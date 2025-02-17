Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей - 17.02.2025 Украина.ру
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Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей
Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей - 17.02.2025 Украина.ру
Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей
Казалось бы, выступление вице-президента США на Мюнхенской конференции было ещё 14 февраля, но его продолжают обсуждать и отечественных, и в западных СМИ. Более того, статья о "Мюнхенской речи Джей Ди Вэнса" появилась в википедии. И, естественно, её сравнивают с Мюнхенской речью Путина
2025-02-17T16:57
2025-02-17T17:12
мнения
россия
сша
европа
джей ди вэнс
владимир зеленский
владимир путин
нато
ес
rt
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По правде говоря, с нашей точки зрения Вэнс ничего нового и интересного не сказал. Собственно, речь его сводилась к констатации двух очевидных фактов:- в Европе нет демократии;- в Европе нет свободы слова.Безусловно, не все приводимые им примеры выглядели адекватными. Например, осуждение сожжения Корана в Швеции вряд ли можно счесть нарушением свободы слова, но тут надо помнить, что Вэнс – один из ярких представителей израильского лобби в США.Украина в выступлении упоминалась пару раз – походя и безоценочно, но по контексту было понятно: если уж новая американская администрация сомневается в соответствии высоким демократическим стандартам европейских стран, членов ЕС и НАТО, то чего уж говорить об Украине?Если прислушаться к выступлениям Зеленского во время конференции, то они в значительной степени представляли собой полемику с Вэнсом (хотя, возможно, оно так выглядит – если бы выступления Вэнса не было, Зеленский говорил бы примерно то же самое). Украина, дескать, защищает демократию, а если она престанет, то Россия нападёт на Европу (впрочем, в конце концов он договорился до того, что пообещал летом нападение России на НАТО в любом случае – независимо от ситуации на Украине), а если на Украине отменены выборы, так это исключительно потому, что народ не хочет переизбирать власть – мы ж демократы, куда ж нам против мнения народа...Для европейской части участников выступление Вэнса было шоком.Прежде всего, разумеется, из-за того, что их обвинили в недостатке демократии и свободы слова. И кто! Ладно бы заведомый "диктаторский режим", вроде белорусского или иранского, так нет ведь – американцы.Причем американцы, в общем-то, обвинили Европу в том, что европейцы следовали курсом США. Ведь навязывание большинству мнения меньшинства, цензура, фальсификация выборов – это всё реалии США последнего времени. Достаточно вспомнить поведение Цукерберга, который на фоне победы Трампа радикально поменял политику своих социальных сетей. Ну а теперь в таком же положении оказалась вся Европа, но Цукерберг успел раньше, да ему и проще – минимум бюрократии. Европа так быстро реагировать не может.Ну и самое главное – напрашивается же вывод: если Европа недостаточно демократична, то с какого перепугу США должны её защищать, ну вот хотя бы в рамках военной организации НАТО, где в каждой второй строчке опять же – о ценностях демократии? Тут Вэнс, конечно, поспешил успокоить слушателей – мы, дескать, в одной лодке. Но было поздно – европейцы уже испугались.Разумеется, выступление Вэнса вызвало воодушевление в России – ведь фактически он повторял "нарративы кремлёвской пропаганды" и, таким образом, подтверждал, что Россия всё это время говорила чистую правду.Нам, однако, кажется, что ничего особенно хорошего для России в выступлении Вэнса нет. Напротив, тут мы сталкиваемся с сильнейшим политико-идеологическим вызовом.Во-первых, новая американская администрация перехватывает у России инициативу в вопросах защиты традиционных ценностей.Ещё несколько месяцев назад консервативная повестка была представлена Россией, и именно к России тянулись соответствующие политические силы в Европе (та же "Альтернатива для Германии").Сейчас эту политическую линию представляют США, и те же европейские правые будут тянуться к ним. Почему? Потому что, с одной стороны, это не так общественно осуждаемо – русофобия, или, как минимум, недоверие по отношению к России, является естественной составляющей европейского общественного мнения. С другой стороны, Европа и США являются давними и естественными союзниками.На этом фоне, кстати, идеально сработают двойные стандарты – да, Россия говорила то же самое, но она имела в виду не то же самое, потому что она не является демократией, в отличие от США.Во-вторых, выдерживать конкуренцию с США в этой сфере будет очень тяжело.Просто посмотрите на того же Вэнса – молодой, энергичный, красивый, говорит – заслушаешься. Самое главное, он, похоже, действительно верит в то, что говорит – для него "демократия" в её англо-саксонском выражении представляется реальной ценностью. И он чертовски убедителен в роли защитника этой ценности.Может ли Россия что-то противопоставить этому напору? Теоретически, наверное, да.Необходимо найти убедительных политиков, пусть и не в такой весовой категории как Вэнс, которые были бы достаточно убедительны на международной арене (мне, почему-то, в первую очередь вспоминаются женщины – Бутина, Рябцева).Необходимо решать естественные проблемы с коммуникацией. Мы можем, конечно, рассчитывать, что RT вернёт свои позиции в информационном пространстве Запада, но этого мало.Ну и наконец мы должны понимать – столь же убедительными, как тот же Вэнс, наши спикеры всё равно не будут, прежде всего потому, что в глубине души они не будут верить в западную демократию (кстати, носители почётного звания иноагентов верят в неё ещё менее). Для нас с ещё ветхозаветных времён западная демократия выглядит хитрым обманом, а все попытки привить её на отечественную почву заканчиваются результатом, очень мало похожим на первоисточник.Надо ли нам конструировать какую-то специальную "русскую демократию" – вопрос для отдельной дискуссии. По-моему, она в России уже сложилась, а попытки придать ей "национальный колорит" будут выглядеть как на Украине – непонятно что, зато в вышиванке. Но брать на себя функцию защиты западных консервативных ценностей, пожалуй, было бы излишним.В общем же Россия должна предлагать не то же самое, что американские консерваторы, а нечто иное, лучшее. Такая идея в общем-то есть – идея суверенитета. Пространство для интеллектуальной работы тут обширное.О феномене российской демократии можно прочитать в статье Василия Стоякина "Выборы-2024 и феномен российской демократии"
https://ukraina.ru/20250126/1060567359.html
https://ukraina.ru/20250215/1061097281.html
https://ukraina.ru/20250116/1060319493.html
https://ukraina.ru/20230101/1042260751.html
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Василий Стоякин
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мнения, россия, сша, европа, джей ди вэнс, владимир зеленский, владимир путин, нато, ес, rt, демократия, ценности, консерватизм
Мнения, Россия, США, Европа, Джей Ди Вэнс, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, ЕС, RT, демократия, ценности, консерватизм

Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей

16:57 17.02.2025 (обновлено: 17:12 17.02.2025)
 
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Казалось бы, выступление вице-президента США на Мюнхенской конференции было ещё 14 февраля, но его продолжают обсуждать и отечественных, и в западных СМИ. Более того, статья о "Мюнхенской речи Джей Ди Вэнса" появилась в википедии. И, естественно, её сравнивают с Мюнхенской речью Путина
По правде говоря, с нашей точки зрения Вэнс ничего нового и интересного не сказал. Собственно, речь его сводилась к констатации двух очевидных фактов:
- в Европе нет демократии;
- в Европе нет свободы слова.
Безусловно, не все приводимые им примеры выглядели адекватными. Например, осуждение сожжения Корана в Швеции вряд ли можно счесть нарушением свободы слова, но тут надо помнить, что Вэнс – один из ярких представителей израильского лобби в США.
Украина в выступлении упоминалась пару раз – походя и безоценочно, но по контексту было понятно: если уж новая американская администрация сомневается в соответствии высоким демократическим стандартам европейских стран, членов ЕС и НАТО, то чего уж говорить об Украине?
- РИА Новости, 1920, 26.01.2025
26 января, 11:25Аналитика
За спиной Трампа. Вице-президент Вэнс - простой парень из Хиллбилли, который не хочет воевать с Россией После потрясающих указов и заявлений Трампа по захвату Гренландии, Канады и Панамского канала, после отмены повестки ЛГБТ и трансгендеризма, после вообще всего этого фееричного шоу в Овальный кабинет наконец-то зашел вице-президент Дж. Д. Вэнс. Без помпы, без интервью, без криков "я здесь главный!" Просто зашел в толпе других приближенных.
Если прислушаться к выступлениям Зеленского во время конференции, то они в значительной степени представляли собой полемику с Вэнсом (хотя, возможно, оно так выглядит – если бы выступления Вэнса не было, Зеленский говорил бы примерно то же самое). Украина, дескать, защищает демократию, а если она престанет, то Россия нападёт на Европу (впрочем, в конце концов он договорился до того, что пообещал летом нападение России на НАТО в любом случае – независимо от ситуации на Украине), а если на Украине отменены выборы, так это исключительно потому, что народ не хочет переизбирать власть – мы ж демократы, куда ж нам против мнения народа...
Для европейской части участников выступление Вэнса было шоком.
Прежде всего, разумеется, из-за того, что их обвинили в недостатке демократии и свободы слова. И кто! Ладно бы заведомый "диктаторский режим", вроде белорусского или иранского, так нет ведь – американцы.
Причем американцы, в общем-то, обвинили Европу в том, что европейцы следовали курсом США. Ведь навязывание большинству мнения меньшинства, цензура, фальсификация выборов – это всё реалии США последнего времени. Достаточно вспомнить поведение Цукерберга, который на фоне победы Трампа радикально поменял политику своих социальных сетей. Ну а теперь в таком же положении оказалась вся Европа, но Цукерберг успел раньше, да ему и проще – минимум бюрократии. Европа так быстро реагировать не может.
Ну и самое главное – напрашивается же вывод: если Европа недостаточно демократична, то с какого перепугу США должны её защищать, ну вот хотя бы в рамках военной организации НАТО, где в каждой второй строчке опять же – о ценностях демократии? Тут Вэнс, конечно, поспешил успокоить слушателей – мы, дескать, в одной лодке. Но было поздно – европейцы уже испугались.
Алексей Пушков
15 февраля, 09:36
"Доктрина Трампа-Вэнса" кардинально расходится с "ценностями" либеральной Европы — ПушковДжей-Ди Вэнс сделал "правильный удар" по угрозе демократии в Европе. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал выступление вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности
Разумеется, выступление Вэнса вызвало воодушевление в России – ведь фактически он повторял "нарративы кремлёвской пропаганды" и, таким образом, подтверждал, что Россия всё это время говорила чистую правду.
Нам, однако, кажется, что ничего особенно хорошего для России в выступлении Вэнса нет. Напротив, тут мы сталкиваемся с сильнейшим политико-идеологическим вызовом.
Во-первых, новая американская администрация перехватывает у России инициативу в вопросах защиты традиционных ценностей.
Ещё несколько месяцев назад консервативная повестка была представлена Россией, и именно к России тянулись соответствующие политические силы в Европе (та же "Альтернатива для Германии").
Сейчас эту политическую линию представляют США, и те же европейские правые будут тянуться к ним. Почему? Потому что, с одной стороны, это не так общественно осуждаемо – русофобия, или, как минимум, недоверие по отношению к России, является естественной составляющей европейского общественного мнения. С другой стороны, Европа и США являются давними и естественными союзниками.
Коллаж: Трамп и Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
16 января, 15:48
МАГА: трампизм против либерализма. Практика Трампа разрушит его идеологию Более четырех часов убеждая американских сенаторов в том, что он достоин быть госсекретарем США при новом президенте Дональде Трампе, их коллега, 53-летний сенатор от Флориды Марко Рубио поливал грязью и изобличал во всех пакостях "либеральный мировой порядок" и "отказ от национальной идентичности".
На этом фоне, кстати, идеально сработают двойные стандарты – да, Россия говорила то же самое, но она имела в виду не то же самое, потому что она не является демократией, в отличие от США.
Во-вторых, выдерживать конкуренцию с США в этой сфере будет очень тяжело.
Просто посмотрите на того же Вэнса – молодой, энергичный, красивый, говорит – заслушаешься. Самое главное, он, похоже, действительно верит в то, что говорит – для него "демократия" в её англо-саксонском выражении представляется реальной ценностью. И он чертовски убедителен в роли защитника этой ценности.
Может ли Россия что-то противопоставить этому напору? Теоретически, наверное, да.
Необходимо найти убедительных политиков, пусть и не в такой весовой категории как Вэнс, которые были бы достаточно убедительны на международной арене (мне, почему-то, в первую очередь вспоминаются женщины – Бутина, Рябцева).
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января 2023, 05:00
Депутат Госдумы Бутина сравнила американскую тюрьму с рабствомТюрьма в США – это узаконенное рабство, сказала депутат Государственной Думы России, член комитета по международным делам Мария Бутина в интервью Украина.ру
Необходимо решать естественные проблемы с коммуникацией. Мы можем, конечно, рассчитывать, что RT вернёт свои позиции в информационном пространстве Запада, но этого мало.
Ну и наконец мы должны понимать – столь же убедительными, как тот же Вэнс, наши спикеры всё равно не будут, прежде всего потому, что в глубине души они не будут верить в западную демократию (кстати, носители почётного звания иноагентов верят в неё ещё менее). Для нас с ещё ветхозаветных времён западная демократия выглядит хитрым обманом, а все попытки привить её на отечественную почву заканчиваются результатом, очень мало похожим на первоисточник.
Надо ли нам конструировать какую-то специальную "русскую демократию" – вопрос для отдельной дискуссии. По-моему, она в России уже сложилась, а попытки придать ей "национальный колорит" будут выглядеть как на Украине – непонятно что, зато в вышиванке. Но брать на себя функцию защиты западных консервативных ценностей, пожалуй, было бы излишним.
В общем же Россия должна предлагать не то же самое, что американские консерваторы, а нечто иное, лучшее. Такая идея в общем-то есть – идея суверенитета. Пространство для интеллектуальной работы тут обширное.
О феномене российской демократии можно прочитать в статье Василия Стоякина "Выборы-2024 и феномен российской демократии"
 
МненияРоссияСШАЕвропаДжей Ди ВэнсВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОЕСRTдемократияценностиконсерватизм
 
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Заголовок открываемого материала
17:37Война до последнего украинца стала кошмаром для Европы. Западные СМИ о провале в Мюнхене
16:57Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей
16:47Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу
16:30Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине
16:22Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию
16:10Игорь Михайлов: кто он
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15:30ВВП Украины демонстрирует рост, но замедленный – Минэкономики
15:02Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине
14:55Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США
14:49"Будут выцыганивать заморозку конфликта": Лавров предложил не приглашать Европу за стол переговоров
14:34Саудовские встречи
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