В Москве выразили надежду на то, что Трамп протопчет в Россию экономическую тропинку - 18.02.2025 Украина.ру
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В Москве выразили надежду на то, что Трамп протопчет в Россию экономическую тропинку
В Москве выразили надежду на то, что Трамп протопчет в Россию экономическую тропинку - 18.02.2025 Украина.ру
В Москве выразили надежду на то, что Трамп протопчет в Россию экономическую тропинку
Российско-американские переговоры, назначенные на 18 февраля в Саудовской Аравии, крайне важны для решения глобальных задач, в том числе экономического блока. И Россия надеется, что диалог будет позитивным и что ее позиция будет четко услышана Вашингтоном, ведь в США начинают понимать важность российского рынка
2025-02-18T11:11
2025-02-18T11:18
новости
россия
сша
вашингтон
дональд трамп
переговоры
экономика
саудовская аравия
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Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны. И весь мир следит за тем, получится ли у Соединенных Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром", - сказал он, добавив, что на переговорах будет отвечать за "экономический аспект дискуссии".Дмитриев добавил, что американские компании, уйдя с российского рынка, потеряли более 300 миллиардов долларов, и в США начинают понимать, что РФ крайне привлекательна в экономическом плане.В первые же дни своего второго президентского срока Трамп недвусмысленно продемонстрировал всему миру, что подходит к управлению американским государством крайне прагматично, по-предпринимательски. И не готов терять ни одного доллара. Подтверждение тому, например, драконовские пошлины, которые он ввел на ввоз в свою стали и алюминия, фактически поставив на колени промышленность нескольких европейских стран.Неделю назад лидер США также объявил, что Киев остается его должником, вне зависимости от его дальнейшей судьбы – в составе РФ или нет."Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они (украинские власти. – Ред.) могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", - сказал Трамп.Накануне британская газета The Telegraph сообщила, что Трамп готовит жесткий экономический контроль над Украиной и потребует от Киева выплат на $500 млрд, то есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.По информации издания, Трамп хочет получить от Украины контроль над портами, инфраструктурой, нефтегазовым сектором, половину текущих доходов от добычи ресурсов и многое другое.Во вторник, 18 февраля, делегации России и США проводят встречу в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях принимают госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.Ожидается, что прежде всего встреча будет посвящена восстановлению российско-американских отношений. Также будут затронуты вопросы подготовки возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов. Еще на повестке ситуация на Ближнем Востоке.Ушаков отметил, что делегация РФ приехала на переговоры с серьезным подходом, а американский бизнесмен Илон Маск назвал саудовский шаг Вашингтона и Москвы навстречу друг другу "компетентным лидерством".Американские СМИ сообщают, что Украина не приглашена к участию в переговорах США и России и не информирована о них.
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новости, россия, сша, вашингтон, дональд трамп, переговоры, экономика, саудовская аравия
Новости, Россия, США, Вашингтон, Дональд Трамп, переговоры, экономика, Саудовская Аравия

В Москве выразили надежду на то, что Трамп протопчет в Россию экономическую тропинку

11:11 18.02.2025 (обновлено: 11:18 18.02.2025)
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Российско-американские переговоры, назначенные на 18 февраля в Саудовской Аравии, крайне важны для решения глобальных задач, в том числе экономического блока. И Россия надеется, что диалог будет позитивным и что ее позиция будет четко услышана Вашингтоном, ведь в США начинают понимать важность российского рынка
Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны. И весь мир следит за тем, получится ли у Соединенных Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром", - сказал он, добавив, что на переговорах будет отвечать за "экономический аспект дискуссии".
Дмитриев добавил, что американские компании, уйдя с российского рынка, потеряли более 300 миллиардов долларов, и в США начинают понимать, что РФ крайне привлекательна в экономическом плане.
"Поэтому мы надеемся на позитивную дискуссию, позитивный диалог и безусловно видим, что президент (Дональд - ред.) Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире. Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится", - заключил Дмитриев.
В первые же дни своего второго президентского срока Трамп недвусмысленно продемонстрировал всему миру, что подходит к управлению американским государством крайне прагматично, по-предпринимательски. И не готов терять ни одного доллара. Подтверждение тому, например, драконовские пошлины, которые он ввел на ввоз в свою стали и алюминия, фактически поставив на колени промышленность нескольких европейских стран.
Неделю назад лидер США также объявил, что Киев остается его должником, вне зависимости от его дальнейшей судьбы – в составе РФ или нет.
"Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они (украинские власти. – Ред.) могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", - сказал Трамп.
Накануне британская газета The Telegraph сообщила, что Трамп готовит жесткий экономический контроль над Украиной и потребует от Киева выплат на $500 млрд, то есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.
По информации издания, Трамп хочет получить от Украины контроль над портами, инфраструктурой, нефтегазовым сектором, половину текущих доходов от добычи ресурсов и многое другое.
Во вторник, 18 февраля, делегации России и США проводят встречу в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях принимают госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Ожидается, что прежде всего встреча будет посвящена восстановлению российско-американских отношений. Также будут затронуты вопросы подготовки возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов. Еще на повестке ситуация на Ближнем Востоке.
Ушаков отметил, что делегация РФ приехала на переговоры с серьезным подходом, а американский бизнесмен Илон Маск назвал саудовский шаг Вашингтона и Москвы навстречу друг другу "компетентным лидерством".
Американские СМИ сообщают, что Украина не приглашена к участию в переговорах США и России и не информирована о них.
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