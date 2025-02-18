https://ukraina.ru/20250218/1061168318.html

Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ

Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ - 18.02.2025 Украина.ру

Диалог России и США вызвал у евроатлантических русофобов истерику на грани паники - МИД РФ

Диалог Москвы и Вашингтона вызвал истерику и панику среди евроатлантических русофобов. Об этом на брифинге 18 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-02-18T14:22

2025-02-18T14:22

2025-02-18T14:23

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Диалог России и США вызвал удивительную реакцию в Западной Европе, которая сама контактирует с официальным Вашингтоном, констатировала официальный представитель МИД РФ."Мы видим нервозную, если не сказать на грани паники, реакцию Запада на российско-американские контакты", - сказала Захарова."Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают просто настоящую истерику среди евроатлантических русофобов, - сказала Захарова. - Мы видим беспрецедентное явление в международных отношениях, навязывание собственного участия в переговорном процессе".Переговоры высокого уровня делегаций России с США начались в Эр-Рияде на территории королевского комплекса Альбасатин утром 18 февраля. Представители Евросоюза и Киева возмутились отказом Москвы и Вашингтона видеть их за столом переговоров. Об этом было заявлено накануне Владимиром Зеленским и участниками экстренного неформального саммита ЕС в Париже.Официальный Пекин приветствовал диалог Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Подробности в публикации КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской Аравии

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новости, россия, сша, вашингтон, мария захарова, владимир зеленский, ес, сво, переговоры, международные отношения, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, мид рф