Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине - 17.02.2025 Украина.ру
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Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине
Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине - 17.02.2025 Украина.ру
Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине
Трамп проводит свою политику. Во-первых, он должен создать из США империю. Он хочет создать такое мощное государство, у которого, помимо природных богатств, были еще большие пространства. Трамп не отказывается от гегемонии Штатов, он лишь преобразовывает ее.
2025-02-17T16:30
2025-02-17T16:30
интервью
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сергей лавров
нато
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Игорь Михайлов.- Игорь Алексеевич, как вы оцениваете итоги Мюнхенской конференции по безопасности?- Конференция в Мюнхене продемонстрировала, что нет единства среди членов Североатлантического альянса, тех, кто разрабатывает новые правила миропорядка.Для новой силы, пришедшей к власти в Вашингтоне, приоритетным будет то, что выгодно США. Если изучить постулаты демократов и республиканцев, то первые, как правило, думают о глобализации, а вторые – о национальных интересах США.Четвертого февраля 2025 года Сергей Лавров сделал официальное заявление, в котором указал, что большой ошибкой России было считать распахнутыми для нее двери западной цивилизации. Это было стратегической ошибкой. Наивность в политике всегда наказуема. Это дало Путину заявить, что Запад стал империей лжи. С такой переговорной повесткой мы поедем в Саудовскую Аравию, понимая, как часто Запад пытался нас обмануть по многим геополитическим направлениям. НАТО приблизилось к нашим западным и юго-западным границам на 800 километров после того, как нам было обещано, что ни на дюйм НАТО не будет расширяться на восток. Об этом говорили Бейкер, Гельмут Коль и Джордж Буш-старший. Все они оказались людьми непорядочными.- Что ждать от переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде?- За столом переговоров будут только представители России и США. Но консультации американцы с Зеленским проведут. Формула ничего об Украине без Украины будет работать чисто формально.На этой встрече будут проговариваться наиболее актуальные, острые моменты возможного соглашения. Как заявил Путин, и как говорил Лавров, мы должны убрать причины этого конфликта, который начался не в 2022 году. Во-первых, американцы сорвали переговоры по безопасности в Европе с учетом расширения НАТО на восток в декабре 2021 года. Затем на встрече в Мюнхене Зеленский заговорил о ядерном оружии для Украины и начал массированные артиллерийские обстрелы городов Донбасса 17 февраля 2022 года. Эти два триггера и сыграли основную роль.Запад не хотел слушать и получил конфликт, с которым ничего не может сделать. Насколько договороспособны США в нынешних условиях, мы проверим завтра в Эр-Рияде. Учитывать надо и то, что появился хвост, Зеленский, который виляет собакой. Зеленский — это марионетка, которая выдвигает свои условия.Речь вице-президента США Вэнса в Мюнхене была революционной. Скорее всего, это речь будущего президента США. Демократы отвратительно провели президентство Байдена, который был худшим президентом за историю Соединенных Штатов Америки. У них нет достойных претендентов на пост главы государства.- Американский deep state даст ли возможность Трампу проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику и обеспечить сменяемость власти?- Трамп это и есть deep state. Кто вам сказал, что deep state это что-то монолитное, которое сидит и диктует президентам, что им делать. Про deep state любят рассказывать неопытные американисты, которые никогда не были в Штатах.На самом деле, dеep state это крупнейшие финансово-экономические монополии плюс находящаяся в отставке или действующая, в той или иной степени влияющая на политические решения, бюрократия. Вот единство этого и дает deep state. Раньше это называлось влиятельные круги. Но не звонит Трамп ежеминутно кому-то и спрашивает, как мне поступить. Это не в его характере.Трамп проводит свою политику. Во-первых, он должен создать из США империю. Он хочет создать такое мощное государство, у которого, помимо природных богатств, были еще большие пространства.Трамп не отказывается от гегемонии, он лишь преобразовывает ее. США и Канада создадут самое большое государство мира. Гренландия нужна для того, чтобы контролировать арктические районы, где господствуют наши военно-морские силы, наши атомные подводные лодки. Если США станут обладателями Гренландии, это будет большой стратегический успех американцев.- Все же каков ваш прогноз относительно ближайшего будущего конфликта на Украине?- Вы задаете очень сложный вопрос для политического аналитика. В Эр-Рияде будет очень пристрелочная встреча. Мы выставим свои условия, американцы свои, предварительно согласовав их с европейцами и украинцами. При столкновении интересов побеждает сторона, которая на основе принципов международного права сумеет убедить оппонентов.Трампу эта война не нужна. У него сеть сверхзадача, о которой многие политологи забывают. Трамп хочет оторвать Россию от Китая. Поэтому он предложил вернуть Россию в G8. Нам, правда, это место стоило больших денег. Мы только Ираку, армия которого была оснащена нашим оружием, простили 10 млрд долларов.Поэтому Трампу необходимо завершить конфликт в Европе. Это важно для его репутации для того, чтобы он получил Нобелевскую премию мира, и это важно для того, чтобы начать диалог с Россией. Без диалога с Россией отрыв от Китая не произойдет. С Россией нужно снимать санкции, с Россией нужно возвращать дипломатические отношения в норму и вести политический диалог.Также на эту тему Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США
https://ukraina.ru/20250217/1061131815.html
https://ukraina.ru/20250217/1061128144.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато, украина.ру
Интервью, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Украина.ру

Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине

16:30 17.02.2025
 
Игорь Михайлов интервью
Игорь Михайлов интервью
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Трамп проводит свою политику. Во-первых, он должен создать из США империю. Он хочет создать такое мощное государство, у которого, помимо природных богатств, были еще большие пространства. Трамп не отказывается от гегемонии Штатов, он лишь преобразовывает ее.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Игорь Михайлов.
- Игорь Алексеевич, как вы оцениваете итоги Мюнхенской конференции по безопасности?
- Конференция в Мюнхене продемонстрировала, что нет единства среди членов Североатлантического альянса, тех, кто разрабатывает новые правила миропорядка.
Для новой силы, пришедшей к власти в Вашингтоне, приоритетным будет то, что выгодно США. Если изучить постулаты демократов и республиканцев, то первые, как правило, думают о глобализации, а вторые – о национальных интересах США.
Четвертого февраля 2025 года Сергей Лавров сделал официальное заявление, в котором указал, что большой ошибкой России было считать распахнутыми для нее двери западной цивилизации. Это было стратегической ошибкой. Наивность в политике всегда наказуема. Это дало Путину заявить, что Запад стал империей лжи. С такой переговорной повесткой мы поедем в Саудовскую Аравию, понимая, как часто Запад пытался нас обмануть по многим геополитическим направлениям.
НАТО приблизилось к нашим западным и юго-западным границам на 800 километров после того, как нам было обещано, что ни на дюйм НАТО не будет расширяться на восток. Об этом говорили Бейкер, Гельмут Коль и Джордж Буш-старший. Все они оказались людьми непорядочными.
Игорь Михайлов
16:10
Игорь Михайлов: кто онЧлен Союза писателей РФ, политолог и публицист. Вице-президент Русского интеллектуального клуба
- Что ждать от переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде?
- За столом переговоров будут только представители России и США. Но консультации американцы с Зеленским проведут. Формула ничего об Украине без Украины будет работать чисто формально.
На этой встрече будут проговариваться наиболее актуальные, острые моменты возможного соглашения. Как заявил Путин, и как говорил Лавров, мы должны убрать причины этого конфликта, который начался не в 2022 году. Во-первых, американцы сорвали переговоры по безопасности в Европе с учетом расширения НАТО на восток в декабре 2021 года.
Затем на встрече в Мюнхене Зеленский заговорил о ядерном оружии для Украины и начал массированные артиллерийские обстрелы городов Донбасса 17 февраля 2022 года. Эти два триггера и сыграли основную роль.
Запад не хотел слушать и получил конфликт, с которым ничего не может сделать. Насколько договороспособны США в нынешних условиях, мы проверим завтра в Эр-Рияде. Учитывать надо и то, что появился хвост, Зеленский, который виляет собакой. Зеленский — это марионетка, которая выдвигает свои условия.
Речь вице-президента США Вэнса в Мюнхене была революционной. Скорее всего, это речь будущего президента США. Демократы отвратительно провели президентство Байдена, который был худшим президентом за историю Соединенных Штатов Америки. У них нет достойных претендентов на пост главы государства.
Коллаж: Олег Иванов интервью
12:20
Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирияМожет ли Европа оказаться вне переговоров о мире на Украине зависит от решений России и США, а также от того, согласится ли Евросоюз, что большего на Украине добиться не удастся без сильных потерь. В таком случае ЕС будет выстраивать свою политику в русле договоренностей между РФ и США.
- Американский deep state даст ли возможность Трампу проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику и обеспечить сменяемость власти?
- Трамп это и есть deep state. Кто вам сказал, что deep state это что-то монолитное, которое сидит и диктует президентам, что им делать. Про deep state любят рассказывать неопытные американисты, которые никогда не были в Штатах.
На самом деле, dеep state это крупнейшие финансово-экономические монополии плюс находящаяся в отставке или действующая, в той или иной степени влияющая на политические решения, бюрократия. Вот единство этого и дает deep state. Раньше это называлось влиятельные круги. Но не звонит Трамп ежеминутно кому-то и спрашивает, как мне поступить. Это не в его характере.
Трамп проводит свою политику. Во-первых, он должен создать из США империю. Он хочет создать такое мощное государство, у которого, помимо природных богатств, были еще большие пространства.
Трамп не отказывается от гегемонии, он лишь преобразовывает ее. США и Канада создадут самое большое государство мира. Гренландия нужна для того, чтобы контролировать арктические районы, где господствуют наши военно-морские силы, наши атомные подводные лодки. Если США станут обладателями Гренландии, это будет большой стратегический успех американцев.
Коллаж: Путин, Зеленский и Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
14:34
Саудовские встречиДо кануна встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде в Киеве и Вашингтоне так и не смогли окончательно определиться: приглашали Украину принять в этой встрече участие, но она отказалась, или Киев хотел поучаствовать, но его не пригласили.
- Все же каков ваш прогноз относительно ближайшего будущего конфликта на Украине?
- Вы задаете очень сложный вопрос для политического аналитика. В Эр-Рияде будет очень пристрелочная встреча. Мы выставим свои условия, американцы свои, предварительно согласовав их с европейцами и украинцами. При столкновении интересов побеждает сторона, которая на основе принципов международного права сумеет убедить оппонентов.
Трампу эта война не нужна. У него сеть сверхзадача, о которой многие политологи забывают. Трамп хочет оторвать Россию от Китая. Поэтому он предложил вернуть Россию в G8. Нам, правда, это место стоило больших денег. Мы только Ираку, армия которого была оснащена нашим оружием, простили 10 млрд долларов.
Поэтому Трампу необходимо завершить конфликт в Европе. Это важно для его репутации для того, чтобы он получил Нобелевскую премию мира, и это важно для того, чтобы начать диалог с Россией. Без диалога с Россией отрыв от Китая не произойдет. С Россией нужно снимать санкции, с Россией нужно возвращать дипломатические отношения в норму и вести политический диалог.
Также на эту тему Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США
 
ИнтервьюСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОУкраина.ру
 
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