Контрреволюция Трампа, немощь Европы и "новая Ялта". Украина в международном контексте

2025-02-20

Контрреволюция Трампа, немощь Европы и "новая Ялта". Украина в международном контексте

С приходом Дональда Трампа к власти в США в международной политике случилась настоящая "контрреволюция", а доказательство этому – российско-американские переговоры, которые 18 февраля прошли в Саудовской Аравии

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060160796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5bf999fa8d36b9d26b943e1a581a9e25.jpg

Так итоги встречи прокомментировал в эфире сербского государственного телеканала РТС директор Института европейских исследований Слободан Зечевич.По его словам, ранее никто не хотел даже разговаривать с Россией, а теперь уже обсуждается нормализация экономических отношений и возвращение больших американских и европейских компаний на российский рынок."Это абсолютно новая, революционная ситуация в мире. Условием для всего этого станет достижение мира на Украине. Это, по оценкам Трампа, и является главной задачей в последующие три месяца. Если сторонам удастся достичь договоренностей, откроется перспектива для нормального экономического сотрудничества", – рассказал Зечевич.Второй участник передачи сербского телеканала, дипломат Душко Лопандич отметил, что подход Трампа к украинскому конфликту очень близок к российскому подходу, так как президент США "заранее принял некоторые из ключевых требований российской стороны"."Даже до начала войны русские настаивали на прямых переговорах с американцами, не с европейцами. Это проявилось в пренебрежительном отношении к Макрону и Шольцу", –сказал Лопандич.Разворот на 180 градусовАмериканская газета The New York Times согласна с сербскими экспертами в том, что разворот Трампа в сторону России поставил многолетнюю американскую политику с ног на голову. Это обстоятельство не очень порадовало обозревателя газеты Питера Бейкера, который считает, что с приходом Трампа к власти США могут не только закончить "новую холодную войну", которая длится уже более десяти лет, но и "перейти на сторону противника".По словам Бейкера, переговоры в Эр-Рияде показали, что Трамп готов отказаться от союзников Вашингтона, чтобы найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным."По мнению Трампа, Россия не несет ответственности за конфликт, опустошивший соседнюю страну. Вместо этого он предполагает, что боевые действия Украина накликала сама. В своей беседе с журналистами во вторник Трамп изложил такую трактовку реальности, которую ни за что не признали бы на Украине, и которая, разумеется, никогда не прозвучала бы из уст любого другого американского президента — безотносительно партийной принадлежности", – прокомментировал обозреватель NYT реакцию Дональда Трампа на встречу делегаций двух стран в Саудовской Аравии.Бейкер считает, что действующий президент США затеял один из самых ошеломляющих поворотов в американской внешней политике за последние поколения, "разворот буквально на 180 градусов, после которого друзья и враги непременно пересмотрят свои взгляды". По его словам, Трамп ясно дал понять, что США больше не намерены изолировать Путина, а, наоборот, намерены снова принять Россию в международный клуб и сделать ее одним из главных друзей Америки."В окружении Трампа такой разворот считают давно назревшим исправлением накопившихся политических ошибок. Он и его союзники считают, что защита Европы слишком дорого обходится, учитывая иные насущные потребности. С этой точки зрения, любое соглашение с Москвой позволило бы США вернуть домой часть войск или перенаправить ресурсы национальной безопасности в сторону Китая, который они считают "величайшей угрозой", как выразился в прошлом месяце госсекретарь Марко Рубио", – отмечает Бейкер в статье для NYT.По его словам, этот разворот США проявился во всей полноте во время выступления вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он раскритиковал европейских союзников, заявив, что "внутренняя угроза" должна тревожить их больше, чем Россия. А также – в ходе встречи госсекретаря Марко Рубио с его российским коллегой Сергеем Лавровым, после чего Рубио заявил о "невероятных возможностях для партнерства с русскими", если конфликт на Украине закончится, добавил обозреватель NYT.Бейкер также считает возмутительным тот факт, что на встрече в Эр-Рияде не присутствовал ни один украинский лидер, также, как и лидеры европейских стран."Судя по всему, мы наблюдали великодержавный дележ сфер владычества — этакий современный Венский конгресс или Ялтинскую конференцию", – отметил он.При этом Бейкер считает, что уступки, на которые уже пошли Трамп и его команда ради переговоров с российской делегацией, напоминают список "пожеланий" Кремля. Он предположил, что Россия сохранит за собой всю территорию, которую контролирует в данный момент, к тому же США не предоставят Украине никаких гарантий безопасности и не примут ее в НАТО. С другой стороны, санкции против России будут сняты, и она опять может стать членом "Семерки" крупнейших держав, откуда ее исключили в 2014 году, добавил американский журналист.Для того чтобы получить все это, Путину достаточно лишь прекратить боевые действия на Украине, пишет Питер Бейкер в статье для NYT.Куда деваются деньги?Тем временем сам президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с Россией в Эр-Рияде прошли прекрасно. Об этом он рассказал в интервью Fox News 19 февраля.Президента США порадовало то, что Россия не хочет сидеть сложа руки и "стремиться остановить то дикое варварство, которое происходит на Украине"."Мы хотим положить этому конец. Этот бессмысленный конфликт вообще не должен был начаться и никогда бы не произошел, если бы я был президентом", – заявил Трамп.Он заявил, что не знает, почему украинская сторона расстраивается из-за того, что не получила место за столом переговоров в Саудовской Аравии. По словам американского лидера, у Киева были целых три года, для того, чтобы уладить конфликт, но власти страны ничего для этого не сделали."Даже неопытный переговорщик сумел бы все урегулировать много лет назад без потери большого количества территорий, человеческих жизней и городов, которые теперь лежат в руинах. И вдруг они забеспокоились о том, что их не пригласили. Но кто-то с их стороны должен был прийти и заключить сделку давным-давно", – сказал Трамп.Он добавил, что не возражает против того, чтобы мир на Украине обеспечивали европейские миротворцы, и что это зависит от желания самых европейских стран. Трамп напомнил, что такое желание пока выразили Франция, Великобритания и некоторые другие страны."Если будет достигнуто мирное соглашение, то с точки зрения Европы размещение там войск оправдано. США так поступать не придется, потому что мы от них очень далеко. Но разместить там контингент было бы неплохо. Я совсем не возражаю", – заявил американский лидер.Трамп также рассказал, что Украине придется отчитаться о полученной от США финансовой помощи. Он напомнил, что Владимир Зеленский ранее заявил, что не знает, куда делась половина из 350 млрд долларов. При этом Европа, по словам Трампа, выделила на помощь Киеву куда меньше – около 100 млрд долларов. Президент США считает, что его стране нужно уравновесить расходы с Европой, так как Америку от Украины, в отличие от Европы, отделяет океан."И куда деваются все полученные от нас деньги? На что идут? Я ни разу не видел соответствующих отчетов. То есть мы жертвуем сотни миллиардов долларов, а отчетности нет", – рассказал Дональд Трамп.Путина не заставишьОднако идея отправить европейские и британские войска на Украину ради поддержки мира понравилась далеко не всем британцам. По словам журналистов издания The Spectator, предложение премьер-министра Великобритании Кира Стармера разместить на территории Украины британский миротворческий контингент – шаг принципиальный и смелый, но нереализуемый.Издание напоминает, что по подсчетам Владимира Зеленского, для патрулирования линии соприкосновения протяженностью 1250 км понадобится иностранный миротворческий контингент численностью в 200 000 военнослужащих. При этом Великобритания может отправить всего 56 000 человек, пишет The Spectator.Без американской поддержки надежность европейских сил в качестве сдерживающего фактора будет весьма скромной, констатирует издание.Британские журналисты отмечают, что одновременно с встречей американской и российской делегаций в Эр-Рияде, во Франции по инициативе президента Эммануэля Макрона прошел мини-саммит, на котором обсуждался единый отклик на планы Дональда Трампа вести прямые переговоры с Путиным. По их словам, все эти усилия напрасны, так как у Европы нет экономических ресурсов, чтобы финансировать военные усилия Зеленского после этого года и нет политических ресурсов, чтобы помешать Трампу заключить мирное соглашение с Путиным."Кроме того, назревает вопрос: можно ли вообще заставить Путина согласиться на миротворческие силы из войск НАТО — и если да, то как? Не допустить присутствия альянса на территории Украины было главной причиной российской спецоперации в 2022 году. Есть только один способ убедить Кремль — принудить подавляющей силой", – отмечают авторы материала, тут же добавляя, что российские войска пока уверенно продвигаются в Донбассе, а экономический крах России даже не намечается.По их словам, вмешательство Великобритании в украинский конфликт стало подлинным переломным моментом в апреле 2022 года, когда Борис Джонсон обещал оказывать военную помощь Киеву столько, сколько потребуется Украине для победы."Сегодня же, три года спустя, у Стармера практически не осталось вариантов кроме политики жестов. Он волен рассуждать об отправке британских войск, прекрасно зная, что шансы на то, что Путин на это согласится, практически равны нулю", – резюмирует британское издание.Больше о переговорах в Эр-Рияде в материале Павла Котова Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

