https://ukraina.ru/20250213/1061057065.html

Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа

Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа - 13.02.2025 Украина.ру

Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа

Трамп наконец почувствовал, что у России нет отчаянного желания договориться с США, но есть желание обеспечить собственную безопасность, и в этом вопросе Россия готова пойти до конца. И тональность поста Трампа в соцсети показывает, что он это понимает.

2025-02-13T17:10

2025-02-13T17:10

2025-02-13T17:29

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россия

сша

украина

дональд трамп

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пит хегсет

нато

украина.ру

пентагон

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером в среду, 12 февраля, провели первый за 4,5 года телефонный разговор.- Дмитрий Олегович, следует ли считать этот разговор началом мирного процесса по Украине?- Дональд Трамп считает, что да, российская сторона более осторожна. А я еще более осторожен в этом отношении. Это действительно начало диалога между администрацией Трампа и Москвой. Это отложенный диалог с 2018 года (саммит Россия – США в Хельсинки, где прошла встреча лидеров двух стран – ред.).Украина, конечно, была в фокусе, но поговорили о многом. Не случайно Трамп в своем посте в Truth Social сказал, что мы вспомнили славную общую историю, как вместе сражались с нацизмом, и как хорошо было человечеству, когда наши страны работали вместе.Трамп говорил, что отношения надо налаживать, но прежде надо прекратить войну на Украине. Надо сказать, что данное обещание прекратить войну на Украине являлось для Трампа главной ловушкой и до сих пор является, потому что на деле к этому будет много препятствий. Главное из которых — это оппозиция в самих США. Она ломится под напором Трампа и Маска, но свой последний бой еще не дала. Европа тоже будет сопротивляться, для нее смысл существования это борьба с Россией из-за Украины.Европа вообще может не подчиниться решению, как у нас говорят, вашингтонского обкома. Путин пожелал Трампу, чтобы Европа виляла хвостиками у его ног, но для этого надо поработать.Во время разговора последовали приглашения побывать друг у друга в странах. Трамп даже назвал Саудовскую Аравию возможной страной для встречи. Он оговорился, но не сильно. Думаю, это будут Объединённые Арабские Эмираты. Но говорить о том, что сейчас понятны контуры перемирия, нельзя. Пока выставляются начальные условия для процесса.Гибридная война может идти внутри самого Запада еще очень долго, и у противников Трампа есть все возможности ему не подчиниться. Хотя глава Пентагона Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы по поставкам оружия Украине прямо заявил, что европейцы пусть даже не думают, что американцы будут участвовать хоть в чем-то для Украины. Это неплохие стартовые условия, но куда дальше пойдет процесс, посмотрим.И та часть Запада, которая настроена на сохранение национальных государств и даже американской империи не в глобалистском понимании, осознает, что Трамп этими действиями спасает Запад. Но не факт, что другая половина Запада это воспримет, она будет считать, что их лишают власти. Все будет зависеть от того, победит ли партия здравого смысла, как ее сам Трамп называет.До мирного процесса на Украине еще очень долго. Трамп постарается это ускорить, потому что для него это критически важно с точки зрения борьбы с той частью Запада, которая ему противостоит.Это разговор справедливо называют историческим, потому что предыдущие контакты Трампа и Путина закончились невероятной атакой либерал-глобалистского истеблишмента на Россию и самого Трампа. Трампа пытались посадить, объявить ему импичмент и отстранили от власти, сфальсифицировав выборы в 2020 году. Вот, что последовало за предыдущей попыткой наладить отношения с Россией.Историческим этот разговор стал потому, что мы к этому процессу вернулись. Поэтому Путин и говорит, что надо отдать должное мужеству Дональда.- Все же Трамп в ходе разговора признал правоту российской позиции относительно территориальных приобретений на Украине. Он заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно.- Об этом же во время предвыборной кампании заявляли суррогаты Трампа, это люди, которые говорили за него. Хегсет это повторил на встрече в Брюсселе. Но ведь Россия не за территории воюет. Вопрос стоит о конфигурации будущего мира и о безопасности России в нем. Если бы со стороны США прозвучало условие отойти на границы 2021 года, то переговоры завершились бы сразу.И то, что никакого НАТО не будет для Украины, это вычеркнуто из повестки дня навсегда. Этот момент, кстати, в Европе пытаются максимально медийно не подчеркивать. Сейчас еще серьезная игра начнется вокруг того, кто будет управлять Украиной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы.- Редкоземельные металлы. Трамп озвучил, сколько он хочет получить за военную помощь Украине - это 500 млрд долларов.- Это уже поздно. В свое время Петр I Швеции отдал два миллиона ефимков за отвоеванные земли. Мы тоже можем что-то отдать Америке в обмен на формальное признание территорий. Трамп дал понять, что такая позиция у Путина понимание нашла. Не в первый раз Россия еще и выкупает отвоеванное, и США, кстати, тоже. Понятно, что это все напоминает 18-19 века, но и 21 век с его глобализацией не нравился никому.Основные месторождения редкоземельных металлов уже давно охраняются доблестными бойцами российской армии. Там остались еще места добычи, но это мелочи, BlackRock за это не возьмется. Трамп четко сформулировал в бизнес-ключе: хочу 500 млрд долларов за Украину. А кто будет платить? Возможно, и Европа.Трамп наконец почувствовал, что у России нет отчаянного желания договориться с США, но есть желание обеспечить собственную безопасность, и в этом вопросе Россия готова пойти до конца. И тональность поста Трампа в соцсети показывает, что он это понимает.Насколько ему все это позволят делать, это большой вопрос для второго срока Трампа. На первом сроке он не выполнил двух своих обещаний: осушить вашингтонское болото и наладить отношения с Россией. Сейчас он намерен все это выполнить, но его ожидает безумно трудная дорога.- Зеленский тоже удовлетворен итогами разговора с Трампом. Что ему мог пообещать американский президент?- С точки зрения военно-технического сотрудничества все сказал Пит Хегсет: никакого НАТО, никаких американских войск и возобновления американской помощи не будет.Думаю, что следующий дискурс Зеленского будет таким: НАТО устарело, и мы будем участвовать в военных структурах ЕС. Приедет Анналена Бербок и скажет на это: Йа, йа! Это смешно, но Европа такую контригру будет строить. И "Старлинк" у Маска попытаются отжать и передать европейскому консорциуму, чтобы продолжать обеспечивать связью ВСУ.Там игра только начинается. Вы хотите, чтобы Зеленский сказал, что все, что он обещал невыполнимо, дайте мне пистолет с одним патроном? Зеленскому явно принесли бумагу, в которой сказано, сколько он должен. Сейчас он думает, чем расплачиваться. Но там не идет речь о ресурсах, которые находятся под контролем России.Это жёсткая установка Трампа для борьбы с его врагами на Западе, и в этом смысле Россия и Путин - его ситуативные союзники. Пока еще длится триумфальное шествие трампистской власти, а гражданская война еще впереди.- Как долго продлится это триумфальное шествие? Может быть, ренессанс консерваторов в США — это ненадолго, и максимум, чего добьется Трамп, это создание анклавов для белых васпов?- Речь не идет о том, кто белый или черный. Речь идет о консервативной имперской Америке 19 века до Вудро Вильсона. Кто там черненький, кто беленький вообще никого не волнует. Обратите внимание на администрацию. Тулси Габбард, Каш Патель, Вивек Рамасвами. Понятно, что никакого ренессанса инклюзивности и позитивной дискриминации не будет, но какого ты цвета или этноса в администрации Трампа вообще никого не волнует.Но одновременно при администрации создается Офис по делам веры. Управление по вопросам разнообразия, инклюзивности и справедливости было закрыто ФБР. То есть идет иудео-христианский, но с включением других религий, консервативный разворот в пуританском ключе. Трампизм, новый извод консерватизма, не может победить без культурной революции в США. Осуществить серьезную консервативную пересборку общества, возможно, и силовым путем, Трамп попытается.Без этого его наследие умрет с его уходом на пенсию, Вэнс даже присягу не успеет принести.- Считается, что главный сюжет мировой политики — это противостояние США и Китая. Тем не менее, огромное внимание приковано к разговору Путина и Трампа. Все дело в особом отношении последнего к России?- С Китаем всерьез поссориться не успели, постарались, но не получилось. А с Россией реально идет война, пожар надо тушить. При этом Россия и Китай по-разному, но в равной степени конкуренты США в будущем мире.И по-разному, но в равной степени, также партнеры США по построению будущего мира, если только эти Штаты будут трампистскими. Сейчас разговор идет о России, потому что с Китаем Штаты надеются на более тихий вариант, там не так все запущено. Но если во время президентства Трампа Тайвань присоединится к Китаю, это будет для него очень серьезным ударом. Для американской политики символичные вещи очень важны. Если только это не будет частью большой сделки, которая будет объявлена победой.Почему говорят, что Китай главная угроза для США? Потому что это настолько отдаленная и непонятная угроза, что говорить о ней можно бесконечно. А Россия вот она, нас не послушала и оттяпала Украину, которую США считали своей. Поэтому ближайшие два года разговоры о Китае будут носить абстрактный характер при всех попытках трампа поладить с Си Цзиньпином. В этом смысле Китай - удобная риторическая отсылка к противостоянию на международной арене. Но эта бесконечность ограничивается двумя годами, а дальше надо будет договариваться или воевать. Но воевать, скорее, гибридным образом.Также на эту тему Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе

https://ukraina.ru/20250213/1061047234.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, пит хегсет, нато, украина.ру, пентагон