https://ukraina.ru/20250218/1061157045.html

На переговорах в Эр-Рияде темы "Северных потоков" пока не касались - член российской делегации

На переговорах в Эр-Рияде темы "Северных потоков" пока не касались - член российской делегации - 18.02.2025 Украина.ру

На переговорах в Эр-Рияде темы "Северных потоков" пока не касались - член российской делегации

Российские проекты в области сжиженного природного газа (СПГ), а также тема возобновления прокачки голубого топлива по уцелевшей трубе "Северной потока - 2" в Эр-Рияде пока не обсуждались. Об этом СМИ рассказал член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

2025-02-18T11:29

2025-02-18T11:29

2025-02-18T11:29

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"Пока еще это не обсуждалось", - сказал Дмитриев.Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что трубопроводы "северных потоков" создают серьезную угрозу для его страны, а также Украины, Словакии и других государств Центральной Европы, а значит должны быть полностью демонтированы, чтобы Германия ни в коем случае не могла получать российский газ."Я считаю, что трубопроводы "Северного потока" должны быть демонтированы. Этот трубопровод представляет собой очень большую угрозу для Украины, для Польши, для Словакии, а также для других стран Центральной Европы", — сказал Дуда, уточнив, что в таком случае Германия "не будет испытывать соблазна" восстановить поставки газа из России для поддержки своей экономики.Подробности этой истории - в материале Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки.Во вторник, 18 февраля, делегации России и США проводят встречу в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях принимают госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.Ожидается, что прежде всего встреча будет посвящена восстановлению российско-американских отношений. Также будут затронуты вопросы подготовки возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов. Еще на повестке ситуация на Ближнем Востоке.Ушаков отметил, что делегация РФ приехала на переговоры с серьезным подходом, а американский бизнесмен Илон Маск назвал саудовский шаг Вашингтона и Москвы навстречу друг другу "компетентным лидерством".Американские СМИ сообщают, что Украина не приглашена к участию в переговорах США и России и не информирована о них.

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