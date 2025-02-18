https://ukraina.ru/20250218/1061164798.html

Зеленский захотел для Украины гарантий безопасности от Турции

Зеленский захотел для Украины гарантий безопасности от Турции - 18.02.2025 Украина.ру

Зеленский захотел для Украины гарантий безопасности от Турции

Владимир Зеленский заявил, что в ходе своего визита в Анкару намерен обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине, передает турецкая газета Star

2025-02-18T13:29

2025-02-18T13:29

2025-02-18T13:29

новости

украина

анкара

европа

владимир зеленский

эрдоган

дональд трамп

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060152167_0:89:1200:764_1920x0_80_0_0_20fd99077a7e96b50797ae1dbe248459.jpg.webp

"Как страна мы хотим мира, мы хотим, чтобы война закончилась. Но, конечно, мы хотим, чтобы окончание войны было основано на определенных гарантиях безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены Соединенными Штатами, Европейским союзом, всей Европой, включая Турцию", - сказал Зеленский.По его словам, эти вопросы также будут обсуждаться во время его встречи с Эрдоганом во вторник в Анкаре.При этом на прошлой неделе Зеленский заявил The Guardian, что европейские партнёры Киева не могут закрыть его потребности в условиях СВО, если Дональд Трамп прекратит поддержку со стороны США. Он также выразил уверенность в том, что в Европе не смогут предоставить гарантий безопасности Украине.Подробнее - в материале "Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС на сайте Украина.ру.

украина

анкара

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, анкара, европа, владимир зеленский, эрдоган, дональд трамп, ес