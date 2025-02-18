Зеленский четырежды уклонялся от повесток ВСУ - Порошенко*
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Владимир Зеленский четыре раза уклонялся службы в украинской армии, игнорируя повестки из военкоматов. Об этом заявил экс-президент Украины олигарх Пётр Порошенко*
Ранее, 12 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) были введены бессрочные экономические санкций в отношении украинских олигархов, среди которых указан и Пётр Порошенко*. Правительство Украины запросило в ЕС информацию об активах предпринимателя и политика, контролирующего украинские СМИ и парламентскую фракцию.
13 февраля, 15:46СБУ: санкции против Коломойского, Порошенко и других олигархов введены из-за "угрозы госбезопасности"Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 12 февраля принял решение о введении бессрочных экономических санкций в отношении пяти физических лиц из-за угрозы государственной безопасности. Об этом 13 февраля сообщила СБУ.
Согласно источникам украинского издания "Украинская правда", санкции СНБО связаны с уголовным делом о государственной измене, по которому проходит Пётр Порошенко*. В интервью этому изданию олигарх прокомментировал действия Владимира Зеленского, которого считает злостным уклонистом.
"Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия", — заявил Порошенко*.
Он также прокомментировал историю своего сына. Алексей Порошенко* также уклонился от прибытия в военкомат по повестке, за что в январе был подвергнут санкциям – его имущество арестовали.
29 января, 16:22Пожалел на штраф: на Украине арестовали имущество сына Порошенко*, скрывающегося от ВСУ в ЛондонеВсе имущество сына Петра Порошенко* Алексея, находящееся на территории Украины, арестовано. Об этом сообщило информационное агентство Українські Новини, уточнив, что причина - в неуплате наследником олигарха и экс-президента страны штрафа за неоднократное игнорирование повесток. Цена вопроса - 25,5 тысяч гривен, то есть порядка 60 тысяч рублей
Согласно действующим на Украине с начала СВО нормам, лица 18-60 лет относятся к категории мобилизационного возраста. Им запрещено выезжать за границу и надлежит состоять на воинском учёте, постоянно носить при себе военный билет. Мобилизации подлежат лица, достигшие 25 лет. Алексей Порошенко* не достиг этого возраста.
* внесён в российский перечень террористов и экстремистов
Актуальное интервью на эту тему: Украина готовит Гитлерюгенд? Мухин о защитниках бункера Зеленского и о тех, кто будет мстить