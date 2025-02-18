"Санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России" - Дмитриев
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Антироссийские санкции нанесли США больший ущерб, нежели России. Об этом заявил журналистам представитель российской делегации на переговорах в Эр-Рияде, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В столице Саудовской Аравии проходят двусторонние переговоры делегаций России и США. Они обсуждают комплекс международных отношений, включая двусторонние и пути урегулирования украинской проблемы.
"Мы находимся в начале диалога. Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России", - сказал Дмитриев.
Глава РФПИ обратил внимание на контрпродуктивность санкционного давления Запада на Россию, а также указал на последствия такой политики для международных отношений - в том числе экономических.
"Мы считаем, что потери США, в том числе за счет того, что многие страны стали отказываться от доллара, они гораздо больше от санкционной политики США, чем потери России", - констатировал Дмитриев.
Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже.
Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков, также участвующий в приговорах в Эр-Рияде, констатировал провал усилий Запада по сдерживанию России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил бесполезность представителей ЕС в диалоге Москвы и Вашингтона.
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