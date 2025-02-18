Зеленский четырежды уклонялся от повесток ВСУ - Порошенко* - 18.02.2025 Украина.ру
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Зеленский четырежды уклонялся от повесток ВСУ - Порошенко*
Зеленский четырежды уклонялся от повесток ВСУ - Порошенко* - 18.02.2025 Украина.ру
Зеленский четырежды уклонялся от повесток ВСУ - Порошенко*
Владимир Зеленский четыре раза уклонялся службы в украинской армии, игнорируя повестки из военкоматов. Об этом заявил экс-президент Украины олигарх Пётр Порошенко*
2025-02-18T12:40
2025-02-18T12:40
новости
украина
петр порошенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ес
снбо
санкции
блок петра порошенко
уклонисты
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Ранее, 12 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) были введены бессрочные экономические санкций в отношении украинских олигархов, среди которых указан и Пётр Порошенко*. Правительство Украины запросило в ЕС информацию об активах предпринимателя и политика, контролирующего украинские СМИ и парламентскую фракцию.Согласно источникам украинского издания "Украинская правда", санкции СНБО связаны с уголовным делом о государственной измене, по которому проходит Пётр Порошенко*. В интервью этому изданию олигарх прокомментировал действия Владимира Зеленского, которого считает злостным уклонистом.Он также прокомментировал историю своего сына. Алексей Порошенко* также уклонился от прибытия в военкомат по повестке, за что в январе был подвергнут санкциям – его имущество арестовали.Согласно действующим на Украине с начала СВО нормам, лица 18-60 лет относятся к категории мобилизационного возраста. Им запрещено выезжать за границу и надлежит состоять на воинском учёте, постоянно носить при себе военный билет. Мобилизации подлежат лица, достигшие 25 лет. Алексей Порошенко* не достиг этого возраста.* внесён в российский перечень террористов и экстремистовАктуальное интервью на эту тему: Украина готовит Гитлерюгенд? Мухин о защитниках бункера Зеленского и о тех, кто будет мстить
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новости, украина, петр порошенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, снбо, санкции, блок петра порошенко, уклонисты, мобилизация, сво, скандал, бывший ссср
Новости, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЕС, СНБО, санкции, Блок Петра Порошенко, уклонисты, мобилизация, СВО, скандал, бывший СССР

Зеленский четырежды уклонялся от повесток ВСУ - Порошенко*

12:40 18.02.2025
 
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военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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Владимир Зеленский четыре раза уклонялся службы в украинской армии, игнорируя повестки из военкоматов. Об этом заявил экс-президент Украины олигарх Пётр Порошенко*
Ранее, 12 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) были введены бессрочные экономические санкций в отношении украинских олигархов, среди которых указан и Пётр Порошенко*. Правительство Украины запросило в ЕС информацию об активах предпринимателя и политика, контролирующего украинские СМИ и парламентскую фракцию.
СНБО Украины
13 февраля, 15:46
СБУ: санкции против Коломойского, Порошенко и других олигархов введены из-за "угрозы госбезопасности"Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 12 февраля принял решение о введении бессрочных экономических санкций в отношении пяти физических лиц из-за угрозы государственной безопасности. Об этом 13 февраля сообщила СБУ.
Согласно источникам украинского издания "Украинская правда", санкции СНБО связаны с уголовным делом о государственной измене, по которому проходит Пётр Порошенко*. В интервью этому изданию олигарх прокомментировал действия Владимира Зеленского, которого считает злостным уклонистом.
"Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия", — заявил Порошенко*.
Он также прокомментировал историю своего сына. Алексей Порошенко* также уклонился от прибытия в военкомат по повестке, за что в январе был подвергнут санкциям – его имущество арестовали.
Алексей Порошенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
29 января, 16:22
Пожалел на штраф: на Украине арестовали имущество сына Порошенко*, скрывающегося от ВСУ в ЛондонеВсе имущество сына Петра Порошенко* Алексея, находящееся на территории Украины, арестовано. Об этом сообщило информационное агентство Українські Новини, уточнив, что причина - в неуплате наследником олигарха и экс-президента страны штрафа за неоднократное игнорирование повесток. Цена вопроса - 25,5 тысяч гривен, то есть порядка 60 тысяч рублей
Согласно действующим на Украине с начала СВО нормам, лица 18-60 лет относятся к категории мобилизационного возраста. Им запрещено выезжать за границу и надлежит состоять на воинском учёте, постоянно носить при себе военный билет. Мобилизации подлежат лица, достигшие 25 лет. Алексей Порошенко* не достиг этого возраста.
* внесён в российский перечень террористов и экстремистов
Актуальное интервью на эту тему: Украина готовит Гитлерюгенд? Мухин о защитниках бункера Зеленского и о тех, кто будет мстить
 
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