https://ukraina.ru/20250218/1061157822.html

"Санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России" - Дмитриев

"Санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России" - Дмитриев - 18.02.2025 Украина.ру

"Санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России" - Дмитриев

Антироссийские санкции нанесли США больший ущерб, нежели России. Об этом заявил журналистам представитель российской делегации на переговорах в Эр-Рияде, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

2025-02-18T11:47

2025-02-18T11:47

2025-02-18T11:47

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В столице Саудовской Аравии проходят двусторонние переговоры делегаций России и США. Они обсуждают комплекс международных отношений, включая двусторонние и пути урегулирования украинской проблемы.Глава РФПИ обратил внимание на контрпродуктивность санкционного давления Запада на Россию, а также указал на последствия такой политики для международных отношений - в том числе экономических. Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже.Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков, также участвующий в приговорах в Эр-Рияде, констатировал провал усилий Запада по сдерживанию России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил бесполезность представителей ЕС в диалоге Москвы и Вашингтона.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля

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новости, россия, сша, запад, сергей лавров, ес, украина, доллар, международные отношения, международное право, международная политика, антироссийские санкции, кирилл дмитриев