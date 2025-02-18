"Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО - 18.02.2025 Украина.ру
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"Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО
"Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО - 18.02.2025 Украина.ру
"Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО
"Заморозка" специальной военной операции несет угрозу для всего Русского мира, включая Одессу, Николаев и Приднестровье. Такое мнение 18 февраля высказал в комментарии СМИ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
2025-02-18T10:40
2025-02-18T10:40
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Это заявление ранее многократно звучало от других представителей российской власти. В частности, 24 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что "временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы", российская сторона выступает "за действительно окончательное, справедливое и устойчивое решение с устранением первопричин кризиса".Он же в понедельник, 17 февраля, отметил, что европейские страны будут "выцыганивать" заморозку конфликта на Украине ради ее перевооружения, поэтому им нечего делать за столом переговоров. Министр напомнил слова президента Финляндии Александера Стубба, который на Мюнхенской конференции по безопасности призвал заключить перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также ранее отмечал, что варианты заморозки конфликта на Украине неприемлемы для России, и цели СВО будут достигнуты.Постпред РФ при ООН Василий Небензя пару недель назад добавил, что Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризиса, так как второй вариант только усугубит ситуацию, позволив киевскому режиму набраться сил, чтобы начать новый виток конфликта.
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новости, россия, украина, одесса, евгений балицкий, сергей лавров, оон, русский мир, дмитрий песков, василий небензя
Новости, Россия, Украина, Одесса, Евгений Балицкий, Сергей Лавров, ООН, Русский мир, Дмитрий Песков, Василий Небензя

"Если не закончим мы, будут заканчивать наши дети": Балицкий о "заморозке" СВО

10:40 18.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости
Губернатор Запорожской области Е. Балицкий дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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"Заморозка" специальной военной операции несет угрозу для всего Русского мира, включая Одессу, Николаев и Приднестровье. Такое мнение 18 февраля высказал в комментарии СМИ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
"Я против любых заморозок: "Минска-2", "Минска-3", "Минска-4" или Хасавюртовских соглашений. Русский мир, если мы остановим войну, будет под большой угрозой. И Одесса, и Николаев, и тем более Приднестровье. И вообще сама по себе конструкция мира. Если мы сейчас это не закончим, значит будут заканчивать наши дети", - заявил Балицкий.
Это заявление ранее многократно звучало от других представителей российской власти. В частности, 24 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что "временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы", российская сторона выступает "за действительно окончательное, справедливое и устойчивое решение с устранением первопричин кризиса".
Он же в понедельник, 17 февраля, отметил, что европейские страны будут "выцыганивать" заморозку конфликта на Украине ради ее перевооружения, поэтому им нечего делать за столом переговоров. Министр напомнил слова президента Финляндии Александера Стубба, который на Мюнхенской конференции по безопасности призвал заключить перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также ранее отмечал, что варианты заморозки конфликта на Украине неприемлемы для России, и цели СВО будут достигнуты.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя пару недель назад добавил, что Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризиса, так как второй вариант только усугубит ситуацию, позволив киевскому режиму набраться сил, чтобы начать новый виток конфликта.
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