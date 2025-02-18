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Пять дней без видео: Дубинский предрек Зеленскому арест британским спецназом

Пять дней без видео: Дубинский предрек Зеленскому арест британским спецназом - 18.02.2025 Украина.ру

Пять дней без видео: Дубинский предрек Зеленскому арест британским спецназом

Владимира Зеленского может задержать спецназ из Британии, который в настоящее время охраняет его. Такое мнение 18 февраля высказал в своих соцсетях депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене

2025-02-18T11:59

2025-02-18T11:59

2025-02-18T11:59

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Ранее полковник СБУ в отставке Александр Мазур заявил, что Зеленский оказался "под колпаком" спецслужб Британии, и потерявшему легитимность президенту требуется их разрешение на любые действия.Пользователи сети обратили внимание на то, что Зеленский уже пять дней не публикует вечерние обращения, что произошло впервые с 2022 года. Большинство комментаторов уверены, что с главарем киевского режима уже что-то случилось.Примерно неделю назад, 12 февраля, Зеленский дал интервью британской газете The Guardian, в котором заявил, что после начала СВО на него была совершена серия примерно из 12-ти покушений, в результате чего "погибли люди внутри Офиса президента". Эти его слова взорвали сети."Ходячее пособие : что будет если долгое время употреблять героин", "Неуловимый хриплый пианист", "А памперсы перед интервью поменял?", "Мне кажется, он списывает у Саакашвили", "Даже Гитлер себе такого бреда не позволял", "2022 - Путін хоче вбити Зеленського. 2025 - кожен адекватний українець хоче вбити Зеленського (с украинского: 2022 - Путин хочет убить Зеленского. 2025 - Каждый адекватный украинец хочет убить Зеленского)", "А еще диверсанты, угрожая пачкой долларов, заставили вынюхать три дорожки белого порошка прямо перед началом этого интервью", "Не было на него покушений, ибо после каждого раза был бы вой в СМИ такой, что все бы знали", "Первое покушение было, когда крышку рояля опустили!", "12 покушений..? Значит 13-ое будет удачное", "Цианид ему в кокс подмешайте, и покушаться будет не надо", "Если бы Зеленского хотели ликвидировать его западные хозяева, то давно уже сделали бы это", - написали люди .Зеленскому давно пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Например, ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Подробности в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева "Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режима.

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новости, британия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада, сизо, сбу, арест