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Экс-президента Грузии забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Экс-президента Грузии забросали яйцами в аэропорту Тбилиси - 18.02.2025 Украина.ру

Экс-президента Грузии забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали яйцами в тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную телекомпанию.

2025-02-18T11:58

2025-02-18T11:58

2025-02-18T11:58

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"Зурабишвили недавно стала мишенью зондеров (группа анонимных активистов - ред.), когда она возвращалась с Мюнхенской конференции. Зурабишвили, как и (бывшего премьер-министра Грузии - ред.) Георгия Гахарию, забросали яйцами в тбилисском аэропорту", - сообщила грузинская телекомпания.До этого в тбилисском международном аэропорту неизвестные атаковали яйцами оппозиционера Гахарию. Он тоже возвращался из Германии, где проходила конференция по безопасности. МВД Грузии расследует инцидент.Ранее в новостях: "Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой

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новости, грузия, тбилиси, германия, саломе зурабишвили, мвд, происшествия, оппозиционеры, бывший ссср