https://ukraina.ru/20250218/1061133981.html

Колонизация Украины и санкции США против Зеленского. Украинские эксперты о переделе мира

Колонизация Украины и санкции США против Зеленского. Украинские эксперты о переделе мира - 18.02.2025 Украина.ру

Колонизация Украины и санкции США против Зеленского. Украинские эксперты о переделе мира

На Украине задумались над тем, не является ли украинский конфликт лишь эпизодом в большой игре, не делят ли уже страну игроки, забыв предупредить об этом Киев. И гадают, чем может закончиться такой передел.

2025-02-18T05:52

2025-02-18T05:52

2025-02-18T05:52

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Прозвучавшее в Мюнхене высказывание американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* о том, что Украина – прекрасный союзник США и что в ходе украинского конфликта не погиб ни один американец (что, кстати, не соответствует действительности), многих на Украине взбудоражило. В украинских пабликах чуть ни каждый день публикуют некрологи. И военные задают вопрос: так за что воюем – за то, чтобы американцы не гибли? Получается, так.Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что эта реплика "только подтверждает то, что российско-украинская война (так он называет СВО – Ред.) действительно имеет большой масштаб, и в этой войне воюет Запад – но руками украинцев, жизнями украинцев".По его словам, в потоке комментариев часто теряется суть происходящего, а она заключается в том, что идет борьба за гегемонию, и "частью этой борьбы являются локальные войны, посредством которых достигается эта гегемония". Эксперт отметил, что этим тоже можно объяснить высказывание сенатора "о том, что у нас прекрасные союзники, которые своими жизнями решают наши проблемы - по существу, так это звучит".Смена курса Байдена на курс Трампа тоже объясняется этой борьбой, считает Ермолаев. По его мнению, сейчас локальные войны не позволяют решать проблемы глобального капитала и замедляют развитие, потому имеют место попытки сговора лидеров "интеркапитализма" (термин британского экономиста Джона Гобсона)."Это сговор хищников, это не про геополитику, в которой все друг друга любят и обнимаются в Ялте. Не об этом речь. Речь идет о попытке соотнести интересы крупного капитала, представляющего уже не только экономики, но представляющего глобальный рынок, для того, чтобы обеспечить конкуренцию без издержек", - сказал политолог.Он добавил, что, по его мнению, "примерно в этом состоит суть политики Трампа, который вдруг начал говорить о переговорах, договоренностях и сделках и с Россией, и с Китаем, и с ближневосточными монархиями".В этих сделках предполагается решать вопросы войны и мира, в частности, вопрос украинского конфликта, но при этом Украина может оказаться "частью передела – и буквального, и символического", то есть, будет решаться, под чьим контролем окажется страна, полагает эксперт.По словам Ермолаева, "в этой игре за кадром оказался Евросоюз". Эксперт пояснил, что США давно проводят политику сдерживания развития ЕС, а украинская война его обескровила. В Мюнхене не случайно произошла схватка между ЕС и администрацией Трампа – "это схватка концептов развития США и части европейской элиты".Что до судьбы Украины, то Трамп предлагает Киеву соблюдать правила, о которых большие игроки договорятся, а взамен США обеспечат присутствие в экономике и, возможно, даже вооруженную защиту того, что Америка приобретет на Украине (речь о ресурсах)."Но в этом плане Украина оказывается в роли переделенного объекта", - констатировал Ермолаев, добавив, что передел уже произошел – 20% украинской территории утеряно, ресурсы перераспределяются между внешними инвесторами, происходит также "огромный экспорт человеческого капитала", выглядящий как поток беженцев, однако на самом деле это управляемый поток.Зеленский против быстрого мира и предлагает превратить Украину в форпост Запада. За это предложение могут ухватиться германские элиты, рассчитывающие на "реабилитацию" Германии как лидера ЕС, причем обосновывая это тем, что Евросоюзу необходимо противостоять неоимперским амбициям США и угрозой большого сговора без ЕС, считает политолог.Он подчеркнул, что "сейчас в фокусе вовсе не российско-украинская война как таковая, а в фокусе судьба Европы – будет ли опять Европа обслуживать интересы США, или же в Европе появится группа лидеров, которые посчитают, что Европа тоже должна быть игроком и субъектом вот в этой глобалитике будущего".Но есть ли у Украины возможности и время на эти большие глобалистские игры, это вопрос, сказал Ермолаев.Украинский политолог Руслан Бортник предположил, что США могут и обидеться на Киев за отказ подписать соглашение о распределении ресурсов, за отказ от американских предложений и за игру в связке с некоторыми европейскими столицами. Если это действительно так, то в ближайшее время у Киева могут возникнуть проблемы со Starlink и с доступом к разведданным США, сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он добавил, что это можно будет считать лишь "нулевым этапом" давления на Украину.А что может Европа? Комментируя заявление премьера Британии Кира Стармера о готовности ввести британские войска на Украину, Бортник напомнил, что сухопутная армия Британии составляет менее 90 тысяч человек. И задал вопрос – а согласится ли Москва на ввод британских войск? Это вряд ли, так что Британия просто хочет как-то встроиться в переговоры, считает политолог. По его словам, вся Европа не сможет собрать стотысячный миротворческий контингент. Да и Москва не признает их миротворцами.Пока рано делать выводы, но понятно, что Зеленский мешает реализации планов Трампа. На Украине это нравится далеко не всем. Как отметил в своем блоге находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, "результаты Мюнхена говорят мне только об одном: чтобы “успокоить” Зеленского - нужно добиваться введения американских санкций на его окружение".Опальный политик обратился к своим подписчикам с просьбой поддержать его обращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, в котором он перечислил представителей этого окружения поименно."Введение персональных санкций в отношении лиц, связанных с коррупцией и нарушением прав человека в окружении Зеленского окажет отрезвляющее влияние на банду, захватившую власть на Украине и отказывающуюся от мира", - говорится в этом обращении.Ранее Дубинский заявил, что "демайданизация" Украины "не может произойти без реабилитации жертв политических репрессий, которых наплодил режим Зеленского". По мнению нардепа, амнистия с реабилитацией должны быть безоговорочными (но почему-то только с 2019 года - Ред.), и "такая реабилитация должна быть прямо заложена в проект мирного соглашения".В завершение еще несколько слов об интересах крупного капитала и о позиции США. Напомним, упомянутый уже сенатор Линдси Грэм* ранее заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов. В Москве это запомнили. Первый зампред международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров в связи с этим отметил в своем телеграм-канале, что сенатор, обещая украинцам золотые горы, по сути, рассматривает страну как будущую колонию США.Он добавил: "А судьба колоний всегда одинаковая: американцы вычерпают все природные ресурсы Украины в обмен на "большую честь быть другом США". Ну и подкормят при этом коррумпированную верхушку неонацистского режима в Киеве".* Внесен в перечень террористов и экстремистовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Василия Стоякина "Фантомас разбушевался: почему Зеленский себе много позволяет"

https://ukraina.ru/20250217/1061120764.html

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Сергей Зуев

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