https://ukraina.ru/20250130/1060669647.html

Давление на Москву: эксперт о том, почему Китай поддержал намерения США завершить конфликт на Украине

Давление на Москву: эксперт о том, почему Китай поддержал намерения США завершить конфликт на Украине - 30.01.2025 Украина.ру

Давление на Москву: эксперт о том, почему Китай поддержал намерения США завершить конфликт на Украине

Заявление китайского МИД в поддержку США говорит о том, что нарастает давление на Москву. Приближается время принятия решения, и китайцы напомнили о своей позиции, которая отличается от российской. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский

2025-01-30T03:15

2025-01-30T03:15

2025-01-30T03:15

новости

китай

сша

украина

тавровский

дональд трамп

мид

партнерство

конфликт

детали

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Ранее официальный представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что Китай поддерживает намерение президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.По мнению эксперта, Китай не будет предлагать новый мирный план по Украине. Выступление Мао Нин в поддержку усилий США говорит о том, что сейчас нарастает давление на Москву, указал он.Мы согласовываем наши позиции, но у России свои интересы, у китайцев свои. Заявление китайского МИД говорит и о том, что приближается время принятия решения, и китайцы напомнили о своей позиции, которая отличается от российской, указал он."Значение Украины для Китая минимально. Он заинтересован в том, чтобы в мире наступила более спокойная ситуация, когда можно было бы торговать и поддерживать тесные отношения", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Тавровский о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Кто опасный партнер, а кто стратегический союзник. Киселев об отношениях с США и Китаем в 2025 году.

https://ukraina.ru/20250129/1060662654.html

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новости, китай, сша, украина, тавровский, дональд трамп, мид, партнерство, конфликт, детали