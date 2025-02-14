Американская парадигма: небывалая оттепель между Россией и США, ведро холодной воды для Зеленского
© Getty Images / vchal
© Getty Images / vchal
Ну что же, Белый дом и Кремль незамедлительно приступают к урегулированию украинского кризиса, не привлекая к этому архиважному процессу ни Европу, ни Киев, Владимиру Зеленскому остаётся дожидаться, когда ему покажут уже готовые решения
Похоже, президент США Дональд Трамп всерьёз настроен выполнить предвыборные обещания, данные не только при переизбрании, но и те, которые остались не реализованными с первого срока, поладить с Россией, например.
Пока мировая общественность гадала, так общались ли уже российский и американский лидеры, о чём Трамп вскользь упомянул в интервью Fox News, президенты взяли и созвонились 12 февраля. Разговор длился почти полтора часа, за это время успели обсудить обмен заключёнными (в Штаты уже вернулся бывший сотрудник посольства Марк Фогель, а в Россию в ближайшее время прилетит Александр Винник, которого в последний момент вычеркнули из списков на большой августовский обмен), двустороннее сотрудничество в сфере экономики, иранскую ядерную программу, ситуацию на Ближнем Востоке и Украине.
Главы государств сошлись в главном: боевые действия на Украине необходимо остановить как можно скорее, а долгосрочного урегулирования конфликта можно достичь посредством мирных переговоров.
"Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", - сообщил Кремль.
В свою очередь Трамп со страницы Truth Social объявил, что в ходе "долгого и очень продуктивного" разговора они с Владимиром Путиным договорились, чтобы их команды немедленно начали переговоры об окончании войны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о старте переговорного процесса не говорил, но передал слова Путина о готовности принять в России американских должностных лиц, включая тех, кто будет заниматься Украиной. Уже даже известно, кому Трамп поручил эту важную миссию: госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, своим советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу (прилетавшему в Москву 11 февраля, чтобы забрать помилованного Фогеля), спецпосланника по Украине Кита Келлога в этом списке нет. Российская сторона приступила к формированию переговорной группы, состав объявит позже.
"Путин одержал большую победу, но не на поле боя. В ходе длительного телефонного разговора Трамп передал Путину послание, которое во многом отразило то, как российский лидер видит современный мир", - пишет американская газета The New York Times.
И только после разговора с Путиным Трамп позвонил в Киев, чтобы, как анонсировал со страницы Truth Social, проинформировать об этой беседе Владимира Зеленского. Комментируя уже свои переговоры, украинский правитель красиво рассказывал, что речь шла о готовности работать над достижением надёжного и продолжительного мира, ведь больше всех мира хочет Украина. Трамп же сделал акцент на обсуждении предстоящей 14 февраля встрече вице-президента США Джея Ди Вэнса с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, где, как ожидается, будут обозначены контуры мирной сделки по Украине.
Эх, не сбылась мечта Зеленского пообщаться с Трампом раньше Путина! Вообще он хотел с хозяином Белого дома встретиться раньше, чем тот встретится с российским президентом, но и этому, видимо, сбыться не суждено: совершить визит на Украину Трамп не обещал, подчеркнул он сам после звонков в Москву и Киев, судя по тому, что Зеленского не приглашали на инаугурацию с возможностью проведения личной встречи, Вашингтон инициировать переговоры на высшем уровне не собирается, а вот президенты РФ и США, как сообщил Песков, уже поручили помощникам немедленно заняться организацией их встречи. Трамп говорил, что это может произойти в Саудовской Аравии, а также ожидает своего приезда в Россию, а Путина - в Америку.
На следующий день Зеленский признался, что "на самом деле это не очень приятно", что Трамп первый звонок сделал президенту России, а ему уже после. Шведское издание Svenska Dagbladet выразилось жёстче – "заявление Трампа о том, что США и Россия будут вести переговоры о мире на Украине, - очередное ведро холодной воды, вылитое на Зеленского".
А Трамп специально сделал звонки в такой последовательности, чтобы донести до Украины и Европы, что США хотят сами решить вопросы с Россией, пишет газета Financial Times.
Всё это действительно выглядит так, будто Вашингтон совсем вычёркивает украинцев и европейцев из этого процесса, предпочитая двустороннюю сделку с Москвой. "Ничего про Украину без Украины", помните такой лозунг? Похоже, время его прошло.
Считает ли Трамп Зеленского равноправным участником мирного процесса, спросили президента США журналисты в Белом доме вечером 12 февраля сразу же после телефонных переговоров.
"Это интересный вопрос. Я думаю, что им придётся заключить мир. Это плохая война", – ответил он. Таким образом Трамп ушел от прямого ответа на непростой для него вопрос.
В прямом диалоге с Путиным без участия Зеленского никакой угрозы Трамп не видит. А исключать его из переговоров по урегулированию на Украине не опасно?
"Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю, но иногда вам приходится проводить выборы", - заявил президент США.
А перспективу территориальных уступок со стороны Украины прокомментировал так: "[Зеленский] будет делать то, что считает нужным, но, знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий".
Прикрываясь военным положением в стране, Зеленский почти девять месяцев остаётся на своём посту после истечения срока полномочий, при этом отрицая, что у него есть жажда власти. В соцопросах о потенциальных президентских выборах нелегитимный глава государства занимает лишь 3-ю строчку, уступая послу Украины в Великобритании, бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе военной разведки Украины Кириллу Буданову. А американцы настойчиво говорят о том, что пришла пора для выборов, очень настойчиво, в частности Келлог указывал на это, но Зеленский упорно отнекивается, в интервью газете The Guardian рассказывал, что это не вопрос исключительно Конституции, якобы люди не понимают, как можно провести голосование во время войны. Звучит не слишком убедительно.
"Похоже, что Зеленского проинформируют о переговорах по мирному соглашению между США и Россией, но он не будет в них участвовать", — написал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.
В адрес США посыпались обвинения в предательстве Украины, но новый глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что это вовсе не предательство, а признание того, что США заинтересованы в мире, достигнутом путём переговоров.
Что сейчас беспокоит Трампа больше всего в украинском контексте, так это как получить компенсацию за потраченные на поддержку этой страны средства? С этим вопросом в Киев в день телефонных переговоров лидеров прилетал министр финансов США Скотт Бессент и привёз соглашение по использованию американцами украинских месторождений. А Зеленский, как пишет CNN, рассчитывал встретиться лично с Трампом в свете его намёка, что это произойдёт скоро, но тот отправил "серьёзных людей" из своей команды, и рядом с американским министром выглядел менее уверено, отмечает телеканал. Документ он не подписал, взяв время подумать до встречи с Ди Вэнсом в Мюнхене.
А по факту администрация Трампа "просто уведомила Зеленского, как о свершившемся факте" касательно переговоров по завершению войны, констатирует Bloomberg.
"Ещё до того, как Владимир Зеленский прибудет на Мюнхенскую конференцию, чтобы снова изложить свои доводы перед США о необходимости защиты независимости Украины, судьба его страны, похоже, уже решена. Его худший страх — что условия мирного соглашения решаются без его участия — начал становиться реальностью", - говорится в статье.
Вчера, 17:01Раздел мира или обман с продолжением? Сделан первый шаг к прорыву, но без Зеленского Из всей информшумихи, вызванной начавшимся диалогом между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пока бесспорны только два вывода, которые надежду дарят, но вот основания для ее успеха по-прежнему проблематичны.
Европейские чиновники вообще были ошеломлены переговорами Трампа с Путиным - значительным дипломатическим шагом, о котором ключевых союзников США в Старом свете не уведомили заранее, пишет Bloomberg. Осознав, что остаются не у дел, а лишь с обязательством взять все расходы по Украине на себя, как того требует Вашингтон, ещё раз об этом напомнил на заседании в формате Рамштайн в Брюсселе Хегсет, европейские дипломаты начали требовать стул за столом переговоров для себя. Европа не должна играть вторичную роль в переговорах по Украине, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Его коллега из Германии Анналена Бербок сказала, что американцы посылают очень разные сигналы своими действиями по Украине, и непонятно, в каком направлении всё движется, поэтому европейцам нужно участвовать в переговорах, к тому же не должно быть никаких переговоров за спиной Украины.
А зачем подключать к процессу акторов, заведомо выступающих против мирного урегулирования? Вот даже после заявления Хегсета на Рамштайне о нереалистичности членства Украины в НАТО главы МИД ФРГ, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, а также представители Еврокомиссии и Европейской дипломатической службы объявили о готовности усилить поддержку Украины, защищать её независимость, суверенитет и территориальную целостность. Что значит территориальная целостность Украины для Запада? Это в том числе Донбасс, Херсонская и Запорожская области, Крым и Севастополь. Но возвращение к границам 2014 года маловероятно, это прямым текстом накануне заявил в Брюсселе Хегсет, а позже повторил Трамп в Белом доме. Подобное расхождение позиций России и США с одной стороны и Европы (Киева само собой тоже) с другой заведомо означает торможение выработки сделки.
"Мы остались ни с чем. Так же, как у нас не было стратегии на эту войну в течение трёх лет, у нас теперь нет стратегии на период после неё. Это горько. Это огромный провал. Путин выиграл эту войну. Ему удалось заставить американцев выйти из этого конфликта. Это лучшее, что могло с ним случиться", - заявил профессор международной политики в Университете федеральных вооружённых сил в Мюнхене Карло Масала в комментарии немецкой газете Bild.
Европейцы негодуют, неприятно, конечно, ощущать себя на обочине процесса, определяющего без преувеличения судьбу мира, тем не менее, они признают, что разговор Путина и Трампа – это ничто иное, как начало переговоров по Украине. Так сказали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уличил Белый дом в уступках России ещё до начала переговоров, но при этом заявил, что диалог президентов РФ и США создаёт возможность завершения украинского конфликта.
Вчера, 14:28"План Б" Владимира ЗеленскогоГод назад, 24 февраля 2024 года, бывший тогда президентом Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет "плана Б" на случай прекращения американской военной помощи. В интервью изданию The Economist, опубликованном 12 февраля, "план Б" уже появился. Появился, надо сказать, очень вовремя – уже вечером того дня мир изменился
Что касается крупнейших мировых СМИ, многие из них одинаково охарактеризовали события 12 февраля – триумф Путина. Например, британская газета The Telegraph тоже пишет, что это большая победа мировоззрения Путина, добавляя, что "теперь это мир Путина и Трампа".
Президенты РФ и США не общались четыре с половиной года, Джо Байден избегал контактов с коллегой, особенно после начала СВО, но переговоры с Трампом ознаменовали, как выразился один американский политолог, предпочтя не называть своего имени, оттепель в двусторонних отношениях, небывалую с 2014 года. Более того, нынешний хозяин Белого дома выразил желание общаться с российским коллегой регулярно, в первый его срок правления Трамп провёл с Путиным 20 телефонных разговоров (в среднем пять в год или раз в два с половиной месяца) и шесть встреч.
Сам факт возобновления диалога России и Соединённых Штатов на высшем уровне и схожести позиций лидеров двух держав по многим аспектам украинского конфликта, безусловно, не может не радовать, но судить всё-таки нужно по действиям, а сорваться мирный процесс может в одночасье. Так что давайте дождёмся реальных результатов.