Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ - 18.02.2025 Украина.ру
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Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ
Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ - 18.02.2025 Украина.ру
Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ
Диалог Москвы и Вашингтона вызвал истерику и панику среди евроатлантических русофобов. Об этом на брифинге 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-02-18T14:22
2025-02-18T14:23
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Диалог России и США вызвал удивительную реакцию в Западной Европе, которая сама контактирует с официальным Вашингтоном, констатировала официальный представитель МИД РФ."Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты", - сказала Захарова."Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают просто настоящую истерику среди евроатлантических русофобов, - сказала Захарова. - Мы видим беспрецедентное явление в международных отношениях, навязывание собственного участия в переговорном процессе".Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже.Официальный Пекин приветствовал диалог Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Подробности в публикации КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии
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новости, россия, сша, вашингтон, мария захарова, владимир зеленский, ес, сво, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, мид рф
Новости, Россия, США, Вашингтон, Мария Захарова, Владимир Зеленский, ЕС, СВО, переговоры, международные отношения, Международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, МИД РФ

Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ

14:22 18.02.2025 (обновлено: 14:23 18.02.2025)
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
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Диалог Москвы и Вашингтона вызвал истерику и панику среди евроатлантических русофобов. Об этом на брифинге 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Диалог России и США вызвал удивительную реакцию в Западной Европе, которая сама контактирует с официальным Вашингтоном, констатировала официальный представитель МИД РФ.
"Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты", - сказала Захарова.
Встреча представителей РФ и США по Украине
13:00
Старт переговоров в Эр-Рияде, зверства ВСУ, банкротство Европы. Главное на Украине на 13:00 18 февраляВ Саудовской Аравии стартовали российско-американские переговоры высокого уровня, за их ходом следит весь мир. ВСУ не прекращают атаковать российские территории. Попытка Европы в одиночку помогать Киеву может ее обанкротить
"Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают просто настоящую истерику среди евроатлантических русофобов, - сказала Захарова. - Мы видим беспрецедентное явление в международных отношениях, навязывание собственного участия в переговорном процессе".
Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже.
Официальный Пекин приветствовал диалог Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Подробности в публикации КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии
 
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