https://ukraina.ru/20250218/1061159871.html

Зеленский четырежды уклонялся от повесток ВСУ - Порошенко*

Зеленский четырежды уклонялся от повесток ВСУ - Порошенко* - 18.02.2025 Украина.ру

Зеленский четырежды уклонялся от повесток ВСУ - Порошенко*

Владимир Зеленский четыре раза уклонялся службы в украинской армии, игнорируя повестки из военкоматов. Об этом заявил экс-президент Украины олигарх Пётр Порошенко*

2025-02-18T12:40

2025-02-18T12:40

2025-02-18T12:40

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Ранее, 12 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) были введены бессрочные экономические санкций в отношении украинских олигархов, среди которых указан и Пётр Порошенко*. Правительство Украины запросило в ЕС информацию об активах предпринимателя и политика, контролирующего украинские СМИ и парламентскую фракцию.Согласно источникам украинского издания "Украинская правда", санкции СНБО связаны с уголовным делом о государственной измене, по которому проходит Пётр Порошенко*. В интервью этому изданию олигарх прокомментировал действия Владимира Зеленского, которого считает злостным уклонистом.Он также прокомментировал историю своего сына. Алексей Порошенко* также уклонился от прибытия в военкомат по повестке, за что в январе был подвергнут санкциям – его имущество арестовали.Согласно действующим на Украине с начала СВО нормам, лица 18-60 лет относятся к категории мобилизационного возраста. Им запрещено выезжать за границу и надлежит состоять на воинском учёте, постоянно носить при себе военный билет. Мобилизации подлежат лица, достигшие 25 лет. Алексей Порошенко* не достиг этого возраста.* внесён в российский перечень террористов и экстремистовАктуальное интервью на эту тему: Украина готовит Гитлерюгенд? Мухин о защитниках бункера Зеленского и о тех, кто будет мстить

https://ukraina.ru/20250213/1061053592.html

https://ukraina.ru/20250129/1060658035.html

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новости, украина, петр порошенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, снбо, санкции, блок петра порошенко, уклонисты, мобилизация, сво, скандал, бывший ссср