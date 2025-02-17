https://ukraina.ru/20250217/1061133620.html

Европа хочет за стол поторговаться. Как Россия и США держат ЕС и Украину в предбаннике

Европа хочет за стол поторговаться. Как Россия и США держат ЕС и Украину в предбаннике - 17.02.2025 Украина.ру

Европа хочет за стол поторговаться. Как Россия и США держат ЕС и Украину в предбаннике

На днях госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CBS сказал удивительную фразу, способную походя вогнать в уныние и поставить в позу "зю" (это когда согнут в пояснице) многих и в Украине, и в Европе.

2025-02-17T15:35

2025-02-17T15:35

2025-02-17T15:36

россия

украина

сша

европа

евросоюз

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

каллас кая

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По словам Рубио, переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине еще даже не начались, но если в этом процессе все пойдет нормально, то и Киев, и Брюссель (как столица ЕС) могут быть подключены к нему. И тоже примут участие в урегулировании российско-украинского конфликта позже, когда наступит соответствующий этап. А пока этап совсем не тот. Вам ничего не показалось странным в этой фразе? А зря. В этих словах, в общем-то все, что нужно знать о принципе "ничего об Украине без Украины", с которым, вот уже лет десять носятся украинские "очильныкы" (по-ихнему – предводители), как дурень с торбой по базару. Начиная с Петра Порошенко* и заканчивая Владимиром Зеленским (это люди, уверенные, что они – настоящие президенты Украины, с которыми кто-то почему-то должен считаться), которые таким образом повышают свои статус и конвертируемость. Хоть бы перед девочками и мальчуковыми ЛГБТ**-прайдами в Бердичеве и Жидачове (если они там на пути в Европу появились, конечно).А тут Рубио прямо сказал, как обстоят дела сейчас: Вашингтон и Москва готовы обсуждать мир в Украине для начала в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на уровне экспертов, а потом – где договорятся, чтобы комфортно было президентам – Дональду Трампу и Владимиру Путину. Но без самой Украины. Не говоря уже о Евросоюзе, в странах которого каждый второй политик мнит себя стратегом, видя бой со стороны, но мало представляя, что по чем, и только тупо вкладывая деньги в Украину и предоставляя ей оружие, как в бездонную бочку. Ибо "Старший брат" так приказал.Но происходит все в максимально неблагоприятных для Киева и Брюсселя условиях. Трамп и Путин поговорили между собой 12 февраля 2025 года и договорились, что все их интересующие проблемы они и порешают на двоих. В том числе, и мир в Украине, потому что война мешает и США, и России. Причем США впервые заявили, что понимают озабоченности Москвы и при заключении мирного договора готовы убирать первопричину войны – угрозы безопасности России со стороны Украины, превращенной Западом в агрессивную и воинственную "АнтиРоссию".А вообще-то Россия и США собираются обсудить самый широкий контекст международных проблем, будущих системы безопасности и планетарного мироустройства, в которых Украины и Европа – только важные, но, в общем-то рядовые темы, идущие в перечне через запятую. Вот Европа и боится, что раздел мира на сферы влияния случится без них, а она окажется в одной из этих зон в униженном положении и второстепенном статусе.Затем 14-16 февраля прошла Мюнхенская конференция по безопасности, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс от имени своего начальника обвинил Европу в политической импотентности, недемократичности и так повозил их, извините, мордой по столу, что в последний раз их так возил Иосиф Сталин в 1945-м, когда танковые армии маршала Рыбалко стояли за Берлином и дулами своим машин определяли, где там на Западе Нормандия. Теперь и в Мюнхене и во многих евростолицах ускоренно меняют мебель, избавляясь от соплей и слез, пролитых в ходе этой американской выволочки.Но ситуацию это не меняет: США и Россия собрались говорить и о европейских делах без Европы, где – как защитная реакция – зреет некий антитрампистский заговор неповиновения президенту США. С единым требованием – и Европу пустить за стол переговоров и таким образом поднять ее престиж. Ведь спецпосланник США по Украине Кит Келлог ужен прямо сообщил, что Европа не будет участвовать в предстоящих мирных переговорах по Украине. "Я придерживаюсь реалистического подхода и считаю, что этого не произойдет", — так и сказал он. И посоветовал европейцам думать не о сидении за столом, а подходить "с конкретными предложениями и идеями, особенно по расходам на оборону", которую США европейцам более не намерены субсидировать.И 17 февраля 2025 года заявил о себе президент Франции Эмманюэль Макрон. И дело не в том, что он определил, какого пола у него жена – многострадальная Брижит. Нет, Макрон опять мнит себя чуть ли не единственным лидером Европы, потому что, как некогда говорили в древней Руси, наметилась замятня (неразбериха то есть) в Германии. Там нынешний канцлер Олаф "ЛивернаяКолбаса Шольц пытается отбиться от устремившего клык ему в глотку Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза (ХДС), который хоть и получил в свое время орден Ахенского карнавального общества "Против зверской серьезности" (за откровенный идиотизм в работе), но очень решительно настроен перегрызть политическую аорту конкуренту.Но Макрон решил, что Германия ослаблена распрями, и он может стартонуть и объединить Европу против Трампа.Черная неблагодарность со стороны французского президента, если учесть, что в свое время несколько лет назад именно Трамп во время визита француза в США заботливо убирал перхоть с его костюма. Но в политике точно оказанная услуга таковой больше не является, а в цене подставы и подлости. Что особо заметно на фоне потрясений от того, что США налаживают контакт с Москвой и продвигают мирные переговоры с Россией без участия Европы. И Макрон сегодня собирает у себя лидеров стран Евросоюза на экстренный саммит по украинскому вопросу, чтобы определиться, что же Европе делать, чтобы уберечься от Трампа. Или хотя бы коллективно поторговаться с ним об условиях сдачи.Саммит должен состояться, как сообщил глав МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter, "для обсуждения важных вопросов безопасности Европы, речь идет о рабочей встрече".И совсем уж от страха сбрендили другие европолитики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как известно, заявила, что все договоренности, достигнутые без Европы, считаться таковым и выполняться не будут. Упомянутый Шольц потребовал участия представителей Европы в переговорах относительно урегулирования ситуации в Украине на том основании, что европейские страны в совокупности тратят на Украину больше, чем США.Потом что-то особо русофобское укусило премьер-министра Великобритании Кира Стармера, и он сообщил, что Великобритания при необходимости готова ввести войска в Украину для обеспечения гарантий безопасности страны. "Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила 3 миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости. …Я отправляюсь в Париж с очень четким посланием для наших европейских друзей. Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне и несем собственное бремя. Мы слишком долго говорили об этом – и президент Трамп прав, требуя, чтобы мы выполнили это", – сказал он, не забыв, правда, лизнуть и американского хозяина, чтобы было, значит, и вашим, и нашим.И британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников сообщила, что европейские лидеры в Париже 17 февраля обсудят возможное будущее размещение войск в Украине в качестве "сил перестраховки" за линией соприкосновения, а не на ней. А агентство Ассошиэйтед Пресс писало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, а Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.Германия пока воздерживается от такого экстрима. Там еще помнят, как объединитель Германии Отто фон Бисмарк как-то пошутил, когда его спросили, что он будет делать, когда Англия высадит свою армию в Пруссии? "Я тогда пошлю полицейского, и он арестует ее", – сказал германский железный канцлер.Но особенно перемкнуло бывших товарищей в "Трибалтийских вымиратах", конкретно в самом мощном тамошнем "тигре" – в Эстонии. Страшно, аж жуть! Мало того, что эстонка, ставшая главной по евродипломатии, Кая Каллас во всем поддержала свою начальницу фон дер Ляйен, так она в своей клинической русофобии пошла еще дальше – заявила, что только Россия убивает мирных украинских граждан, а вот ВСУ несут всем мир и благоденствие. Ага, особенно в Донбасс, начиная с лета 2014 года, когда Киев, борясь с "сепаратизмом", бросил против своих мирных сограждан армию – авиацию, танки ракеты и артиллерию, а на оставшейся подвластной ему территории развязал политические репрессии против всех несогласных.А потом к неистовой Кае присоединился и глава МИД Эстонии некто Маргус Цахкна. По его мнению, Европа "должна загнать Путина в угол", для чего европейским лидерам следует действовать намного решительнее относительно переговоров по Украине. Например, вооружить армию вторжения, пардон, "защиты" Украины за счет всех замороженных в Европе и мире российских активов. "У нас есть одна новая инициатива. Я пока не могу ее опубликовать, потому что мы обсуждали ее утром. Что мы можем сделать? Следующий шаг – быстро поддержать Украину средствами, военной поддержкой, а также замороженными российскими активами. Я допускаю, что мы действительно можем принять решение о 300 млрд. Это большие деньги", – сказал он.Что решат европейцы на своем мини-саммите в Париже, где, конечно, будут и наблюдатели от Украины, пока доподлинно неизвестно. Позже об этой говорильне расскажут самые несдержанные и речистые. Но это, в принципе, не имеет большого значения, ибо в этом квартете – Россия-США-Украина-Европа – уже начались процессы не только определения позиций, но и торгов: кто что и у кого из участников переговоров выторгует.Россия и США максимально задрали планки, заявив, что во всем сами разберутся, без приставучей и неконструктивно злобной "мелюзги". И Россию можно понять: она сегодня по-прежнему подвергается нападкам со всех сторон, но не обращает на них внимания. Во-первых, потому, что у Москвы есть опыт испытания подлости и вероломства в исполнении как бы страшно демократической Европы. Имеется в виду опыт Минских соглашений-2 (Минска-2). Россия свято соблюдала этот документ, подержанный на уровне ООН соответствующей резолюцией, и желала добра Украине, старалась сохранить ее территориальную целостность. А европейские переговорщики из Франции и Германии использовали документ, как способ затягивания времени, необходимого для усиления Украины и начала войны. И они накачали-таки Зеленского для нового витка войны.Во-вторых, потому что Россия мощно (чтобы было понятно и укронеонацистам – потужно) побеждает на фронтах спецвоенной операции (СВО), а победы во многим и определяют исход торгов. Когда танк, громыхнув траками, останавливается у лавки, ее владелец готов на любую скидку. И Россия не может не понимать, что чем громче и солиднее ее победы, тем звонче и увесистее ее монеты за столом переговоров и торгов.США это тоже прекрасно понимают. И тоже готовы только донести до Киева принятые решения и потребовать их выполнения. Но американцы готовы и привычно торговаться. И с Россией, и с Украиной, и с Европой. Надеясь ослабить всех троих. Двум последним США могут выкатить дополнительные условия на торгах: от Украины забрать, например, ее полезные ископаемые. А от Европы добиться и дополнительных выплат на войну в Украине, и дополнительных трат на оборону.И уже с этими двумя "бонусами" от Украины и Европы США готовы торговаться с Россией. Не зря же Трамп, принуждая европартнеров к покладистости, обещает им в случае непослушания торговую войну, финансово-промышленное обезжиривание с выводом евроактивов к себе, за Атлантику, и повышение тарифов, что еще больше опустит экономики стран ЕС ниже плинтуса.Зачем это нужно США? А Трамп ответил: чтобы снова сделать Америку великой. По возможности и желательно –единственной великой страной в мире.Хуже всех в этой истории Украине. За столом переговоров России она не нужна от слова совсем. США готовы ее кинуть в любой момент. И в Европе Зеленский держит марку только потому, что он нужен для давления и на Россию, и на США как постоянный очаг напряженности и нестабильности. До того момента, пока его как-то не устранят. Но самое страшное в том, что Зеленский в таком качестве при определенных раскладах может понадобиться и США.Именно на это и надеется Зеленский, отправляясь на Ближний Восток, куда в Эр-Рияд уже отправились из США Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. И из России – глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.И Зеленский хочет быть на подхвате, рядом в ОАЭ. Вдруг кто-то крикнет ненароком "К ноге", а он – тут, как тут. "Королеве попрошаек" это тоже нужно уметь…Больше на эту тему - в статье "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем" ()*признано экстремистским

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