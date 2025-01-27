https://ukraina.ru/20250127/1060594105.html

Кто опасный партнер, а кто стратегический союзник. Киселев об отношениях с США и Китаем в 2025 году

Кто опасный партнер, а кто стратегический союзник. Киселев об отношениях с США и Китаем в 2025 году - 27.01.2025 Украина.ру

Кто опасный партнер, а кто стратегический союзник. Киселев об отношениях с США и Китаем в 2025 году

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали отношения России с двумя крупнейшими экономиками мира: Китаем и США.

2025-01-27T13:03

2025-01-27T13:03

2025-01-27T13:03

россия

китай

сша

владимир путин

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эксклюзив

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, как Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность и приветствовал желание восстановить диалог между нашими странами ради мира."И мы видим, — заявил российский президент, — заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность".Киселев отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но на будущее поставила одно условие: равноправие и взаимоуважение."Ничего чрезмерного, – говорит телеведущий, — ведь нормальные отношения всегда строятся на взаимности. Закон этики".Путин надеется, что Россия и США должны строить диалог на равноправной основе, с учетом роли, которые играют страны по ключевым мировым вопросам, прежде всего, стратегической стабильности и безопасности.24 января в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину президент РФ заметил, что с Трампом у него всегда были исключительно деловые, но в то же время прагматические и в каком-то смысле доверительные отношения. По мнению Путина, Трамп, возможно, и прав, когда утверждает, что, будь он президентом США в 2022 году, кризиса на Украине могло не случиться. С другой стороны, именно Трамп в первой своей итерации ввел множество санкций против России."Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов", — рассудил Путин.Так что Байден, по сути, просто подхватил своеобразную эстафетную палочку у своего предшественника и сделал много всего, что оказалось вредным для экономики самих Штатов. Но, как бы там ни было, заявление Трампа о готовности к совместной работе есть, Россия тоже к этому открыта. То же касается и переговоров по Украине.Проблема же с Украиной заключается не в том, что российская сторона уперлась в своих требованиях, а в том, что действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным президентом, издал декрет о запрете ведения переговоров."Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?" — задает вопрос Путин.Если они начнутся в рамках действующей нормативной базы, то будут незаконными, как и их результаты."Действующий режим в Киеве, — считает российский президент, — с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, извините за простоту народных выражений, хомячат с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки. Но выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, отменять принятый указ о запрете переговоров не спешит".Путин убежден в том, что те, кто платит Зеленскому деньги, должны заставить его отменить декрет о самозапрете вести переговоры с РФ. Пока это не сделано, дальше предварительных наметок зайти не получится.Дмитрий Киселев объясняет, что решить украинский кризис можно только устранив его первопричины, т.е., создав такую систему международных отношений, при которых будут учтены интересы всех сторон.Что касается других точек пересечения с США, Путин утверждает, что их немало. Например, Россия и Америка являются крупнейшими в мире производителями нефти, но также и крупными ее потребителями. Это значит, что для обеих экономик слишком высокие цены на нефть не являются желательными — они делают более дорогим внутреннее производство. Но слишком низкие — тоже плохо, поскольку это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний."И здесь есть о чем нам поговорить, — резюмирует президент России. — Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации".Дмитрий Киселев заостряет внимание на еще одной принципиальной мысли Путина. В общем объеме мирового товарооборота контракты на нефть составляют порядка 15%. Из них четверть приходится на Россию. И всегда, пока от доллара нас не отрезали, торговля нефтью на мировых рыках осуществлялась именно в долларах. Таким образом для Трампа было бы важно вернуть влияние доллара, что одновременно означает снятие санкций с России.Но главное сегодня, конечно, отношения России с союзным Китаем. Как говорит Киселев, публичное видеообращение Владимира Путина и Си Цзиньпина — это не просто телефонный разговор. Это большая редкость для международных контактов на высшем уровне, которая подчеркивает "близость двух стран и особые отношения ее лидеров".Именно такой разговор и состоялся."Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от политических факторов и мировой конъюнктуры, всесторонне укрепление отвечает задачам комплексного развития России и Китая", – отметил Владимир Путин."Китайско-российские отношения, стержнем которых является вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш приобретают все новую жизненную силу", – подчеркнул китайский лидер.Важнейшим событием российско-китайских отношений в прошлом году стал государственный визит президента России в КНР в мае 2024 года. Тогда, помимо официальных переговоров, лидеры провели в резиденции председателя КНР и продолжительные неформальные – без галстуков, что закончились уже затемно. Затем в июле состоялась двусторонняя встреча на саммите ШОС в Астане, а в октябре – на полях саммита БРИКС в Казани."Такая плотность политических контактов соответствует и уровню экономического сотрудничества", — объясняет Киселев.Россия для КНР уже пятый по объему торговый партнер. Российское продовольствие пользуется в Китае огромным спросом, российские продукты питания – один из локомотивов всей двусторонней торговли. Рекордный товарооборот 2023-го – более чем в 240 миллиардов долларов – минувший год, похоже, побил. А с ним и долю в экспорте продуктов питания. Бренд "Сделано в России" через сеть национальных павильонов Российский экспортный центр продвигает с 2017 года. Однако совершенно очевидно, что главное направление сотрудничества — это энергетика, которая позволяет наращивать производство.И у России Китай закупает больше других и нефти, и газа. Проект "Сила Сибири" (или "Восточный маршрут)" вышел на запланированные мощности. Еще пять лет назад жители китайского приграничья только ожидали новых возможностей, связанных с этим газопроводом. И вот теперь уже и в пригороде Пекина целые кварталы отапливаются с помощью газа из России. А южная ветка газопровода, которую сдали в эксплуатацию досрочно — на семь месяцев раньше запланированного — дотянулась даже до промышленных гигантов под Шанхаем.Российско-китайское энергетическое сотрудничество не ограничивается только углеводородами. На атомных станциях "Тяньвань" и "Сюйдапу" Росатом уже построил четыре энергоблока, а еще четыре – в процессе строительства. Почти все оборудование на станциях — российское."Вот ответ на вопрос: для чего Россия строит атомные станции за рубежом", — говорит Киселев.Начались обсуждения совместного строительства реакторов на быстрых нейтронах.В 2025 году у России и Китая два важнейших совместных юбилея: 80-летие разгрома японских милитаристов и победы в Великой отечественной войне. Первое событие не могло состояться без участия советских войск, во втором приняли непосредственное участие китайцы, своим героическим сопротивлением во многом не позволившие Японии присоединиться к Гитлеру летом 1941 года. Путин и Си пригласили друг друга на торжества в мае и сентябре.А пока Китай готовится встретить год Змеи по лунному календарю."В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту, противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российский отношений во имя развития и процветания двух стран, международной справедливости и равноправия", – сказал китайский лидер."Хотел бы теперь уже лично поздравить вас и дружественный китайский народ с новым 2025-м годом и наступающим праздником весны. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи, как в Китае говорят, удачи в 10 тысячах дел. А вашему народу мира и процветания", – заявил президент России.А Дмитрий Киселев отметил, что многие из этих 10-ти тысяч дел нашим странам предстоит сделать вместе.Подробнее о перспективах российско-американских отношений — в материале «Дональд Трамп: угрозы и шансы для России»

https://ukraina.ru/20250127/1060583560.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

россия, китай, сша, владимир путин, киселев, дональд трамп, шос, брикс, сила сибири, эксклюзив