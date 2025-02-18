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Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу
Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу - 18.02.2025 Украина.ру
Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале назвал атаку Киева по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" ударом по американским компаниям и лично по президенту США Дональду Трампу
2025-02-18T10:09
2025-02-18T10:09
2025-02-18T10:11
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Он подчеркнул, что нефтепроводная система КТК отнюдь не является российским активом, так как нефть в нем принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские.Зампред Совбеза отметил, что в 2024 году доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК составила более 40 процентов, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – свыше 65 процентов.Действия Украины Медведев объяснил отчаянием и сравнил киевский режим с животным, набросившимся на своего хозяина, "который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож"."Удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. Зачем же кусать, спросите вы, если можно дружелюбно хрюкать, преданно заглядывая в глаза кормильцу? Но униженное животное в страшном отчаянии", - отметил Медведев.Таким образом, по мнению зампреда Совбеза РФ, киевский режим хочет доказать кормильцу, что "животное" перестало быть "домашним" и представляет опасность для всего "скотного двора", и даже для самого владельца."Теперь хозяину агрессивной твари придётся проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить своё здоровье. Для этого, как известно, есть два способа. Первый – сразу лечиться самому, получив болезненную прививку, шесть уколов от смертельного заболевания, параллельно наблюдая за поведением подозрительной твари. А второй, наиболее достоверный способ предотвратить распространение бешенства – на всякий случай поскорее усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга", - написал Медведев.Какой из них выберет новая администрация США, покажет ближайшее время, добавил он.Накануне нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке семи беспилотников, начиненных помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. О других атаках ВСУ - в материале Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, сша, дональд трамп, совбез, вооруженные силы украины, дмитрий медведев
Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу
10:09 18.02.2025 (обновлено: 10:11 18.02.2025)
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале назвал атаку Киева по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" ударом по американским компаниям и лично по президенту США Дональду Трампу
Он подчеркнул, что нефтепроводная система КТК отнюдь не является российским активом, так как нефть в нем принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские.
Зампред Совбеза
отметил, что в 2024 году доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК составила более 40 процентов, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – свыше 65 процентов.
"Неонацистский режим в Киеве, конечно, это знал. И несмотря на высочайшую зависимость от Вашингтона, намеренно нанёс удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки", - заявил Медведев.
Действия Украины
Медведев объяснил отчаянием и сравнил киевский режим с животным, набросившимся на своего хозяина, "который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож".
"Удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. Зачем же кусать, спросите вы, если можно дружелюбно хрюкать, преданно заглядывая в глаза кормильцу? Но униженное животное в страшном отчаянии", - отметил Медведев.
Таким образом, по мнению зампреда Совбеза РФ, киевский режим хочет доказать кормильцу, что "животное" перестало быть "домашним" и представляет опасность для всего "скотного двора", и даже для самого владельца.
"Теперь хозяину агрессивной твари придётся проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить своё здоровье. Для этого, как известно, есть два способа. Первый – сразу лечиться самому, получив болезненную прививку, шесть уколов от смертельного заболевания, параллельно наблюдая за поведением подозрительной твари. А второй, наиболее достоверный способ предотвратить распространение бешенства – на всякий случай поскорее усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга", - написал Медведев.
Какой из них выберет новая администрация США, покажет ближайшее время, добавил он.
Накануне нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке семи беспилотников, начиненных помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск
после атаки на НПС идет на сниженных режимах.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани
, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана
, на него приходится более 80 процентов экспорта страны.