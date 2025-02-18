Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу - 18.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250218/1061149079.html
Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу
Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу - 18.02.2025 Украина.ру
Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале назвал атаку Киева по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" ударом по американским компаниям и лично по президенту США Дональду Трампу
2025-02-18T10:09
2025-02-18T10:11
новости
россия
киев
сша
дональд трамп
совбез
вооруженные силы украины
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056171645_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c24b8ea1df78811e570f0824df527736.jpg
Он подчеркнул, что нефтепроводная система КТК отнюдь не является российским активом, так как нефть в нем принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские.Зампред Совбеза отметил, что в 2024 году доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК составила более 40 процентов, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – свыше 65 процентов.Действия Украины Медведев объяснил отчаянием и сравнил киевский режим с животным, набросившимся на своего хозяина, "который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож"."Удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. Зачем же кусать, спросите вы, если можно дружелюбно хрюкать, преданно заглядывая в глаза кормильцу? Но униженное животное в страшном отчаянии", - отметил Медведев.Таким образом, по мнению зампреда Совбеза РФ, киевский режим хочет доказать кормильцу, что "животное" перестало быть "домашним" и представляет опасность для всего "скотного двора", и даже для самого владельца."Теперь хозяину агрессивной твари придётся проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить своё здоровье. Для этого, как известно, есть два способа. Первый – сразу лечиться самому, получив болезненную прививку, шесть уколов от смертельного заболевания, параллельно наблюдая за поведением подозрительной твари. А второй, наиболее достоверный способ предотвратить распространение бешенства – на всякий случай поскорее усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга", - написал Медведев.Какой из них выберет новая администрация США, покажет ближайшее время, добавил он.Накануне нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке семи беспилотников, начиненных помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. О других атаках ВСУ - в материале Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области на сайте Украина.ру.
россия
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056171645_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3fa217256b0af31f34ec2c1262fcda17.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, сша, дональд трамп, совбез, вооруженные силы украины, дмитрий медведев
Новости, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Совбез, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев

Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу

10:09 18.02.2025 (обновлено: 10:11 18.02.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в телеграм-канале назвал атаку Киева по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" ударом по американским компаниям и лично по президенту США Дональду Трампу
Он подчеркнул, что нефтепроводная система КТК отнюдь не является российским активом, так как нефть в нем принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские.
Зампред Совбеза отметил, что в 2024 году доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК составила более 40 процентов, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями – свыше 65 процентов.
"Неонацистский режим в Киеве, конечно, это знал. И несмотря на высочайшую зависимость от Вашингтона, намеренно нанёс удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки", - заявил Медведев.
Действия Украины Медведев объяснил отчаянием и сравнил киевский режим с животным, набросившимся на своего хозяина, "который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож".
"Удар по КТК – это тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. Зачем же кусать, спросите вы, если можно дружелюбно хрюкать, преданно заглядывая в глаза кормильцу? Но униженное животное в страшном отчаянии", - отметил Медведев.
Таким образом, по мнению зампреда Совбеза РФ, киевский режим хочет доказать кормильцу, что "животное" перестало быть "домашним" и представляет опасность для всего "скотного двора", и даже для самого владельца.
"Теперь хозяину агрессивной твари придётся проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить своё здоровье. Для этого, как известно, есть два способа. Первый – сразу лечиться самому, получив болезненную прививку, шесть уколов от смертельного заболевания, параллельно наблюдая за поведением подозрительной твари. А второй, наиболее достоверный способ предотвратить распространение бешенства – на всякий случай поскорее усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга", - написал Медведев.
Какой из них выберет новая администрация США, покажет ближайшее время, добавил он.
Накануне нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке семи беспилотников, начиненных помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны.
О других атаках ВСУ - в материале Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКиевСШАДональд ТрампСовбезВооруженные силы УкраиныДмитрий Медведев
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:09Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу
09:52"СВОшник, иди сюда, сломаю вторую ногу!": как Дмитрий "Бармак" победил бандеровца в Санкт-Петербурге
09:00Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля
08:20Главное за ночь 18 февраля
07:59Бессарабский Ганнибал: 130 лет маршалу Семёну Тимошенко
07:00Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
06:45Михаил Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
06:30Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины
06:27Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же
06:15"Азовсталь": террор азовцев, гибель пенсионеров, сувениры на память, руины
06:10Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки”
06:08Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу
06:05Зеленский пошел по стопам Януковича: Царёв нашел сходства между экс-президентами Украины
06:00Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок
05:52Колонизация Украины и санкции США против Зеленского. Украинские эксперты о переделе мира
05:45Зеленский зачищает политическое поле, чтобы потом успеть на свой самолет из Киева — Ищенко
05:40Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state
05:38Хроника энергетической войны: Европа жаждет российский газ, а "глобальный Запад" – казахстанский уран
05:35Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа
05:30На двух “фронтах” сразу: российских дипломатов и солдат ВС РФ ждет тяжелая работа — Царёв
Лента новостейМолния