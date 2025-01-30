Давление на Москву: эксперт о том, почему Китай поддержал намерения США завершить конфликт на Украине - 30.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250130/1060669647.html
Давление на Москву: эксперт о том, почему Китай поддержал намерения США завершить конфликт на Украине
Давление на Москву: эксперт о том, почему Китай поддержал намерения США завершить конфликт на Украине - 30.01.2025 Украина.ру
Давление на Москву: эксперт о том, почему Китай поддержал намерения США завершить конфликт на Украине
Заявление китайского МИД в поддержку США говорит о том, что нарастает давление на Москву. Приближается время принятия решения, и китайцы напомнили о своей позиции, которая отличается от российской. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский
2025-01-30T03:15
2025-01-30T03:15
новости
китай
сша
украина
тавровский
дональд трамп
мид
партнерство
конфликт
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_e6235147f73360c868a2b6952d6ae2d7.jpg
Ранее официальный представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что Китай поддерживает намерение президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.По мнению эксперта, Китай не будет предлагать новый мирный план по Украине. Выступление Мао Нин в поддержку усилий США говорит о том, что сейчас нарастает давление на Москву, указал он.Мы согласовываем наши позиции, но у России свои интересы, у китайцев свои. Заявление китайского МИД говорит и о том, что приближается время принятия решения, и китайцы напомнили о своей позиции, которая отличается от российской, указал он."Значение Украины для Китая минимально. Он заинтересован в том, чтобы в мире наступила более спокойная ситуация, когда можно было бы торговать и поддерживать тесные отношения", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Тавровский о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Кто опасный партнер, а кто стратегический союзник. Киселев об отношениях с США и Китаем в 2025 году.
https://ukraina.ru/20250129/1060662654.html
китай
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_336:0:3024:2016_1920x0_80_0_0_8af702c3251b0cf543b91b8914735bcb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, сша, украина, тавровский, дональд трамп, мид, партнерство, конфликт, детали
Новости, Китай, США, Украина, Тавровский, Дональд Трамп, МИД, партнерство, конфликт, детали

Давление на Москву: эксперт о том, почему Китай поддержал намерения США завершить конфликт на Украине

03:15 30.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: СВО, Китай, США
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Заявление китайского МИД в поддержку США говорит о том, что нарастает давление на Москву. Приближается время принятия решения, и китайцы напомнили о своей позиции, которая отличается от российской. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский
Ранее официальный представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что Китай поддерживает намерение президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.
По мнению эксперта, Китай не будет предлагать новый мирный план по Украине. Выступление Мао Нин в поддержку усилий США говорит о том, что сейчас нарастает давление на Москву, указал он.
"Наши китайские партнеры тоже решили принять в этом участие. В этом выражается некое недовольство китайского руководства тем, что мы не следуем их советам в полной мере", — отметил Тавровский.
Мы согласовываем наши позиции, но у России свои интересы, у китайцев свои. Заявление китайского МИД говорит и о том, что приближается время принятия решения, и китайцы напомнили о своей позиции, которая отличается от российской, указал он.
"Значение Украины для Китая минимально. Он заинтересован в том, чтобы в мире наступила более спокойная ситуация, когда можно было бы торговать и поддерживать тесные отношения", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Тавровский о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Кто опасный партнер, а кто стратегический союзник. Киселев об отношениях с США и Китаем в 2025 году.
Акция протеста против военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Вчера, 17:04Аналитика
Сверить Часы Судного дня: где, кто и за что сейчас воюет в мире Стрелки Часов Судного дня снова идут вперед. До ядерной полуночи осталось 89 секунд. Издание Украина.ру приводит список основных конфликтов, которые сейчас происходят на планете и потенциальных точек напряжения, где в будущем может полыхнуть война
 
НовостиКитайСШАУкраинаТавровскийДональд ТрампМИДпартнерствоконфликтдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала