Почему СВО может закончиться только через два года и как Россия может этого избежать - Ермаков - 18.02.2025 Украина.ру
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Почему СВО может закончиться только через два года и как Россия может этого избежать - Ермаков
Почему СВО может закончиться только через два года и как Россия может этого избежать - Ермаков - 18.02.2025 Украина.ру
Почему СВО может закончиться только через два года и как Россия может этого избежать - Ермаков
Военный корреспондент Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о новых иранских военных разработках, о важности закона об интернациональных бригадах и... Украина.ру, 18.02.2025
2025-02-18T13:56
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видео
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вооруженные силы украины
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Военный корреспондент Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о новых иранских военных разработках, о важности закона об интернациональных бригадах и оценил действия ВС России на фронте. 00:31 – Об иранском вооружении; 02:27 – О заморозке украинского конфликта; 05:40 – О военном рычаге давления на Россию со стороны США; 08:10 – О перспективах движения фронта; 10:20 – О разработках беспилотника-РЭБ; 12:07 – Как локализовать производство беспилотников нового типа? 14:53 – О возможности принятия закона об интербригадах; 20:57 – Чем будут воевать, если не хватит оружия у Украины и у России? 22:01 – О действиях России на фронте; 28:59 – О стратегии генерала Герасимова *В интервью упомянуты "Исламское государство" и "Азов" - запрещённые в России террористические организации. ТГ- канал Тимофея Ермакова "Синяя борода": https://t.me/beard_tim Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, сша, украина, андрей ермак, евгений герасимов, дмитрий песков, ес, вооруженные силы украины, всу, кто, сво, курская область, бпла, беспилотники, рэб, иран, терроризм, добровольцы, переговоры, дональд трамп, видео
Видео, Россия, США, Украина, Андрей Ермак, Евгений Герасимов, Дмитрий Песков, ЕС, Вооруженные силы Украины, ВСУ, КТО, СВО, Курская область, БПЛА, беспилотники, РЭБ, Иран, терроризм, Добровольцы, переговоры, Дональд Трамп

Почему СВО может закончиться только через два года и как Россия может этого избежать - Ермаков

13:56 18.02.2025 (обновлено: 13:57 18.02.2025)
 
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Военный корреспондент Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о новых иранских военных разработках, о важности закона об интернациональных бригадах и оценил действия ВС России на фронте.
00:31 – Об иранском вооружении;
02:27 – О заморозке украинского конфликта;
05:40 – О военном рычаге давления на Россию со стороны США;
08:10 – О перспективах движения фронта;
10:20 – О разработках беспилотника-РЭБ;
12:07 – Как локализовать производство беспилотников нового типа?
14:53 – О возможности принятия закона об интербригадах;
20:57 – Чем будут воевать, если не хватит оружия у Украины и у России?
22:01 – О действиях России на фронте;
28:59 – О стратегии генерала Герасимова
*В интервью упомянуты "Исламское государство" и "Азов" - запрещённые в России террористические организации.
ТГ- канал Тимофея Ермакова "Синяя борода": https://t.me/beard_tim
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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