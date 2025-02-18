https://ukraina.ru/20250218/1061147721.html

Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля

Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля - 18.02.2025 Украина.ру

Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля

Член делегации РФ в Эр-Рияде объяснил важность отношений Вашингтона и Москвы для всего мира. Российские военные уничтожают противника и технику. Макрон запустил процесс распада Евросоюза

2025-02-18T09:00

2025-02-18T09:00

2025-02-18T09:45

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации РФ в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с американской стороной, отметил, что отношения Вашингтона и Москвы очень важны для всего мира, передает телеканал CNN."Все, что я могу сказать, - это то, что они (американцы. - Ред.) отлично решают проблемы. И я думаю, что президент (Дональд) Трамп отлично решает проблемы... Я думаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения США и России очень важны для мира", - заявил Дмитриев.Он сообщил, что он уже встретился с рядом представителей переговорной команды Трампа в Эр-Рияде.По словам Дмитриева, перспектива переговоров кроется в ведении диалога и поисках лучшего решения для США, РФ, других стран и мирового сообщества. Дмитриев также заявил, что экономики США и России могли бы извлечь выгоду из совместной работы.Он подчеркнул, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России."Я думаю, что то, чего мы хотим - это хороший диалог. На самом деле, американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за ухода из России. Поэтому я считаю важным, что из-за отсутствия совместной работы в американской экономике возникла огромная цифра в 300 миллиардов долларов потерь бизнесом США", - сказал Дмитриев.В Эр-Рияд прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков для переговоров с представителями США во вторник. Ушаков сообщал, что к делегации для обсуждения экономических вопросов может присоединиться Дмитриев.Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прибытие российской делегации на переговоры с США в Саудовскую Аравию, назвал этот шаг "компетентным лидерством".Ушаков по прибытии в столицу Саудовской Аравии заявил в эфире телеканала "Россия 24", что их главной задачей является начало реальной нормализации отношений между США и Россией. Делегация РФ приехала на переговоры с серьезным подходом, отметил он.Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будут принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.Ожидается, что встреча будет посвящена прежде всего восстановлению российско-американских отношений. Кроме того, в ходе переговоров затронут вопросы подготовки возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов. В Кремле отметили готовность России обсудить с США вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке. Российские участники выслушают американских коллег, решения о дальнейших шагах будут принимать главы двух государств.Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Украина не приглашена к участию в переговорах США и России и не информирована о них. Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".Рубио в интервью телеканалу CBS заявил, что после начала переговоров Москвы и Вашингтона к ним на определенном этапе подключат представителей Украины и Европы. Он подчеркнул, что США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.Телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников передавал, что Вашингтон намерен провести отдельные двусторонние переговоры с Москвой и Киевом, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон.Что касается Европы, как сыронизировал глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер, она осталась за "детским столом" в переговорах по Украине, по его мнению, это стало следствием десятилетий недоинвестирования в оборону.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указал, что Европа визжит, что ее не допустили до переговоров России и США по Украине, но ей там нечего делать, поскольку европейские страны выступают за продолжение конфликта.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что европейским странам придется узнавать результаты переговоров по Украине "из газет", хотя он три года предупреждал о таком сценарии и призывал Брюссель сменить провальную стратегию.Провалы ВСУУтром во вторник в Киевской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали о серии взрывов в Харькове, Сумах, а также Полтавской и Черкасской областях страны.Кроме прочего, взрывы гремели в столице. Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов в городе заявил о возгорании на промышленном предприятии в Святошинском районе.Минобороны РФ рассказало об успехах российских военных. Так, экипаж вертолета Ми-28НМ ракетным ударом уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье.Кроме того, ведомство опубликовало кадры освобождения населенного пункта Ясеновое в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск "Центр".На кадрах видно, как танк, ворвавшись в населенный пункт, точным выстрелом уничтожил подбитый танк, чтобы его не смог эвакуировать противник. Затем танкисты переместились вглубь населенного пункта, где уничтожили две огневые точки в домах. После освобождения населенного пункта Ясеновое штурмовики приступили к зачистке подвалов и сооружений. На центральном здании населенного пункта бойцы установили российский триколор.Об освобождении Ясенового МО сообщило 11 февраля.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА "Новости", что пророссийское подполье уничтожило в Гуляйпольском районе Запорожской области релейный шкаф.По его данным, во время остановки питания железнодорожной ветки был нанесен удар беспилотников по одному из поездов с личным составом ВСУ, который вынужденно остановился, а другие военные грузы киевского режима были направлены в объезд."Это все заняло какое-то время, в которое ВСУ испытывали недостачу в боекомплекте и стало заметно падать настроение военных: ни ротации, ни вывоза раненых, некоторые из которых уже не дождались эвакуации", - добавил Лебедев.Возможный распад Евросоюза Президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в социальной сети Х сообщил, что провел беседы с президентом США Дональдом Трампом и с Владимиром Зеленским."После встречи нескольких европейских лидеров я только что поговорил с президентом Трампом, а затем с... Зеленским", - написал Макрон.Он также заявил, что европейцы, американцы и украинцы будут работать вместе над долгосрочным миром, добавив, что с этой целью европейцы хотят ускорить реализацию собственной повестки по суверенитету, безопасности и конкурентоспособности.Накануне в Париже по инициативе Макрона прошел неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете переговоров президентов РФ и США. В саммите приняли участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Также приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отметил, что Макрон запустил процесс развала Евросоюза, инициировав проведение неформального саммита с участием только "приближённых" европейских лидеров.По его словам, сегодня внутри Евросоюза назрел политический кризис."Всё идет к тому, что до конца года Евросоюз вряд ли протянет в нынешнем виде, и европейские страны перейдут в самостоятельное плавание", - считает депутат.В свою очередь, руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований Альдо Феррари указал, что Европа забыла о своих политических интересах, привыкнув подчиняться Вашингтону."Избрание Трампа... действительно изменило международную обстановку, похоже он инициировал большие перемены, и у нас, европейцев, это вызывает беспокойство, по крайней мере у многих. На протяжении десятилетий мы привыкли подчиняться Вашингтону, однако этот внезапный переход от (бывшего президента США. - ред.) Джо Байдена, следующего традиционным линиям внешней политики, к Трампу, который, похоже, меняет их, по крайней мере, на первом этапе, вызывает у основных европейских политиков сильное беспокойство. Я долго ждал подобного поворота, потому что мы, европейцы, очень страдаем от постоянного забвения наших интересов в пользу интересов Соединенных Штатов. Но наши политики привыкли подчиняться Вашингтону, и теперь это трудно", - сказал профессор венецианского университета Ка-Фоскари.По словам Феррари, хотя с изменением международной повестки сложно быть уверенным в положительных последствиях, "важно, что наконец-то после многих лет инерции, особенно с начала конфликта на Украине, и бездействия дипломатии теперь, по крайней мере, мы начинаем двигаться".Эксперт выразил надежду, что Европейский союз "перед лицом этого кризиса" сможет задуматься о своих собственных интересах.Подробнее о положении Европы - в материале Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский на сайте Украина.ру.

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