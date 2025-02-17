Европа хочет за стол поторговаться. Как Россия и США держат ЕС и Украину в предбаннике
15:35 17.02.2025 (обновлено: 15:36 17.02.2025)
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На днях госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CBS сказал удивительную фразу, способную походя вогнать в уныние и поставить в позу "зю" (это когда согнут в пояснице) многих и в Украине, и в Европе.
По словам Рубио, переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине еще даже не начались, но если в этом процессе все пойдет нормально, то и Киев, и Брюссель (как столица ЕС) могут быть подключены к нему. И тоже примут участие в урегулировании российско-украинского конфликта позже, когда наступит соответствующий этап. А пока этап совсем не тот.
"Надеюсь, мы его достигнем, так как все мы хотим завершения этого конфликта. Если нам удастся наладить реальный переговорный процесс, то в итоге мы дойдем до момента, когда нужно будет задействовать в нем Украину, поскольку именно она подверглась вторжению. Европейцы также должны будут участвовать, потому что вводили санкции против России и содействовали усилиям (по поддержке Киева - Авт.)", – откровенно сказал Рубио.
Вам ничего не показалось странным в этой фразе? А зря. В этих словах, в общем-то все, что нужно знать о принципе "ничего об Украине без Украины", с которым, вот уже лет десять носятся украинские "очильныкы" (по-ихнему – предводители), как дурень с торбой по базару. Начиная с Петра Порошенко* и заканчивая Владимиром Зеленским (это люди, уверенные, что они – настоящие президенты Украины, с которыми кто-то почему-то должен считаться), которые таким образом повышают свои статус и конвертируемость. Хоть бы перед девочками и мальчуковыми ЛГБТ**-прайдами в Бердичеве и Жидачове (если они там на пути в Европу появились, конечно).
А тут Рубио прямо сказал, как обстоят дела сейчас: Вашингтон и Москва готовы обсуждать мир в Украине для начала в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на уровне экспертов, а потом – где договорятся, чтобы комфортно было президентам – Дональду Трампу и Владимиру Путину. Но без самой Украины. Не говоря уже о Евросоюзе, в странах которого каждый второй политик мнит себя стратегом, видя бой со стороны, но мало представляя, что по чем, и только тупо вкладывая деньги в Украину и предоставляя ей оружие, как в бездонную бочку. Ибо "Старший брат" так приказал.
Но происходит все в максимально неблагоприятных для Киева и Брюсселя условиях. Трамп и Путин поговорили между собой 12 февраля 2025 года и договорились, что все их интересующие проблемы они и порешают на двоих. В том числе, и мир в Украине, потому что война мешает и США, и России. Причем США впервые заявили, что понимают озабоченности Москвы и при заключении мирного договора готовы убирать первопричину войны – угрозы безопасности России со стороны Украины, превращенной Западом в агрессивную и воинственную "АнтиРоссию".
А вообще-то Россия и США собираются обсудить самый широкий контекст международных проблем, будущих системы безопасности и планетарного мироустройства, в которых Украины и Европа – только важные, но, в общем-то рядовые темы, идущие в перечне через запятую. Вот Европа и боится, что раздел мира на сферы влияния случится без них, а она окажется в одной из этих зон в униженном положении и второстепенном статусе.
Затем 14-16 февраля прошла Мюнхенская конференция по безопасности, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс от имени своего начальника обвинил Европу в политической импотентности, недемократичности и так повозил их, извините, мордой по столу, что в последний раз их так возил Иосиф Сталин в 1945-м, когда танковые армии маршала Рыбалко стояли за Берлином и дулами своим машин определяли, где там на Западе Нормандия. Теперь и в Мюнхене и во многих евростолицах ускоренно меняют мебель, избавляясь от соплей и слез, пролитых в ходе этой американской выволочки.
Но ситуацию это не меняет: США и Россия собрались говорить и о европейских делах без Европы, где – как защитная реакция – зреет некий антитрампистский заговор неповиновения президенту США. С единым требованием – и Европу пустить за стол переговоров и таким образом поднять ее престиж. Ведь спецпосланник США по Украине Кит Келлог ужен прямо сообщил, что Европа не будет участвовать в предстоящих мирных переговорах по Украине. "Я придерживаюсь реалистического подхода и считаю, что этого не произойдет", — так и сказал он. И посоветовал европейцам думать не о сидении за столом, а подходить "с конкретными предложениями и идеями, особенно по расходам на оборону", которую США европейцам более не намерены субсидировать.
И 17 февраля 2025 года заявил о себе президент Франции Эмманюэль Макрон. И дело не в том, что он определил, какого пола у него жена – многострадальная Брижит. Нет, Макрон опять мнит себя чуть ли не единственным лидером Европы, потому что, как некогда говорили в древней Руси, наметилась замятня (неразбериха то есть) в Германии. Там нынешний канцлер Олаф "ЛивернаяКолбаса Шольц пытается отбиться от устремившего клык ему в глотку Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза (ХДС), который хоть и получил в свое время орден Ахенского карнавального общества "Против зверской серьезности" (за откровенный идиотизм в работе), но очень решительно настроен перегрызть политическую аорту конкуренту.
Но Макрон решил, что Германия ослаблена распрями, и он может стартонуть и объединить Европу против Трампа.
Черная неблагодарность со стороны французского президента, если учесть, что в свое время несколько лет назад именно Трамп во время визита француза в США заботливо убирал перхоть с его костюма. Но в политике точно оказанная услуга таковой больше не является, а в цене подставы и подлости. Что особо заметно на фоне потрясений от того, что США налаживают контакт с Москвой и продвигают мирные переговоры с Россией без участия Европы. И Макрон сегодня собирает у себя лидеров стран Евросоюза на экстренный саммит по украинскому вопросу, чтобы определиться, что же Европе делать, чтобы уберечься от Трампа. Или хотя бы коллективно поторговаться с ним об условиях сдачи.
Саммит должен состояться, как сообщил глав МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter, "для обсуждения важных вопросов безопасности Европы, речь идет о рабочей встрече".
И совсем уж от страха сбрендили другие европолитики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как известно, заявила, что все договоренности, достигнутые без Европы, считаться таковым и выполняться не будут. Упомянутый Шольц потребовал участия представителей Европы в переговорах относительно урегулирования ситуации в Украине на том основании, что европейские страны в совокупности тратят на Украину больше, чем США.
12:48МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистовПротивники мира на Украине и президента США Дональда Трампа собираются в столице Франции на неформальный саммит ЕС. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Потом что-то особо русофобское укусило премьер-министра Великобритании Кира Стармера, и он сообщил, что Великобритания при необходимости готова ввести войска в Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
"Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила 3 миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости. …Я отправляюсь в Париж с очень четким посланием для наших европейских друзей. Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне и несем собственное бремя. Мы слишком долго говорили об этом – и президент Трамп прав, требуя, чтобы мы выполнили это", – сказал он, не забыв, правда, лизнуть и американского хозяина, чтобы было, значит, и вашим, и нашим.
И британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что европейские лидеры в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск в Украине в качестве "сил перестраховки" за линией соприкосновения, а не на ней. А агентство Ассошиэйтед Пресс писало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, а Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Германия пока воздерживается от такого экстрима. Там еще помнят, как объединитель Германии Отто фон Бисмарк как-то пошутил, когда его спросили, что он будет делать, когда Англия высадит свою армию в Пруссии? "Я тогда пошлю полицейского, и он арестует ее", – сказал германский железный канцлер.
Но особенно перемкнуло бывших товарищей в "Трибалтийских вымиратах", конкретно в самом мощном тамошнем "тигре" – в Эстонии. Страшно, аж жуть! Мало того, что эстонка, ставшая главной по евродипломатии, Кая Каллас во всем поддержала свою начальницу фон дер Ляйен, так она в своей клинической русофобии пошла еще дальше – заявила, что только Россия убивает мирных украинских граждан, а вот ВСУ несут всем мир и благоденствие. Ага, особенно в Донбасс, начиная с лета 2014 года, когда Киев, борясь с "сепаратизмом", бросил против своих мирных сограждан армию – авиацию, танки ракеты и артиллерию, а на оставшейся подвластной ему территории развязал политические репрессии против всех несогласных.
А потом к неистовой Кае присоединился и глава МИД Эстонии некто Маргус Цахкна. По его мнению, Европа "должна загнать Путина в угол", для чего европейским лидерам следует действовать намного решительнее относительно переговоров по Украине. Например, вооружить армию вторжения, пардон, "защиты" Украины за счет всех замороженных в Европе и мире российских активов. "У нас есть одна новая инициатива. Я пока не могу ее опубликовать, потому что мы обсуждали ее утром. Что мы можем сделать? Следующий шаг – быстро поддержать Украину средствами, военной поддержкой, а также замороженными российскими активами. Я допускаю, что мы действительно можем принять решение о 300 млрд. Это большие деньги", – сказал он.
Что решат европейцы на своем мини-саммите в Париже, где, конечно, будут и наблюдатели от Украины, пока доподлинно неизвестно. Позже об этой говорильне расскажут самые несдержанные и речистые. Но это, в принципе, не имеет большого значения, ибо в этом квартете – Россия-США-Украина-Европа – уже начались процессы не только определения позиций, но и торгов: кто что и у кого из участников переговоров выторгует.
Россия и США максимально задрали планки, заявив, что во всем сами разберутся, без приставучей и неконструктивно злобной "мелюзги". И Россию можно понять: она сегодня по-прежнему подвергается нападкам со всех сторон, но не обращает на них внимания. Во-первых, потому, что у Москвы есть опыт испытания подлости и вероломства в исполнении как бы страшно демократической Европы. Имеется в виду опыт Минских соглашений-2 (Минска-2). Россия свято соблюдала этот документ, подержанный на уровне ООН соответствующей резолюцией, и желала добра Украине, старалась сохранить ее территориальную целостность. А европейские переговорщики из Франции и Германии использовали документ, как способ затягивания времени, необходимого для усиления Украины и начала войны. И они накачали-таки Зеленского для нового витка войны.
Во-вторых, потому что Россия мощно (чтобы было понятно и укронеонацистам – потужно) побеждает на фронтах спецвоенной операции (СВО), а победы во многим и определяют исход торгов. Когда танк, громыхнув траками, останавливается у лавки, ее владелец готов на любую скидку. И Россия не может не понимать, что чем громче и солиднее ее победы, тем звонче и увесистее ее монеты за столом переговоров и торгов.
США это тоже прекрасно понимают. И тоже готовы только донести до Киева принятые решения и потребовать их выполнения. Но американцы готовы и привычно торговаться. И с Россией, и с Украиной, и с Европой. Надеясь ослабить всех троих. Двум последним США могут выкатить дополнительные условия на торгах: от Украины забрать, например, ее полезные ископаемые. А от Европы добиться и дополнительных выплат на войну в Украине, и дополнительных трат на оборону.
И уже с этими двумя "бонусами" от Украины и Европы США готовы торговаться с Россией. Не зря же Трамп, принуждая европартнеров к покладистости, обещает им в случае непослушания торговую войну, финансово-промышленное обезжиривание с выводом евроактивов к себе, за Атлантику, и повышение тарифов, что еще больше опустит экономики стран ЕС ниже плинтуса.
Зачем это нужно США? А Трамп ответил: чтобы снова сделать Америку великой. По возможности и желательно –единственной великой страной в мире.
Хуже всех в этой истории Украине. За столом переговоров России она не нужна от слова совсем. США готовы ее кинуть в любой момент. И в Европе Зеленский держит марку только потому, что он нужен для давления и на Россию, и на США как постоянный очаг напряженности и нестабильности. До того момента, пока его как-то не устранят. Но самое страшное в том, что Зеленский в таком качестве при определенных раскладах может понадобиться и США.
11:34"Утренник в психдиспансере": Захарова рассказала, кому надо выдавать молоко за Мюнхенскую конференциюЛожь, русофобия и призывы к эскалации конфликта на Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности настолько токсичны, что вынужденным следить за ней следует выдавать молоко. Об этом 17 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Именно на это и надеется Зеленский, отправляясь на Ближний Восток, куда в Эр-Рияд уже отправились из США Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. И из России – глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
И Зеленский хочет быть на подхвате, рядом в ОАЭ. Вдруг кто-то крикнет ненароком "К ноге", а он – тут, как тут. "Королеве попрошаек" это тоже нужно уметь…
Больше на эту тему - в статье "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем" ()
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