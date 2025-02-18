https://ukraina.ru/20250218/1061166421.html

Почему СВО может закончиться только через два года и как Россия может этого избежать - Ермаков

Почему СВО может закончиться только через два года и как Россия может этого избежать - Ермаков - 18.02.2025 Украина.ру

Почему СВО может закончиться только через два года и как Россия может этого избежать - Ермаков

Военный корреспондент Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о новых иранских военных разработках, о важности закона об интернациональных бригадах и... Украина.ру, 18.02.2025

2025-02-18T13:56

2025-02-18T13:56

2025-02-18T13:57

видео

россия

сша

украина

андрей ермак

евгений герасимов

дмитрий песков

ес

вооруженные силы украины

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061166165_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab6ddca79d1770bec097c2539d0cc5d2.jpg

Военный корреспондент Тимофей Ермаков в эфире Украина.ру рассказал о новых иранских военных разработках, о важности закона об интернациональных бригадах и оценил действия ВС России на фронте. 00:31 – Об иранском вооружении; 02:27 – О заморозке украинского конфликта; 05:40 – О военном рычаге давления на Россию со стороны США; 08:10 – О перспективах движения фронта; 10:20 – О разработках беспилотника-РЭБ; 12:07 – Как локализовать производство беспилотников нового типа? 14:53 – О возможности принятия закона об интербригадах; 20:57 – Чем будут воевать, если не хватит оружия у Украины и у России? 22:01 – О действиях России на фронте; 28:59 – О стратегии генерала Герасимова *В интервью упомянуты "Исламское государство" и "Азов" - запрещённые в России террористические организации. ТГ- канал Тимофея Ермакова "Синяя борода": https://t.me/beard_tim Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

сша

украина

курская область

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сша, украина, андрей ермак, евгений герасимов, дмитрий песков, ес, вооруженные силы украины, всу, кто, сво, курская область, бпла, беспилотники, рэб, иран, терроризм, добровольцы, переговоры, дональд трамп, видео