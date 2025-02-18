Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля
09:00 18.02.2025 (обновлено: 09:45 18.02.2025)
© Фото : Открытые источникиРоссия, США, флаги
© Фото : Открытые источники
Член делегации РФ в Эр-Рияде объяснил важность отношений Вашингтона и Москвы для всего мира. Российские военные уничтожают противника и технику. Макрон запустил процесс распада Евросоюза
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации РФ в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с американской стороной, отметил, что отношения Вашингтона и Москвы очень важны для всего мира, передает телеканал CNN.
"Все, что я могу сказать, - это то, что они (американцы. - Ред.) отлично решают проблемы. И я думаю, что президент (Дональд) Трамп отлично решает проблемы... Я думаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения США и России очень важны для мира", - заявил Дмитриев.
Он сообщил, что он уже встретился с рядом представителей переговорной команды Трампа в Эр-Рияде.
По словам Дмитриева, перспектива переговоров кроется в ведении диалога и поисках лучшего решения для США, РФ, других стран и мирового сообщества.
Дмитриев также заявил, что экономики США и России могли бы извлечь выгоду из совместной работы.
Он подчеркнул, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России.
"Я думаю, что то, чего мы хотим - это хороший диалог. На самом деле, американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Поэтому я считаю важным, что из-за отсутствия совместной работы в американской экономике возникла огромная цифра в 300 миллиардов долларов потерь бизнесом США", - сказал Дмитриев.
В Эр-Рияд прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для переговоров с представителями США во вторник. Ушаков сообщал, что к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться Дмитриев.
Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прибытие российской делегации на переговоры с США в Саудовскую Аравию, назвал этот шаг "компетентным лидерством".
"Вот как выглядит компетентное лидерство", - написал Маск в своей соцсети X.
Ушаков по прибытии в столицу Саудовской Аравии заявил в эфире телеканала "Россия 24", что их главной задачей является начало реальной нормализации отношений между США и Россией. Делегация РФ приехала на переговоры с серьезным подходом, отметил он.
Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будут принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Ожидается, что встреча будет посвящена прежде всего восстановлению российско-американских отношений. Кроме того, в ходе переговоров затронут вопросы подготовки возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов. В Кремле отметили готовность России обсудить с США вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке. Российские участники выслушают американских коллег, решения о дальнейших шагах будут принимать главы двух государств.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Украина не приглашена к участию в переговорах США и России и не информирована о них. Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
Рубио в интервью телеканалу CBS заявил, что после начала переговоров Москвы и Вашингтона к ним на определенном этапе подключат представителей Украины и Европы. Он подчеркнул, что США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.
Телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников передавал, что Вашингтон намерен провести отдельные двусторонние переговоры с Москвой и Киевом, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон.
Что касается Европы, как сыронизировал глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер, она осталась за "детским столом" в переговорах по Украине, по его мнению, это стало следствием десятилетий недоинвестирования в оборону.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указал, что Европа визжит, что ее не допустили до переговоров России и США по Украине, но ей там нечего делать, поскольку европейские страны выступают за продолжение конфликта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что европейским странам придется узнавать результаты переговоров по Украине "из газет", хотя он три года предупреждал о таком сценарии и призывал Брюссель сменить провальную стратегию.
Провалы ВСУ
Утром во вторник в Киевской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Украинские СМИ информировали о серии взрывов в Харькове, Сумах, а также Полтавской и Черкасской областях страны.
Кроме прочего, взрывы гремели в столице. Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов в городе заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе.
Минобороны РФ рассказало об успехах российских военных.
Так, экипаж вертолета Ми-28НМ ракетным ударом уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье.
Кроме того, ведомство опубликовало кадры освобождения населенного пункта Ясеновое в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск "Центр".
На кадрах видно, как танк, ворвавшись в населенный пункт, точным выстрелом уничтожил подбитый танк, чтобы его не смог эвакуировать противник. Затем танкисты переместились вглубь населенного пункта, где уничтожили две огневые точки в домах. После освобождения населенного пункта Ясеновое штурмовики приступили к зачистке подвалов и сооружений. На центральном здании населенного пункта бойцы установили российский триколор.
Об освобождении Ясенового МО сообщило 11 февраля.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА "Новости", что пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф.
"Он обеспечивал работу одного из железнодорожных перегонов, который ВСУ использовали для переброски боеприпасов и живой силы. На перевалочных пунктах все выгружалось и транспортировалось непосредственно на ЛБС (линию боевого соприкосновения. - Ред.) на Запорожском направлении", - сказал он.
По его данным, во время остановки питания железнодорожной ветки был нанесен удар беспилотников по одному из поездов с личным составом ВСУ, который вынужденно остановился, а другие военные грузы киевского режима были направлены в объезд.
"Это все заняло какое-то время, в которое ВСУ испытывали недостачу в боекомплекте и стало заметно падать настроение военных: ни ротации, ни вывоза раненых, некоторые из которых уже не дождались эвакуации", - добавил Лебедев.
Возможный распад Евросоюза
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским.
"После встречи нескольких европейских лидеров я только что поговорил с президентом Трампом, а затем с... Зеленским", - написал Макрон.
Он также заявил, что европейцы, американцы и украинцы будут работать вместе над долгосрочным миром, добавив, что с этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки по суверенитету, безопасности и конкурентоспособности.
Накануне в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отметил, что Макрон запустил процесс развала Евросоюза, инициировав проведение неформального саммита с участием только "приближённых" европейских лидеров.
"Макрон запустил процесс распада Евросоюза, не пригласив на саммит всех участников объединения и фактически наплевав на их мнение и позицию. Это позор демократии. Макрон себя показал как человек, который печется о своих амбициях, желая стать новым Наполеоном, а также о собственном благополучии и ближайшего окружения", - сказал Шеремет.
По его словам, сегодня внутри Евросоюза назрел политический кризис.
"Всё идет к тому, что до конца года Евросоюз вряд ли протянет в нынешнем виде, и европейские страны перейдут в самостоятельное плавание", - считает депутат.
В свою очередь, руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований Альдо Феррари указал, что Европа забыла о своих политических интересах, привыкнув подчиняться Вашингтону.
"Избрание Трампа... действительно изменило международную обстановку, похоже он инициировал большие перемены, и у нас, европейцев, это вызывает беспокойство, по крайней мере у многих. На протяжении десятилетий мы привыкли подчиняться Вашингтону, однако этот внезапный переход от (бывшего президента США. - ред.) Джо Байдена, следующего традиционным линиям внешней политики, к Трампу, который, похоже, меняет их, по крайней мере, на первом этапе, вызывает у основных европейских политиков сильное беспокойство. Я долго ждал подобного поворота, потому что мы, европейцы, очень страдаем от постоянного забвения наших интересов в пользу интересов Соединенных Штатов. Но наши политики привыкли подчиняться Вашингтону, и теперь это трудно", - сказал профессор венецианского университета Ка-Фоскари.
По словам Феррари, хотя с изменением международной повестки сложно быть уверенным в положительных последствиях, "важно, что наконец-то после многих лет инерции, особенно с начала конфликта на Украине, и бездействия дипломатии теперь, по крайней мере, мы начинаем двигаться".
Эксперт выразил надежду, что Европейский союз "перед лицом этого кризиса" сможет задуматься о своих собственных интересах.
Подробнее о положении Европы - в материале Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский на сайте Украина.ру.
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