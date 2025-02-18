Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ
14:22 18.02.2025 (обновлено: 14:23 18.02.2025)
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
Диалог Москвы и Вашингтона вызвал истерику и панику среди евроатлантических русофобов. Об этом на брифинге 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Диалог России и США вызвал удивительную реакцию в Западной Европе, которая сама контактирует с официальным Вашингтоном, констатировала официальный представитель МИД РФ.
"Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты", - сказала Захарова.
13:00Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраляВ Саудовской Аравии стартовали российско-американские переговоры высокого уровня, за их ходом следит весь мир. ВСУ не прекращают атаковать российские территории. Попытка Европы в одиночку помогать Киеву может ее обанкротить
"Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают просто настоящую истерику среди евроатлантических русофобов, - сказала Захарова. - Мы видим беспрецедентное явление в международных отношениях, навязывание собственного участия в переговорном процессе".
Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже.
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