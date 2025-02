https://ukraina.ru/20250214/1061058186.html

Американская парадигма: небывалая оттепель между Россией и США, ведро холодной воды для Зеленского

Американская парадигма: небывалая оттепель между Россией и США, ведро холодной воды для Зеленского - 14.02.2025 Украина.ру

Американская парадигма: небывалая оттепель между Россией и США, ведро холодной воды для Зеленского

Ну что же, Белый дом и Кремль незамедлительно приступают к урегулированию украинского кризиса, не привлекая к этому архиважному процессу ни Европу, ни Киев, Владимиру Зеленскому остаётся дожидаться, когда ему покажут уже готовые решения

2025-02-14T06:08

2025-02-14T06:08

2025-02-14T06:08

эксклюзив

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061060061_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_483aec087d172d692d0dec3f925a68e7.jpg

Похоже, президент США Дональд Трамп всерьёз настроен выполнить предвыборные обещания, данные не только при переизбрании, но и те, которые остались не реализованными с первого срока, поладить с Россией, например.Пока мировая общественность гадала, так общались ли уже российский и американский лидеры, о чём Трамп вскользь упомянул в интервью Fox News, президенты взяли и созвонились 12 февраля. Разговор длился почти полтора часа, за это время успели обсудить обмен заключёнными (в Штаты уже вернулся бывший сотрудник посольства Марк Фогель, а в Россию в ближайшее время прилетит Александр Винник, которого в последний момент вычеркнули из списков на большой августовский обмен), двустороннее сотрудничество в сфере экономики, иранскую ядерную программу, ситуацию на Ближнем Востоке и Украине.Главы государств сошлись в главном: боевые действия на Украине необходимо остановить как можно скорее, а долгосрочного урегулирования конфликта можно достичь посредством мирных переговоров."Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", - сообщил Кремль.В свою очередь Трамп со страницы Truth Social объявил, что в ходе "долгого и очень продуктивного" разговора они с Владимиром Путиным договорились, чтобы их команды немедленно начали переговоры об окончании войны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о старте переговорного процесса не говорил, но передал слова Путина о готовности принять в России американских должностных лиц, включая тех, кто будет заниматься Украиной. Уже даже известно, кому Трамп поручил эту важную миссию: госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, своим советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу (прилетавшему в Москву 11 февраля, чтобы забрать помилованного Фогеля), спецпосланника по Украине Кита Келлога в этом списке нет. Российская сторона приступила к формированию переговорной группы, состав объявит позже."Путин одержал большую победу, но не на поле боя. В ходе длительного телефонного разговора Трамп передал Путину послание, которое во многом отразило то, как российский лидер видит современный мир", - пишет американская газета The New York Times.И только после разговора с Путиным Трамп позвонил в Киев, чтобы, как анонсировал со страницы Truth Social, проинформировать об этой беседе Владимира Зеленского. Комментируя уже свои переговоры, украинский правитель красиво рассказывал, что речь шла о готовности работать над достижением надёжного и продолжительного мира, ведь больше всех мира хочет Украина. Трамп же сделал акцент на обсуждении предстоящей 14 февраля встрече вице-президента США Джея Ди Вэнса с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, где, как ожидается, будут обозначены контуры мирной сделки по Украине.Эх, не сбылась мечта Зеленского пообщаться с Трампом раньше Путина! Вообще он хотел с хозяином Белого дома встретиться раньше, чем тот встретится с российским президентом, но и этому, видимо, сбыться не суждено: совершить визит на Украину Трамп не обещал, подчеркнул он сам после звонков в Москву и Киев, судя по тому, что Зеленского не приглашали на инаугурацию с возможностью проведения личной встречи, Вашингтон инициировать переговоры на высшем уровне не собирается, а вот президенты РФ и США, как сообщил Песков, уже поручили помощникам немедленно заняться организацией их встречи. Трамп говорил, что это может произойти в Саудовской Аравии, а также ожидает своего приезда в Россию, а Путина - в Америку.На следующий день Зеленский признался, что "на самом деле это не очень приятно", что Трамп первый звонок сделал президенту России, а ему уже после. Шведское издание Svenska Dagbladet выразилось жёстче – "заявление Трампа о том, что США и Россия будут вести переговоры о мире на Украине, - очередное ведро холодной воды, вылитое на Зеленского".А Трамп специально сделал звонки в такой последовательности, чтобы донести до Украины и Европы, что США хотят сами решить вопросы с Россией, пишет газета Financial Times.Всё это действительно выглядит так, будто Вашингтон совсем вычёркивает украинцев и европейцев из этого процесса, предпочитая двустороннюю сделку с Москвой. "Ничего про Украину без Украины", помните такой лозунг? Похоже, время его прошло.Считает ли Трамп Зеленского равноправным участником мирного процесса, спросили президента США журналисты в Белом доме вечером 12 февраля сразу же после телефонных переговоров."Это интересный вопрос. Я думаю, что им придётся заключить мир. Это плохая война", – ответил он. Таким образом Трамп ушел от прямого ответа на непростой для него вопрос.В прямом диалоге с Путиным без участия Зеленского никакой угрозы Трамп не видит. А исключать его из переговоров по урегулированию на Украине не опасно?"Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю, но иногда вам приходится проводить выборы", - заявил президент США.А перспективу территориальных уступок со стороны Украины прокомментировал так: "[Зеленский] будет делать то, что считает нужным, но, знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий".Прикрываясь военным положением в стране, Зеленский почти девять месяцев остаётся на своём посту после истечения срока полномочий, при этом отрицая, что у него есть жажда власти. В соцопросах о потенциальных президентских выборах нелегитимный глава государства занимает лишь 3-ю строчку, уступая послу Украины в Великобритании, бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе военной разведки Украины Кириллу Буданову. А американцы настойчиво говорят о том, что пришла пора для выборов, очень настойчиво, в частности Келлог указывал на это, но Зеленский упорно отнекивается, в интервью газете The Guardian рассказывал, что это не вопрос исключительно Конституции, якобы люди не понимают, как можно провести голосование во время войны. Звучит не слишком убедительно."Похоже, что Зеленского проинформируют о переговорах по мирному соглашению между США и Россией, но он не будет в них участвовать", — написал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.В адрес США посыпались обвинения в предательстве Украины, но новый глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что это вовсе не предательство, а признание того, что США заинтересованы в мире, достигнутом путём переговоров.Что сейчас беспокоит Трампа больше всего в украинском контексте, так это как получить компенсацию за потраченные на поддержку этой страны средства? С этим вопросом в Киев в день телефонных переговоров лидеров прилетал министр финансов США Скотт Бессент и привёз соглашение по использованию американцами украинских месторождений. А Зеленский, как пишет CNN, рассчитывал встретиться лично с Трампом в свете его намёка, что это произойдёт скоро, но тот отправил "серьёзных людей" из своей команды, и рядом с американским министром выглядел менее уверено, отмечает телеканал. Документ он не подписал, взяв время подумать до встречи с Ди Вэнсом в Мюнхене.А по факту администрация Трампа "просто уведомила Зеленского, как о свершившемся факте" касательно переговоров по завершению войны, констатирует Bloomberg."Ещё до того, как Владимир Зеленский прибудет на Мюнхенскую конференцию, чтобы снова изложить свои доводы перед США о необходимости защиты независимости Украины, судьба его страны, похоже, уже решена. Его худший страх — что условия мирного соглашения решаются без его участия — начал становиться реальностью", - говорится в статье.Европейские чиновники вообще были ошеломлены переговорами Трампа с Путиным - значительным дипломатическим шагом, о котором ключевых союзников США в Старом свете не уведомили заранее, пишет Bloomberg. Осознав, что остаются не у дел, а лишь с обязательством взять все расходы по Украине на себя, как того требует Вашингтон, ещё раз об этом напомнил на заседании в формате Рамштайн в Брюсселе Хегсет, европейские дипломаты начали требовать стул за столом переговоров для себя. Европа не должна играть вторичную роль в переговорах по Украине, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Его коллега из Германии Анналена Бербок сказала, что американцы посылают очень разные сигналы своими действиями по Украине, и непонятно, в каком направлении всё движется, поэтому европейцам нужно участвовать в переговорах, к тому же не должно быть никаких переговоров за спиной Украины.А зачем подключать к процессу акторов, заведомо выступающих против мирного урегулирования? Вот даже после заявления Хегсета на Рамштайне о нереалистичности членства Украины в НАТО главы МИД ФРГ, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, а также представители Еврокомиссии и Европейской дипломатической службы объявили о готовности усилить поддержку Украины, защищать её независимость, суверенитет и территориальную целостность. Что значит территориальная целостность Украины для Запада? Это в том числе Донбасс, Херсонская и Запорожская области, Крым и Севастополь. Но возвращение к границам 2014 года маловероятно, это прямым текстом накануне заявил в Брюсселе Хегсет, а позже повторил Трамп в Белом доме. Подобное расхождение позиций России и США с одной стороны и Европы (Киева само собой тоже) с другой заведомо означает торможение выработки сделки."Мы остались ни с чем. Так же, как у нас не было стратегии на эту войну в течение трёх лет, у нас теперь нет стратегии на период после неё. Это горько. Это огромный провал. Путин выиграл эту войну. Ему удалось заставить американцев выйти из этого конфликта. Это лучшее, что могло с ним случиться", - заявил профессор международной политики в Университете федеральных вооружённых сил в Мюнхене Карло Масала в комментарии немецкой газете Bild.Европейцы негодуют, неприятно, конечно, ощущать себя на обочине процесса, определяющего без преувеличения судьбу мира, тем не менее, они признают, что разговор Путина и Трампа – это ничто иное, как начало переговоров по Украине. Так сказали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уличил Белый дом в уступках России ещё до начала переговоров, но при этом заявил, что диалог президентов РФ и США создаёт возможность завершения украинского конфликта.Что касается крупнейших мировых СМИ, многие из них одинаково охарактеризовали события 12 февраля – триумф Путина. Например, британская газета The Telegraph тоже пишет, что это большая победа мировоззрения Путина, добавляя, что "теперь это мир Путина и Трампа".Президенты РФ и США не общались четыре с половиной года, Джо Байден избегал контактов с коллегой, особенно после начала СВО, но переговоры с Трампом ознаменовали, как выразился один американский политолог, предпочтя не называть своего имени, оттепель в двусторонних отношениях, небывалую с 2014 года. Более того, нынешний хозяин Белого дома выразил желание общаться с российским коллегой регулярно, в первый его срок правления Трамп провёл с Путиным 20 телефонных разговоров (в среднем пять в год или раз в два с половиной месяца) и шесть встреч.Сам факт возобновления диалога России и Соединённых Штатов на высшем уровне и схожести позиций лидеров двух держав по многим аспектам украинского конфликта, безусловно, не может не радовать, но судить всё-таки нужно по действиям, а сорваться мирный процесс может в одночасье. Так что давайте дождёмся реальных результатов.Читайте также Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа

https://ukraina.ru/20250212/1061030434.html

https://ukraina.ru/20250213/1061055862.html

https://ukraina.ru/20250213/1061049420.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин