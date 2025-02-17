https://ukraina.ru/20250217/1061136131.html

Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине

Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине - 17.02.2025 Украина.ру

Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине

Трамп проводит свою политику. Во-первых, он должен создать из США империю. Он хочет создать такое мощное государство, у которого, помимо природных богатств, были еще большие пространства. Трамп не отказывается от гегемонии Штатов, он лишь преобразовывает ее.

2025-02-17T16:30

2025-02-17T16:30

2025-02-17T16:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Игорь Михайлов.- Игорь Алексеевич, как вы оцениваете итоги Мюнхенской конференции по безопасности?- Конференция в Мюнхене продемонстрировала, что нет единства среди членов Североатлантического альянса, тех, кто разрабатывает новые правила миропорядка.Для новой силы, пришедшей к власти в Вашингтоне, приоритетным будет то, что выгодно США. Если изучить постулаты демократов и республиканцев, то первые, как правило, думают о глобализации, а вторые – о национальных интересах США.Четвертого февраля 2025 года Сергей Лавров сделал официальное заявление, в котором указал, что большой ошибкой России было считать распахнутыми для нее двери западной цивилизации. Это было стратегической ошибкой. Наивность в политике всегда наказуема. Это дало Путину заявить, что Запад стал империей лжи. С такой переговорной повесткой мы поедем в Саудовскую Аравию, понимая, как часто Запад пытался нас обмануть по многим геополитическим направлениям. НАТО приблизилось к нашим западным и юго-западным границам на 800 километров после того, как нам было обещано, что ни на дюйм НАТО не будет расширяться на восток. Об этом говорили Бейкер, Гельмут Коль и Джордж Буш-старший. Все они оказались людьми непорядочными.- Что ждать от переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде?- За столом переговоров будут только представители России и США. Но консультации американцы с Зеленским проведут. Формула ничего об Украине без Украины будет работать чисто формально.На этой встрече будут проговариваться наиболее актуальные, острые моменты возможного соглашения. Как заявил Путин, и как говорил Лавров, мы должны убрать причины этого конфликта, который начался не в 2022 году. Во-первых, американцы сорвали переговоры по безопасности в Европе с учетом расширения НАТО на восток в декабре 2021 года. Затем на встрече в Мюнхене Зеленский заговорил о ядерном оружии для Украины и начал массированные артиллерийские обстрелы городов Донбасса 17 февраля 2022 года. Эти два триггера и сыграли основную роль.Запад не хотел слушать и получил конфликт, с которым ничего не может сделать. Насколько договороспособны США в нынешних условиях, мы проверим завтра в Эр-Рияде. Учитывать надо и то, что появился хвост, Зеленский, который виляет собакой. Зеленский — это марионетка, которая выдвигает свои условия.Речь вице-президента США Вэнса в Мюнхене была революционной. Скорее всего, это речь будущего президента США. Демократы отвратительно провели президентство Байдена, который был худшим президентом за историю Соединенных Штатов Америки. У них нет достойных претендентов на пост главы государства.- Американский deep state даст ли возможность Трампу проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику и обеспечить сменяемость власти?- Трамп это и есть deep state. Кто вам сказал, что deep state это что-то монолитное, которое сидит и диктует президентам, что им делать. Про deep state любят рассказывать неопытные американисты, которые никогда не были в Штатах.На самом деле, dеep state это крупнейшие финансово-экономические монополии плюс находящаяся в отставке или действующая, в той или иной степени влияющая на политические решения, бюрократия. Вот единство этого и дает deep state. Раньше это называлось влиятельные круги. Но не звонит Трамп ежеминутно кому-то и спрашивает, как мне поступить. Это не в его характере.Трамп проводит свою политику. Во-первых, он должен создать из США империю. Он хочет создать такое мощное государство, у которого, помимо природных богатств, были еще большие пространства.Трамп не отказывается от гегемонии, он лишь преобразовывает ее. США и Канада создадут самое большое государство мира. Гренландия нужна для того, чтобы контролировать арктические районы, где господствуют наши военно-морские силы, наши атомные подводные лодки. Если США станут обладателями Гренландии, это будет большой стратегический успех американцев.- Все же каков ваш прогноз относительно ближайшего будущего конфликта на Украине?- Вы задаете очень сложный вопрос для политического аналитика. В Эр-Рияде будет очень пристрелочная встреча. Мы выставим свои условия, американцы свои, предварительно согласовав их с европейцами и украинцами. При столкновении интересов побеждает сторона, которая на основе принципов международного права сумеет убедить оппонентов.Трампу эта война не нужна. У него сеть сверхзадача, о которой многие политологи забывают. Трамп хочет оторвать Россию от Китая. Поэтому он предложил вернуть Россию в G8. Нам, правда, это место стоило больших денег. Мы только Ираку, армия которого была оснащена нашим оружием, простили 10 млрд долларов.Поэтому Трампу необходимо завершить конфликт в Европе. Это важно для его репутации для того, чтобы он получил Нобелевскую премию мира, и это важно для того, чтобы начать диалог с Россией. Без диалога с Россией отрыв от Китая не произойдет. С Россией нужно снимать санкции, с Россией нужно возвращать дипломатические отношения в норму и вести политический диалог.Также на эту тему Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США

https://ukraina.ru/20250217/1061131815.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато, украина.ру