общаться с президентом США, то у нас-то какие проблемы? Мы же гораздо более серьезная держава. Понятно, что мы не должны рыночный базар устраивать. Но доносить свою позицию жестко мы обязаны.И массированные удары по Украине были бы хорошим примером по поводу того, как нужно общаться с американцами.- Какой у вас будет прогноз по фронту на ближайший месяц, учитывая, что в Курской области мы близки к освобождению Малой Локни, а в Донбассе притормозили и даже отражаем контрудары ВСУ?- За февраль мы действительно продвинулись в два раза меньше, чем на пике нашего наступления в октябре-ноябре 2024 года. Возможно, мы выдохлись. Конец зимы, у людей банальный авитаминоз. Бойцам нужна психологическая передышка.Может быть, есть установка, что на фоне переговоров можно снизить интенсивность боевых действий. Но из Курской области точно надо врага выдавить. Надеюсь, эта 8-тысячная группировка ВСУ будет взята в мешок и уничтожена.Что касается других важных направлений, то если бы мы быстро взяли Покровск и Часов Яр до переговоров с американцами, это был бы дополнительный аргумент в пользу того, что мы сильные и с нами надо договариваться.Это как взятие Берлина. Когда мы к нему продвигались, немцы перебросили войска с Западного фронта на Восточный, чтобы американцы быстрее к нему шли. Но это им не помогло. Контроль территории – это все равно очень важно.- Разве Трамп без взятия отдельных населенных пунктов не понимает реальные возможности Украины сопротивляться?- Мобилизационный потенциал на Украине все равно очень большой. Это для Трампа и Британии они – папуасы. Им все равно, сколько их погибнет. А для нас это все равно родные люди. Поэтому хотелось бы, чтобы мы освобождали территории побыстрее.Также по теме - в интервью Петра Скоробогатого: Времени на Зеленского у Трампа мало и оно всё быстрее и быстрее заканчивается*Признан в России террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html

https://ukraina.ru/20250306/1061569980.html

украина

европа

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, андрей ермак, сво, переговоры, политика, россия