"Они ненавидят Америку": Маск рассказал, как в толпе отличить врагов США
© Reuters
© Reuters
Те демократы, кто выразил поддержку Украине во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, на самом деле ненавидят собственную страну. Такое заявление 5 марта сделал американский предприниматель Илон Маск в своих соцсетях
По его словам, "единственный флаг, который демонстрировали демократы, и единственный одобрительный возглас, который они издавали, были в поддержку другой страны".
"Они ненавидят Америку", — пришел к выводу Маск, комментируя реакцию представителей демпартии, которые пытались саботировать выступление Трампа перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
Ранее Трамп впервые с переизбрания обратился к обеим палатам конгресса США с речью. Большая часть его выступления была посвящена проблемам внутренней политики, об Украине американский лидер говорил ближе к концу своих заявлений.
Сообщалось, что конгрессмен от штата Техас Эл Грин выкрикивал в адрес Трампа слова протеста, пока охрана президента не вывела его из зала. Кроме того, СМИ писали, что многие демократы нацепили на свои костюмы украинскую символику.
15:00"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 мартаПрезидент США Дональд Трамп уделил украинскому конфликту лишь концовку своего рекордно длинного выступления; британский премьер-министр Кир Стармер превращает Лондон из защитника в нападающего; ВСУ формируют подразделения "особенных" солдат; армия России продвигается вперед
Между тем премьер-министр Великобритании подготовил план против России, в который собирает втянуть США, сообщает американский журнал National Interest. Подробности в публикации Многоходовочка: стало известно о плане Стармера против России