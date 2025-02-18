На переговорах в Эр-Рияде темы "Северных потоков" пока не касались - член российской делегации
© Командование обороны Дании / Перейти в фотобанкМесто утечки газа на газопроводе "Северный поток 2"
© Командование обороны Дании
Российские проекты в области сжиженного природного газа (СПГ), а также тема возобновления прокачки голубого топлива по уцелевшей трубе "Северной потока - 2" в Эр-Рияде пока не обсуждались. Об этом СМИ рассказал член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
"Пока еще это не обсуждалось", - сказал Дмитриев.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что трубопроводы "северных потоков" создают серьезную угрозу для его страны, а также Украины, Словакии и других государств Центральной Европы, а значит должны быть полностью демонтированы, чтобы Германия ни в коем случае не могла получать российский газ.
"Я считаю, что трубопроводы "Северного потока" должны быть демонтированы. Этот трубопровод представляет собой очень большую угрозу для Украины, для Польши, для Словакии, а также для других стран Центральной Европы", — сказал Дуда, уточнив, что в таком случае Германия "не будет испытывать соблазна" восстановить поставки газа из России для поддержки своей экономики.
Подробности этой истории - в материале Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки.
Во вторник, 18 февраля, делегации России и США проводят встречу в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях принимают госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Ожидается, что прежде всего встреча будет посвящена восстановлению российско-американских отношений. Также будут затронуты вопросы подготовки возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов. Еще на повестке ситуация на Ближнем Востоке.
Американские СМИ сообщают, что Украина не приглашена к участию в переговорах США и России и не информирована о них.