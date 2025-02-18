https://ukraina.ru/20250218/1061145985.html

Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины

Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины - 18.02.2025 Украина.ру

Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины

Заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков предположил, какое будущее ждет Зеленского после переговоров в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2025-02-18T06:30

2025-02-18T06:30

2025-02-18T06:30

интервью

россия

украина

европа

владимир зеленский

джей ди вэнс

переговоры

госдума

саудовская аравия

мюнхенская конференция

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Депутат также заявил, что в попытках найти компромисс России важно не уступить в защите своих интересов. Первые за несколько лет личные переговоры российских и американских представителей на высоком уровне пройдут 18 февраля в Эр-Рияде.– Александр Михайлович, что показала Мюнхенская конференция?– Мне трудно провести аналогии с чем-то, но, конечно, приехал хозяин и рассказал своим вассалам, как теперь они будут жить. Может быть, это слишком резко, но близко к правде.Потому что, конечно же, все ожидали в Европе, что по-прежнему являются серьёзным авторитетом, но, как показала нынешняя американская администрация, у них совершенно другое представление о современной Европе, о планах и перспективах. Они [американцы] приехали расставить точки, может быть, не над всеми буквами, но над некоторыми. Сюда входят, в частности, вопрос построения взаимоотношений на мировой арене; вопрос конфликта, связанного с Украиной, его оценки и перспективы.Но главное другое – он [Вэнс] указал на то, что Европа заигралась, и в своих политических инструментариях сегодня позволяет использовать то, что давно уже не модно, неполезно и деструктивно, а именно — смахивает больше на авторитарную власть, реализуемую абсолютно во всех сферах.Было, наверное, удивительно для европейцев услышать из уст своего стратегического партнера указание на то, что "вам нужно разобраться со своими внутренними делами, а потом уже приступать к решению более серьезных вопросов".— От переговоров США и России в Саудовской Аравии ждут прорыва по миру на Украине. Будет ли он, как считаете?— Я думаю, что мир разный и каждый ожидает совершенно разные результаты. Считаю, что для нас принципиальным является, и это уже озвучено неоднократно нашим президентом, что в любом переговорном процессе российская сторона будет отстаивать интересы собственного государства, интересы нашего народа, интересы всех тех, кто сегодня заинтересован мощной, сильной и победной Россией.Конечно, это будет происходить с учетом мнения контрагентов, в частности, американцев. Но одно дело — учитывать мнения, а другое дело — отстаивать интересы. Думаю, первичным будет, на фоне попыток найти компромисс — не уступить в защите интересов России.— Какая судьба ждет Зеленского? Наши зрители и читатели всё время спрашивают об этом.— Я не отношусь к категории предсказателей, но могу сказать, что, наверное, самым реалистичным исходом для Зеленского может стать то, что он превратится в героя для нынешней нацистской Украины. К сожалению, живым он не интересен никому — ни своим хозяевам, ни врагам.Возможно, Зеленский не так много знает, но, по крайней мере, был допущен к обсуждению и исполнению тех решений, публикация которых была бы очень опасной для многих на Западе. Поэтому думаю, что ничего хорошего для него в будущем ожидать не приходится.О том, почему Трамп мечется и чего хочет добиться от России, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Андрей Сидоров: Для Трампа главное сейчас — остановить скольжение Украины в пропасть

https://ukraina.ru/20250217/1061128144.html

россия

украина

европа

саудовская аравия

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, европа, владимир зеленский, джей ди вэнс, переговоры, госдума, саудовская аравия, мюнхенская конференция, депутат