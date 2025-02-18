https://ukraina.ru/20250218/1061142626.html

"Азовсталь": террор азовцев, гибель пенсионеров, сувениры на память, руины

"Азовсталь": террор азовцев, гибель пенсионеров, сувениры на память, руины - 18.02.2025 Украина.ру

"Азовсталь": террор азовцев, гибель пенсионеров, сувениры на память, руины

Буквально через несколько недель будет отмечаться третья годовщина начала освобождения Мариуполя, составной частью которого было сражение за "Азовсталь". В результате этих боев от этого крупнейшего металлургического комбината остались одни руины. Принято решение: предприятие не возрождать. На его месте, согласно планам, должен появится технопарк

2025-02-18T06:15

2025-02-18T06:15

2025-02-18T06:15

эксклюзив

мариуполь

алексей живов

"азов"

азовсталь

александр чаленко

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Бригада "Эспаньола", спасибо ей, провела для издания Украина.ру познавательную экскурсию по тем местам "Азовстали", которые можно показывать, и по которым можно ходить без опаски – там все разминировано. Нахождение же на большей части территории под запретом – по дороге в запретную зону проехать на машине нельзя. Бетонные блоки преграждают дорогу. В общем, какой-то кавер "Сталкера" Тарковского.Нашим Вергилием по азовстальскому Аду был молодой сербский доброволец Александр Йокич, который весной 2022 года в качестве командира разведгруппы сам непосредственно принимал участие в битве за Мариуполь.Ему только 22 года. Родом из Белграда. У него средне-специальное образование. Профессия абсолютно мирная: программист ЧПУ (числовым программным управлением) станков. Позывной "Корнет"."В начале 2021 года я приехал в ДНР как сербский доброволец. Вступил в донецкое общевойсковое батальонно-тактическое формирование "Каскад". Почему приехал? Все просто: русские в 90-х в качестве добровольцев воевали в Боснии, поэтому мы, сербы, видим свой долг в том, чтобы теперь помочь русским в освобождении Новороссии. У меня и отец, и дед, и прадед тоже воевали: отец – в Боснии, Косово, Хорватии, прадед – во Второй Мировой войне, хотя семья и не военная", - поясняет Александр своё нахождение в Мариуполе, в котором обитает последние два года.Нынешний позывной у него второй. Первый - "Серб". Это было еще в "Каскаде", где он был единственным уроженцем Сербии. Когда в 2024 году перешел в "Эспаньолу", сербы в ней уже служили, поэтому пришлось взять другой. Он часто работал с ПТРК "Корнет" (противотанковый ракетный комплекс), отсюда и новый позывной.Йокич высокий – примерно 1,9 м, сухопарый, подтянутый, одет в гражданскую одежду – легкую черную плащевую куртку с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки. На глазах солнцезащитные очки. Выглядит старше своих лет: двадцать два ему никак не дашь. Сказал бы, что ему под тридцать, я бы поверил.Очень хорошо, практически без акцента говорит по-русски, который выучил только в Донбассе. Поэтому, когда он подошел ко мне и заговорил, я не сразу понял, что передо мной иностранец. Хотя, если честно, вначале сразу бросилось в глаза и показалось странным, что он чересчур интеллигентен, деликатен, доброжелателен, предупредителен и не агрессивен для простого русского бойца. Наши в 99 случаях из 100 такими не бывают. Недоумение быстро разрешилось, когда он представился. Всё встало на свои места: передо мной серб.Еще бросилось в глаза его чувство юмора. Девушка-журналистка захотела с ним и с его боевым товарищем сфотографироваться. Я вызвался помочь: нажать кнопку "фотоаппарата". Она, став между двумя парнями, взяла одного из них под руку. Когда точно так же захотела взять под руку Корнета, то тот не дал ей сделать это. На мой вопрос почему он "ушел в отказ", он абсолютно с серьезным выражением лица ответил: религия не позволяет.Я про себя подумал: что еще за религия? Он мусульманин, что ли? Потом увидел шеврон на рукаве куртки, на котором была изображена православная икона, понял, что он такой же мусульманин, как я китаец.Спрашиваю: а что у тебя за религия такая, которая не разрешает девушкам брать тебя под руку?Отвечает, что просто пошутил. Все сначала в недоумении, потом начинают смеяться. Я чуть позже догадался, что причина такого его странного на первый взгляд поведения, видимо, в том, что его возлюбленная просто ревнива. Не дай Бог, увидит с другой…Прошу "Корнета" рассказать, как он штурмовал "Азовсталь".- На "Азовсталь" первыми вначале попытались войти морпехи из тихоокеанской 155-ой бригады, но у них ничего не получилось. Тогда, это поручили сделать нам, "Каскаду". Вон тот террикон видите? – Корнет поворачивается и показывает вдаль. В нескольких километрах на фоне голубого неба чернеет большой азовстальский террикон. – В начале мая разведгруппа, которой я командовал, первой захватила там позиции – это была стратегическая высота, с которой мы могли контролировать противника. У тех, кому ставилась такая задача до нас, ее не получалось выполнить.Движение в сторону высоты мы начали в 23.00, а уже в 3 часа ночи мы туда зашли и зачистили ее от азовцев. Нас в группе было 20 бойцов, а вражеские позиции обороняло 7-8 азовцев. В этой операции участвовала и российская палубная артиллерия, которая сначала обработала их местоположение. Перед этим мы скрытно вплотную подошли к расположению врага. Наши были прицельно – нас не задели, хотя снаряды ложились в 300-400 метрах от нас. Ребята, как я понял, были специалистами своего дела. Благодаря мощной артподготовке и слаженности мы смогли успешно выполнить боевую задачу.На следующий день азовцы решили забрать террикон обратно, собрали для этого штурмовую группу до 30 человек и после длительной артподготовки, которая началась утром, пошли в контратаку. Местность была такая, что не позволяла нам увидеть их, пока они не подошли близко к нашим позициям. На расстоянии 30-40 метров начался стрелковый бой. Что сказать?Скажу так, натовская система подготовки к ближнему бою даже близко по уровню не сопоставима с нашей. Естественно, в этом бою мы победили, полностью ликвидировав украинскую штурмовую группу. У нас же потерь не было. После мы затащили на террикон нужное оборудование для обороны, поэтому азовцы поняли, что шансов у них вернуть его обратно нет. Через 2-3 недели после того, как высота перешла под наш контроль, их оборона на "Азовстали" пала, и они стали сдаваться в плен.Спрашиваю у Корнета: а были другие сербы в "Каскаде"? Говорит, что на тот момент нет. Тогда там и иностранцев-то не было. Для него сделали исключение. А потом уже иностранцы там служили.Гуляя по заводу мы незаметно подошли к высокому пятиэтажному зданию, которое когда-то, по словам нашего сербского собеседника, было Дворцом культуры "Азовсталь". Уже в Москве я посмотрел в интернете и увидел, что ДК выглядел по-другому и причем находился в самом городе. Территория, по которой мы ходили, была чем-то вроде рабочего поселка "Азовстали". Там были даже общежития для персонала меткомбината.Здание, скорее всего, было построено уже после 1991 года. Наверное, это была гостиница с рестораном внизу. Судя по былой роскоши, это точно не мог быть ДК. Окон и стекол в здании не было, но сохранились ступени, по которым можно было подняться наверх. Самое на входе был приклеен большой лист бумаги, на котором было написано: "Владелец" и номер телефона. Я потом пытался дозвониться по нему, но тщетно. Еще, что бросилось на входе это стоящие рядом... два унитаза. Кто их туда и зачем вынес осталось для меня загадкой. Даже предположений нет. Если просто хотели унести, то почему не унесли - охраны никакой. "ДК" разминировано, но все в мусоре, битом стекле, побелке и во всем том, что обычно валяется под ногами в здании, по которому активно работали военные.Свою версию того, что до СВО находилось в "ДК", изложил мне военкор и главред московского сайта Ridus Андрей Гулютин, мой старинный знакомый, который уже давно переехал в Мариуполь. Он, как и большинство военкоров ходит в камуфляже, на бейсболке сбоку пришит "шеврон" "Спартака":- В советские времена там точно был Дом Культуры, а потом его превратили в ночной клуб при заводе. Все там было в таком смешанном стиле постсоветского рококо типа "дорохо-бохато", - Андрей специально в "дорого-богато" употребляет южнорусское фрикативное "г", тем самым желая подчеркнуть хохляцкое безвкусие. Его, москвича, враг – хохол, а у хохла вкуса по определению быть не может. – Здание сейчас в апокалиптическом полуразрушенном виде выглядит диковато. Там до сих пор осталась огромная-огромная люстра под хрусталь, которую "туристы", приезжающие сюда, разбирают по кусочку…И действительно, зайдя вовнутрь, вижу в центре большего зала на полу огромную бронзовую люстру. Каждый из нас, кто хотел оставить себе что-нибудь на память об "Азовстали", подходил к ней, фотографировался, а потом обрывал свисающие с нее "хрустальные" "бусинки". Я, например, так и сделал. При мне один посетитель взял себе в качестве сувенира уцелевшую красивую высокую вазу, валявшуюся в куче мусора, другой – то ли кресло, то ли стул. На полу еще лежала массивная – где-то два на два – деревянная рама для картин, по поводу которой третий "турист", пришедший с нами, облизываясь, печалился, что не может ее взять с собой.- Тут у азовцев был укрепрайон, - говорит Корнет. - Вообще на "Азовстали" было много укрепов. Их обычно разносили с помощью авиации. Начиная с 6 утра и до самого вечера на меткомбинату наносилось по 20-30 авиаударов. Помню, как-то такой удар был нанесен в полутора километрах от наших позиций. У нас было тогда такое ощущение, что били по нам. Представляю, как себя в таком случае чувствовали азовцы, по которым все это прилетало в реале.Пока Корнет общается с другими "туристами" подхожу к Алексею Живову, блогеру, который год-полтора назад пошел служить в "Эспаньолу". У него за плечами уже два контракта. Сначала возил ребятам гуманитарку, теперь в бригаде служит руководителем Военно-политического управления. Позывной у него философский – "Сократ".Видно, что служба Лёше пошла на пользу. Он очень внешне изменился: заматерел, превратился из москвича-интеллигента в интеллигента-брутала. Ходит в камуфляже, на голове зеленая вязанная шапочка с надписью "Эспаньола". На боку кобура с пистолетом. Необычно. Постоянно курит. Спокойный донельзя. Я на его полуфлегматичном фоне выгляжу просто ультрахолериком.Идем вместе по дороге, вокруг полуразрушенные дома, от которых остались только стены.- Здесь был жилой квартал, который восстановили после восстановления "Азовстали" по окончании Великой Отечественной. Перед тем, как начать штурмовать меткомбинат, наши бойцы взяли его под контроль. Тут были не только жилые дома, но и офисные здания судя по "ошметкам" они принадлежали ахметовской компании "Метинвест". Там даже каски были с таким названием.- Что случилось с мирными жителями, которые тут жили?- Кто сумел эвакуироваться – эвакуировался, кто нет – сидел в подвалах несколько месяцев. Многие, увы, не дожили. Часть из них умерла от холода. "Азов" отличался особой жестокостью к мирным жителям. Их умышленно и сознательно использовали в качестве живого щита. Особенно пенсионеров. Доходило до того, что они привязывали пенсионеров в окнах, чтобы те выступали как мишени для наших снайперов. В расчете на то это их переодевали в военную форму.Масштаб военных преступлений азовцев был таков, что даже румыны с венграми, которые во время Великой Отечественной войны отличались жестокостью и неконвенционным способом ведения войны, позавидовали бы. "Азов" их всех переплюнул. Надеюсь, со временем военный международный трибунал этих преступников осудит.В конце Живов рассказал такую необычную историю, которая наглядно демонстрирует, что азовцы и вообще командование ВСУ серьезно готовилось к обороне, сделав большие запасы оружия и б/к.-Знаешь, сюда донецкие ополченцы заходили в гражданке, а выходили в ботинках Lowa, в натовской форме, с винтовками М-16. Это реально не шутка. Они действительно были голые-босые, а выходили уже одетыми и уезжали на военных HUMMER (HMMWV или Humvee), которых украинцы завезли огромное количество.Еще что бросилось на "Азовстали", так это то, что дороги расчистили, а то, что стояло в разного рода закоулках с 2022 года, так и осталось стоять. Например, я увидел бусик белого цвета без колес. Что интересно, за три года машина даже не проржавела, а краска не пожелтела, не посерела. И это притом, что в некоторых местах она была изречена пулями. По-украински на ней было написано "Технiчна служба", "Охорона".В общем, сейчас "Азовсталь" напоминает развалины огромного средневекового замка, где вместо башен высятся сохранившиеся каменные трубы. Совершенно сюрреальная картина, ну и память о последней войне.Смотрите также видеоинтервью Александра Чаленко с оператором БПЛА: Чем занимаются девушки на фронте и в чём они могут дать фору мужчинам - "Малыха"

https://ukraina.ru/20250207/1060887337.html

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мариуполь

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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