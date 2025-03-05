https://ukraina.ru/20250305/1061557328.html

"Они ненавидят Америку": Маск рассказал, как в толпе отличить врагов США

"Они ненавидят Америку": Маск рассказал, как в толпе отличить врагов США - 05.03.2025 Украина.ру

"Они ненавидят Америку": Маск рассказал, как в толпе отличить врагов США

Те демократы, кто выразил поддержку Украине во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, на самом деле ненавидят собственную страну. Такое заявление 5 марта сделал американский предприниматель Илон Маск в своих соцсетях

2025-03-05T15:19

2025-03-05T15:19

2025-03-05T15:19

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илон маск

демократическая партия

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По его словам, "единственный флаг, который демонстрировали демократы, и единственный одобрительный возглас, который они издавали, были в поддержку другой страны".Ранее Трамп впервые с переизбрания обратился к обеим палатам конгресса США с речью. Большая часть его выступления была посвящена проблемам внутренней политики, об Украине американский лидер говорил ближе к концу своих заявлений.Сообщалось, что конгрессмен от штата Техас Эл Грин выкрикивал в адрес Трампа слова протеста, пока охрана президента не вывела его из зала. Кроме того, СМИ писали, что многие демократы нацепили на свои костюмы украинскую символику. Между тем премьер-министр Великобритании подготовил план против России, в который собирает втянуть США, сообщает американский журнал National Interest. Подробности в публикации Многоходовочка: стало известно о плане Стармера против России

https://ukraina.ru/20250305/1061556738.html

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новости, сша, украина, дональд трамп, илон маск, демократическая партия