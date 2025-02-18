Экс-президента Грузии забросали яйцами в аэропорту Тбилиси - 18.02.2025 Украина.ру
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Экс-президента Грузии забросали яйцами в аэропорту Тбилиси
Экс-президента Грузии забросали яйцами в аэропорту Тбилиси - 18.02.2025 Украина.ру
Экс-президента Грузии забросали яйцами в аэропорту Тбилиси
Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали яйцами в тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную телекомпанию.
2025-02-18T11:58
2025-02-18T11:58
новости
грузия
тбилиси
германия
саломе зурабишвили
мвд
происшествия
оппозиционеры
бывший ссср
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"Зурабишвили недавно стала мишенью зондеров (группа анонимных активистов - ред.), когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и (бывшего премьер-министра Грузии - ред.) Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту", - сообщила грузинская телекомпания.До этого в тбилисском международном аэропорту неизвестные атаковали яйцами оппозиционера Гахарию. Он тоже возвращался из Германии, где проходила конференция по безопасности. МВД Грузии расследует инцидент.Ранее в новостях: "Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой
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новости, грузия, тбилиси, германия, саломе зурабишвили, мвд, происшествия, оппозиционеры, бывший ссср
Новости, Грузия, Тбилиси, Германия, Саломе Зурабишвили, МВД, происшествия, оппозиционеры, бывший СССР

Экс-президента Грузии забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

11:58 18.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали яйцами в тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную телекомпанию.
"Зурабишвили недавно стала мишенью зондеров (группа анонимных активистов - ред.), когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и (бывшего премьер-министра Грузии - ред.) Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту", - сообщила грузинская телекомпания.
До этого в тбилисском международном аэропорту неизвестные атаковали яйцами оппозиционера Гахарию. Он тоже возвращался из Германии, где проходила конференция по безопасности. МВД Грузии расследует инцидент.
Ранее в новостях: "Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой
 
НовостиГрузияТбилисиГерманияСаломе ЗурабишвилиМВДпроисшествияоппозиционерыбывший СССР
 
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