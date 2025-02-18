"Санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России" - Дмитриев - 18.02.2025 Украина.ру
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"Санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России" - Дмитриев
"Санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России" - Дмитриев - 18.02.2025 Украина.ру
"Санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России" - Дмитриев
Антироссийские санкции нанесли США больший ущерб, нежели России. Об этом заявил журналистам представитель российской делегации на переговорах в Эр-Рияде, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
2025-02-18T11:47
2025-02-18T11:47
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В столице Саудовской Аравии проходят двусторонние переговоры делегаций России и США. Они обсуждают комплекс международных отношений, включая двусторонние и пути урегулирования украинской проблемы.Глава РФПИ обратил внимание на контрпродуктивность санкционного давления Запада на Россию, а также указал на последствия такой политики для международных отношений - в том числе экономических. Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже.Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков, также участвующий в приговорах в Эр-Рияде, констатировал провал усилий Запада по сдерживанию России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил бесполезность представителей ЕС в диалоге Москвы и Вашингтона.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля
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новости, россия, сша, запад, сергей лавров, ес, украина, доллар, международные отношения, международное право, международная политика, антироссийские санкции, кирилл дмитриев
Новости, Россия, США, Запад, Сергей Лавров, ЕС, Украина, доллар, международные отношения, международное право, Международная политика, антироссийские санкции, Кирилл Дмитриев

"Санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России" - Дмитриев

11:47 18.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча представителей РФ и США по Украине
Встреча представителей РФ и США по Украине
© POOL
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Антироссийские санкции нанесли США больший ущерб, нежели России. Об этом заявил журналистам представитель российской делегации на переговорах в Эр-Рияде, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В столице Саудовской Аравии проходят двусторонние переговоры делегаций России и США. Они обсуждают комплекс международных отношений, включая двусторонние и пути урегулирования украинской проблемы.
"Мы находимся в начале диалога. Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России", - сказал Дмитриев.
Глава РФПИ обратил внимание на контрпродуктивность санкционного давления Запада на Россию, а также указал на последствия такой политики для международных отношений - в том числе экономических.
"Мы считаем, что потери США, в том числе за счет того, что многие страны стали отказываться от доллара, они гораздо больше от санкционной политики США, чем потери России", - констатировал Дмитриев.
Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже.
11:22
КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской АравииОфициальный Пекин приветствует все миротворческие усилия в переговорном процессе. Об этом заявил на брифинге 18 февраля официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков, также участвующий в приговорах в Эр-Рияде, констатировал провал усилий Запада по сдерживанию России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил бесполезность представителей ЕС в диалоге Москвы и Вашингтона.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля
 
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