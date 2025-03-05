"Они ненавидят Америку": Маск рассказал, как в толпе отличить врагов США - 05.03.2025 Украина.ру
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"Они ненавидят Америку": Маск рассказал, как в толпе отличить врагов США
"Они ненавидят Америку": Маск рассказал, как в толпе отличить врагов США - 05.03.2025 Украина.ру
"Они ненавидят Америку": Маск рассказал, как в толпе отличить врагов США
Те демократы, кто выразил поддержку Украине во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, на самом деле ненавидят собственную страну. Такое заявление 5 марта сделал американский предприниматель Илон Маск в своих соцсетях
2025-03-05T15:19
2025-03-05T15:19
новости
сша
украина
дональд трамп
илон маск
демократическая партия
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По его словам, "единственный флаг, который демонстрировали демократы, и единственный одобрительный возглас, который они издавали, были в поддержку другой страны".Ранее Трамп впервые с переизбрания обратился к обеим палатам конгресса США с речью. Большая часть его выступления была посвящена проблемам внутренней политики, об Украине американский лидер говорил ближе к концу своих заявлений.Сообщалось, что конгрессмен от штата Техас Эл Грин выкрикивал в адрес Трампа слова протеста, пока охрана президента не вывела его из зала. Кроме того, СМИ писали, что многие демократы нацепили на свои костюмы украинскую символику. Между тем премьер-министр Великобритании подготовил план против России, в который собирает втянуть США, сообщает американский журнал National Interest. Подробности в публикации Многоходовочка: стало известно о плане Стармера против России
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новости, сша, украина, дональд трамп, илон маск, демократическая партия
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, Демократическая партия

"Они ненавидят Америку": Маск рассказал, как в толпе отличить врагов США

15:19 05.03.2025
 
© Reuters
© Reuters
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Те демократы, кто выразил поддержку Украине во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, на самом деле ненавидят собственную страну. Такое заявление 5 марта сделал американский предприниматель Илон Маск в своих соцсетях
По его словам, "единственный флаг, который демонстрировали демократы, и единственный одобрительный возглас, который они издавали, были в поддержку другой страны".

"Они ненавидят Америку", — пришел к выводу Маск, комментируя реакцию представителей демпартии, которые пытались саботировать выступление Трампа перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

Ранее Трамп впервые с переизбрания обратился к обеим палатам конгресса США с речью. Большая часть его выступления была посвящена проблемам внутренней политики, об Украине американский лидер говорил ближе к концу своих заявлений.
Сообщалось, что конгрессмен от штата Техас Эл Грин выкрикивал в адрес Трампа слова протеста, пока охрана президента не вывела его из зала. Кроме того, СМИ писали, что многие демократы нацепили на свои костюмы украинскую символику.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
15:00
"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 мартаПрезидент США Дональд Трамп уделил украинскому конфликту лишь концовку своего рекордно длинного выступления; британский премьер-министр Кир Стармер превращает Лондон из защитника в нападающего; ВСУ формируют подразделения "особенных" солдат; армия России продвигается вперед
Между тем премьер-министр Великобритании подготовил план против России, в который собирает втянуть США, сообщает американский журнал National Interest. Подробности в публикации Многоходовочка: стало известно о плане Стармера против России
 
НовостиСШАУкраинаДональд ТрампИлон МаскДемократическая партия
 
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15:19"Они ненавидят Америку": Маск рассказал, как в толпе отличить врагов США
15:00"Унизительное" письмо Зеленского, дебоширы из ВСУ, ловушка от Стармера. Главное на 15:00 5 марта
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