https://ukraina.ru/20250217/1061135420.html

Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей

Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей - 17.02.2025 Украина.ру

Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей

Казалось бы, выступление вице-президента США на Мюнхенской конференции было ещё 14 февраля, но его продолжают обсуждать и отечественных, и в западных СМИ. Более того, статья о "Мюнхенской речи Джей Ди Вэнса" появилась в википедии. И, естественно, её сравнивают с Мюнхенской речью Путина

2025-02-17T16:57

2025-02-17T16:57

2025-02-17T17:12

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По правде говоря, с нашей точки зрения Вэнс ничего нового и интересного не сказал. Собственно, речь его сводилась к констатации двух очевидных фактов:- в Европе нет демократии;- в Европе нет свободы слова.Безусловно, не все приводимые им примеры выглядели адекватными. Например, осуждение сожжения Корана в Швеции вряд ли можно счесть нарушением свободы слова, но тут надо помнить, что Вэнс – один из ярких представителей израильского лобби в США.Украина в выступлении упоминалась пару раз – походя и безоценочно, но по контексту было понятно: если уж новая американская администрация сомневается в соответствии высоким демократическим стандартам европейских стран, членов ЕС и НАТО, то чего уж говорить об Украине?Если прислушаться к выступлениям Зеленского во время конференции, то они в значительной степени представляли собой полемику с Вэнсом (хотя, возможно, оно так выглядит – если бы выступления Вэнса не было, Зеленский говорил бы примерно то же самое). Украина, дескать, защищает демократию, а если она престанет, то Россия нападёт на Европу (впрочем, в конце концов он договорился до того, что пообещал летом нападение России на НАТО в любом случае – независимо от ситуации на Украине), а если на Украине отменены выборы, так это исключительно потому, что народ не хочет переизбирать власть – мы ж демократы, куда ж нам против мнения народа...Для европейской части участников выступление Вэнса было шоком.Прежде всего, разумеется, из-за того, что их обвинили в недостатке демократии и свободы слова. И кто! Ладно бы заведомый "диктаторский режим", вроде белорусского или иранского, так нет ведь – американцы.Причем американцы, в общем-то, обвинили Европу в том, что европейцы следовали курсом США. Ведь навязывание большинству мнения меньшинства, цензура, фальсификация выборов – это всё реалии США последнего времени. Достаточно вспомнить поведение Цукерберга, который на фоне победы Трампа радикально поменял политику своих социальных сетей. Ну а теперь в таком же положении оказалась вся Европа, но Цукерберг успел раньше, да ему и проще – минимум бюрократии. Европа так быстро реагировать не может.Ну и самое главное – напрашивается же вывод: если Европа недостаточно демократична, то с какого перепугу США должны её защищать, ну вот хотя бы в рамках военной организации НАТО, где в каждой второй строчке опять же – о ценностях демократии? Тут Вэнс, конечно, поспешил успокоить слушателей – мы, дескать, в одной лодке. Но было поздно – европейцы уже испугались.Разумеется, выступление Вэнса вызвало воодушевление в России – ведь фактически он повторял "нарративы кремлёвской пропаганды" и, таким образом, подтверждал, что Россия всё это время говорила чистую правду.Нам, однако, кажется, что ничего особенно хорошего для России в выступлении Вэнса нет. Напротив, тут мы сталкиваемся с сильнейшим политико-идеологическим вызовом.Во-первых, новая американская администрация перехватывает у России инициативу в вопросах защиты традиционных ценностей.Ещё несколько месяцев назад консервативная повестка была представлена Россией, и именно к России тянулись соответствующие политические силы в Европе (та же "Альтернатива для Германии").Сейчас эту политическую линию представляют США, и те же европейские правые будут тянуться к ним. Почему? Потому что, с одной стороны, это не так общественно осуждаемо – русофобия, или, как минимум, недоверие по отношению к России, является естественной составляющей европейского общественного мнения. С другой стороны, Европа и США являются давними и естественными союзниками.На этом фоне, кстати, идеально сработают двойные стандарты – да, Россия говорила то же самое, но она имела в виду не то же самое, потому что она не является демократией, в отличие от США.Во-вторых, выдерживать конкуренцию с США в этой сфере будет очень тяжело.Просто посмотрите на того же Вэнса – молодой, энергичный, красивый, говорит – заслушаешься. Самое главное, он, похоже, действительно верит в то, что говорит – для него "демократия" в её англо-саксонском выражении представляется реальной ценностью. И он чертовски убедителен в роли защитника этой ценности.Может ли Россия что-то противопоставить этому напору? Теоретически, наверное, да.Необходимо найти убедительных политиков, пусть и не в такой весовой категории как Вэнс, которые были бы достаточно убедительны на международной арене (мне, почему-то, в первую очередь вспоминаются женщины – Бутина, Рябцева).Необходимо решать естественные проблемы с коммуникацией. Мы можем, конечно, рассчитывать, что RT вернёт свои позиции в информационном пространстве Запада, но этого мало.Ну и наконец мы должны понимать – столь же убедительными, как тот же Вэнс, наши спикеры всё равно не будут, прежде всего потому, что в глубине души они не будут верить в западную демократию (кстати, носители почётного звания иноагентов верят в неё ещё менее). Для нас с ещё ветхозаветных времён западная демократия выглядит хитрым обманом, а все попытки привить её на отечественную почву заканчиваются результатом, очень мало похожим на первоисточник.Надо ли нам конструировать какую-то специальную "русскую демократию" – вопрос для отдельной дискуссии. По-моему, она в России уже сложилась, а попытки придать ей "национальный колорит" будут выглядеть как на Украине – непонятно что, зато в вышиванке. Но брать на себя функцию защиты западных консервативных ценностей, пожалуй, было бы излишним.В общем же Россия должна предлагать не то же самое, что американские консерваторы, а нечто иное, лучшее. Такая идея в общем-то есть – идея суверенитета. Пространство для интеллектуальной работы тут обширное.О феномене российской демократии можно прочитать в статье Василия Стоякина "Выборы-2024 и феномен российской демократии"

https://ukraina.ru/20250126/1060567359.html

https://ukraina.ru/20250215/1061097281.html

https://ukraina.ru/20250116/1060319493.html

https://ukraina.ru/20230101/1042260751.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, россия, сша, европа, джей ди вэнс, владимир зеленский, владимир путин, нато, ес, rt, демократия, ценности, консерватизм