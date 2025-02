https://ukraina.ru/20250218/1061160353.html

Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля

Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраля

В Саудовской Аравии стартовали российско-американские переговоры высокого уровня, за их ходом следит весь мир. ВСУ не прекращают атаковать российские территории. Попытка Европы в одиночку помогать Киеву может ее обанкротить

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061154066_0:232:1150:879_1920x0_80_0_0_edf1d7a032dd4ca1638e4dd96ce8e8f2.jpg

Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-РиядеВстреча проходит в одном из дворцов королевской семьи – Дирия в комплексе Альбасатин. У входа вывешены флаги РФ, США и Саудовской Аравии.Члены делегаций расположились за большим прямоугольным столом, справа сидит российская сторона, слева – американская.От РФ за столом переговоров присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Напротив – трое американских перегорощиков: помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.Во главе стола председательствуют представители Саудовской Аравии.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также находится в месте проведения встречи.Встреча началась без предварительных слов в присутствии прессы.Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отметил, что Россию представляет сильная группа переговорщиков, состоящая из опытных политиков."Переговоры, которые сегодня проходят, уверен, заложат фундамент для принятия последующих глобальных решений. Россия представлена очень сильной переговорной группой. В нее вошли ответственные, опытные и мудрые российские политики. Неспроста доверие оказано именно им. Уверен, что они приложат максимум усилий, которые позволят завершить украинский конфликт на условиях, исключающих на многие десятилетия вперед появление новых угроз у границ Российской Федерации", – сказал Шеремет.По его мнению, встреча в Эр-Рияде показывает усталость Запада от конфронтации с Россией и желание перейти к взаимовыгодному конструктивному диалогу.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не сомневается, что переговоры в Саудовской Аравии приведут к конструктивному результату, но все за один день не решится.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что сегодняшние переговоры крайне важны для решения глобальных задач, Россия надеется, что диалог будет позитивным и что ее позиция будет четко услышана Штатами, а обсуждение продолжится.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что информация о возможной дате встречи президента России Владимира Путина и Трампа появятся на встрече в Эр-Рияде.Тема проходящих в Саудовской Аравии переговоров делегаций России и США стала центральной в СМИ по всему миру, заметки об этом попали на передовицы ведущих западных изданий и телеканалов.В частности, о переговорах пишут итальянский телеканал Rainews24, испанские газеты Pais и Mundo, американские газеты New York Times и Wall Street Journal, американский телеканал СNN, британские издания Financial Times, Guardian и Economist.Зверства ВСУКоординатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег предупредил, что Вооруженные силы Украины собирают силы в Сумской области возле границы с Брянской и Курской областями, передает РИА "Новости".Лебедев процитировал сообщение от агента из Сумской области."Общался с шосткинскими. Говорят, что от них и из Глухова на границу с Брянщиной, где переход "Троебортное", стягивают вояк и технику. Подвозят БК и ГСМ. Располагаются в приграничных сёлах, откуда мирняк уже эвакуирован. Не знаю, но вдруг опять какую-то атаку задумали? Если судить по карте, то достаточно логично", – написал Лебедеву агент."В том месте такой зигзаг границы, что и Брянская, и Курская область рядом. Глухов – это восточная часть Шосткинского района. Очень много лесов и различных складок местности, а в выселенные села крайне удобно заселяться. Технику можно расположить как в лесу, так и по фермерским хозяйствам", - сказал подпольщик.Также он привел сообщение другого жителя Сумской области: "Всё правда, сообщают о каком-то затишье и прибытии военных. Расселяют по домам с мирняками... Знакомые проговорились, сами того не зная. В Сумской области с 10 на 11 февраля внезапно нарисовалось около 15 тысяч новых абонентов украинской мобильной связи, что однозначно указывает на переброску в регион очень крупных подкреплений. Наибольшая концентрация "новеньких" отмечена в двух локациях: Баничи-Перемога-Глухов и Мирополье".Глава администрации Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура информировал, что украинские войска нанесли удар по городу.Кроме того, за минувшие сутки ВСУ атаковали пять приграничных районов Белгородской области беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, 28 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 26 снарядов и совершены атаки с применением 66 беспилотников, из них 40 дронов было сбито. Различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, здании сельхозпредприятия и четырех грузовых автомобилях.На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. С августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.Незавидная судьба ЕвропыПопытка Европы в одиночку оказывать военную помощь Украине обанкротит ее, не поможет Киеву и в конечном счете вернет ее, уже униженную, под каблук США, пишет британская газета Guardian."Один из вариантов, который есть у Европы, – продолжать в одиночку, пытаясь вооружить и профинансировать попытку Украины оттеснить (силы РФ – Ред.). Это обанкротит и без того неплатежеспособную Европу, это не поможет Украине и неизбежно заставит униженную Европу вернуться под каблук США", – говорится в материале.При этом авторы колонки предлагают и другой вариант развития событий: "перетрампить" президента США Дональда Трампа. Они предполагают, что Европа могла бы отвергнуть любую сделку о передаче ресурсов Украины США, при этом подавая РФ сигнал о своей открытости к новой архитектуре безопасности, "которая подразумевает суверенную Украину в роли, аналогичной роли Австрии во время холодной войны".Авторы также обратили внимание на позицию, которые заняли американские чиновники в отношении Европы, в частности, после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. По их мнению, США не просто бросили, а "напали" на своих европейских союзников, которые сейчас пребывают в шоке.Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе.Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.Европе грозят проблемы не только с финансами, но и с безопасностью. Так, по словам главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах."У европейцев и украинцев на складах ничего нет", – заявил он в интервью газете Financial Times.При этом он отметил, что его компания выиграет даже в случае достижения прекращения огня между сторонами конфликта, поскольку спрос на вооружение в Европе останется высоким.Что касается разговоров об отправке западных войск на Украину, даже потенциальная отправка британских военных в качестве миротворческого контингента приведет к тому, что армия Великобритании окажется на пределе своих возможностей, сообщает газета The Sun со ссылкой на военные источники."Это было бы похоже на то, как мы одновременно вели войны в Ираке и Афганистане: тогда армия была сильно загружена. Разница была в том, что тогда у нас были 100 тысяч солдат. Сегодня - их едва 70 тысяч", – пишет издание со ссылкой на один из источников.Ссылаясь на инсайдеров, издание уточняет, что Великобритания могла бы отправить на Украину до 10 тысяч человек, что примерно равняется двум бригадам, а также организовать на месте штаб. Однако нагрузка на британскую армию возрастет с учетом того, что в условиях роста напряженности власти в Лондоне уже обязались отправить в Эстонию бригаду из пяти тысяч солдат в рамках НАТО, сказано в статье. Там же отмечается, что в случае отправки киевскому режиму 10 тысяч еще 20 тысяч должны быть наготове в Британии. Половина из них будет проходить подготовку перед отправкой, оставшиеся - восстанавливаться и обучать преемников."Если у нас будут пять тысяч в Эстонии и 10 тысяч на Украине, то нам потребуется 45 тысяч солдат. Полевая армия насчитывает лишь 48 тысяч, то есть на это уйдет 95 процентов полевой армии. Это не оставляет пространства для маневра", – приводятся в газете слова другого источника.Исходя из этого, один из источников издания полагает, что лучшим решением для Великобритании будет отправка на Украину штаба, выполняющего управленческую функцию. Однако, как он считает, страна, организуя штаб, также должна предоставить и войска.Помимо этого, как утверждает один из источников, было бы преждевременно обещать Украине военный контингент до заключения мирного соглашения.Финский министр обороны Антти Хяккянен вторит, что пока рано обсуждать возможную отправку финских сил в качестве миротворцев на Украину, поскольку Финляндия является "прифронтовой" страной.Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также отметил, что пока вопрос отправки западных военных на Украину обсуждать рано, его рассмотрят после заключения мирного соглашения. При этом глава МИД Франции заявил, что Западу нужно предпринимать больше усилий, чем ранее, чтобы гарантировать свою безопасность.Подробнее о потенциальной отправке войск Киеву - в материале Отправлять или не отправлять, вот в чем вопрос: FT сообщила о серьезных спорах европейцев из-за Украины на сайте Украина.ру.

