Зеленский захотел для Украины гарантий безопасности от Турции - 18.02.2025 Украина.ру
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Зеленский захотел для Украины гарантий безопасности от Турции
Зеленский захотел для Украины гарантий безопасности от Турции - 18.02.2025 Украина.ру
Зеленский захотел для Украины гарантий безопасности от Турции
Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Анкару намерен обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине, передает турецкая газета Star
2025-02-18T13:29
2025-02-18T13:29
новости
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"Как страна мы хотим мира, мы хотим, чтобы война закончилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание войны было основано на определенных гарантиях безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены Соединенными Штатами, Европейским союзом, всей Европой, включая Турцию", - сказал Зеленский.По его словам, эти вопросы также будут обсуждаться во время его встречи с Эрдоганом во вторник в Анкаре.При этом на прошлой неделе Зеленский заявил The Guardian, что европейские партнёры Киева не могут закрыть его потребности в условиях СВО, если Дональд Трамп прекратит поддержку со стороны США. Он также выразил уверенность в том, что в Европе не смогут предоставить гарантий безопасности Украине.Подробнее - в материале "Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, анкара, европа, владимир зеленский, эрдоган, дональд трамп, ес
Новости, Украина, Анкара, Европа, Владимир Зеленский, Эрдоган, Дональд Трамп, ЕС

Зеленский захотел для Украины гарантий безопасности от Турции

13:29 18.02.2025
 
Зеленский в раздражении
Зеленский в раздражении
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Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Анкару намерен обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине, передает турецкая газета Star
"Как страна мы хотим мира, мы хотим, чтобы война закончилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание войны было основано на определенных гарантиях безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены Соединенными Штатами, Европейским союзом, всей Европой, включая Турцию", - сказал Зеленский.
По его словам, эти вопросы также будут обсуждаться во время его встречи с Эрдоганом во вторник в Анкаре.
При этом на прошлой неделе Зеленский заявил The Guardian, что европейские партнёры Киева не могут закрыть его потребности в условиях СВО, если Дональд Трамп прекратит поддержку со стороны США. Он также выразил уверенность в том, что в Европе не смогут предоставить гарантий безопасности Украине.
Подробнее - в материале "Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаАнкараЕвропаВладимир ЗеленскийЭрдоганДональд ТрампЕС
 
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