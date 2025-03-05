Многоходовочка: стало известно о плане Стармера против России
12:49 05.03.2025 (обновлено: 13:08 05.03.2025)
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует отправить войска своей страны на Украину, чтобы в последующем применить пятую статью НАТО. Об этом 5 марта написал американский журнал National Interest
По мнению авторов публикации, британский премьер понимает, что военнослужащие его страны на Украине будут неэффективными из-за проблем, связанных с сокращением расходов на оборону Великобритании, поэтому Стармер попытается заманить США в открытую войну с Россией.
"Очевидный план состоит в том, чтобы россияне нанесли несколько ударов по британским военным или технике, и таким образом оправдать призывы Лондона к применению пятой статьи", — объясняется в статье.
В то же время Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский собираются на следующей неделе полететь к американскому лидеру Дональду Трампу, чтобы представить ему совместный план окончания войны на Украине. Об известных подробностях этого плана — в материале "Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail
Стоит отметить, что в начале марта этого года в Лондоне прошел саммит европейских стран, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Тогда же Стармер и заявил, что Великобритания готова разместить вооруженные силы на Украине, а также использовать авиацию для урегулирования конфликта. О том, к каким итогам пришли собравшиеся на саммите — в публикации Европейцы заломят Зеленскому руки, чтобы тот преклонил колено перед Трампом – политолог