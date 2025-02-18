Михаил Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска - 18.02.2025 Украина.ру
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Михаил Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
Михаил Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска - 18.02.2025 Украина.ру
Михаил Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
Наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области боле критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.
2025-02-18T06:45
2025-02-18T06:45
интервью
курская область
суджа
россия
михаил онуфриенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.- Михаил Борисович, российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области, от которого до северо-западных окраин Суджи - 11 километров. Насколько наши войска близки к замыканию котла вокруг суджанской группировки ВСУ?- Об этом речь в обозримой перспективе не идет. Одиннадцать километров до Суджи при нынешних темпах продвижения и роли, которую киевская хунта отводит удерживаемой части Курской области, не подразумевает глубоких рейдов.Речь идет о том, что наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. И является единственной трассой снабжения для много тысячной группировки ВСУ, которая ежедневно требует большого количества топлива и боеприпасов.Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области боле критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.- Командование противника, вероятно, осознает эту опасность. Что оно может предпринять?- Это постоянные лобовые контратаки. Не считаясь с потерями, они бросают в бой новые подразделения. Задача даже не в том, чтобы куда-то продвинуться, контролируемая территория постоянно скукоживается, поэтому ВСУ стремятся хотя бы замедлить продвижение наших войск. У Киева есть идее фикс, которая заключается в том, что этот кусочек Курской области им удастся на что-то обменять.- Наше оборонное ведомство сообщило об еще одном территориальном приобретении. Это поселок Фигалевка в Харьковской области. Таким образом увеличивается плацдарм на правом берегу Оскола. Какие преимущества на Харьковском направлении нам это даст?- Наступление на Купянск возможно только по двум берегам. Мощнейший укрепрайон, расположенный в Купянске, создан и на западном, и на восточном берегах Оскола, река делит город пополам. Сейчас плацдарм на западном берегу очень быстро расширяется.За последние двое суток продвижение на этом плацдарме по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово, там освобождено порядка 20 квадрантных километров.Столько же освобождено нашими войсками в районе Двуречной, там не только Фигалевка, но и около полудюжины сел под нашим контролем. И севернее плацдарма наши войска переправились чуть южнее села Тополи. Это отвлекает внимание противника, а в случае успеха позволит занять значительно большую территорию вдоль Оскола, сформировав серьезный плацдарм для наступления на Купянск.- Именно Купянск является приоритетной целью, не Волчанск?- Волчанск расположен дальше. Там создан серьезный укрепрайон, к нему привлечено основное внимание противника. Эта операция пока не тех масштабов, которые проводятся нашим командованием. Она требует значительно больших сил. В Волчанске бои идут с весны 2024 года в центре города без существенного продвижения.- Охват Покровска (Красноармейска) сейчас замедлился из-за контратак ВСУ?- Это стандартная тактика противника, но речь не о замедлении. Если посмотреть на карту, то в результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образуется несколько котлов. Один - это покровско-мирноградская агломерация, которую сейчас охватывают с запад и востока. Второй - восточнее Мирнограда (Димитрова) от трассы на Константиновку до Дзержинска (Торецка), и между Дзержинском и Часов Яром.И здесь у противника нерешаемая задача: понять, где будет наноситься главный удар, какое направление нашим командованием будет выбрано как приоритетное.- Группировка ВСУ вокруг Покровска хорошо обеспечена коммуникациями, которые связывают ее с территорией Украины, даже несмотря на то, что наши войска перерезали дорогу, которая ведет на Константиновку.- Основная трасса снабжения - это дорога на Павлоград. Перерезать ее сложно. Здесь нам нужно взять находящиеся чуть севернее трассы на Днепропетровск, террикон шахты "Южнодонбасская шахта №3" это основной укрепрайон, который мешает нашему продвижению на север.Продвижение еще на несколько километров позволит взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, нашими дронами-камикадзе. Это уже будет критично для группировки ВСУ.Но покровско-мирноградская агломерация — это средоточие дорог, обрезать их всех очень сложно, поэтому здесь параллельно будет идти движение, чтобы создавать угрозу направлению между Мирноградом и Дзержинском.А ликвидация противника в Часовом Яре позволит продвигаться я к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку.- Ликвидация кармана в районе Курахово с горловиной в Улаклы позволит на м высвободить некоторое количество войск или двинуться дальше на запад?- Противник там потерял почти весть личный состав, но дальше от Улаклы до Константинополя образован еще один карман, поэтому войска оттуда сниматься не будут, а продолжат уничтожение противника в мешке до Константинополя.- Линия фронта в Донбассе состоит из таких карманов. Их зачистка и выравнивание линии фронта — это больше политическая или военная задача?- Это военная задача, наши так действуют с мая прошлого года, когда поменялась стратегия наступательных действий с приходом нового министра обороны. А политическая составляющая в том, что когда начнутся серьезные переговоры с американцами, освободить максимально возможные территории Запорожской области, ДНР и ЛНР и выбить противника из Курской области.Так как подобные переговоры даже на уровне подготовки длятся не один месяц, время у нас есть. Выходить на переговоры желательно на максимально сильных позициях, чтобы вопрос об обмене территориями, о чем верещит Зеленский, даже не возникал.- Продвижение под Белогоровкой идет с трудом. В чем секрет этого участка фронта?- Меловая гора, чуть южнее Белогоровки, это мощнейший укрепрайон, штурмы которого успехом не увенчались. Рядом находится Серебрянское лесничество, бои в котором продолжаются все два года. После освобождения Ямполовки, продвигаясь на Торское, наши получают возможность охватить этот район и выдвигаться на юг к Северскому Донцу.Обезопасив свои войска с севера и наступая с юга, появится возможность охватить Меловую гору с трех сторон, отрезать ее от Северска и ликвидировать окопавшегося там противника. После чего наступать на Северск, а это кратчайшая дорога на Славянск и Краматорск. Противник понимает это, поэтому уже после освобождения нами Соледара противник сосредоточил там крупные силы.Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу
https://ukraina.ru/20250217/1061141989.html
https://ukraina.ru/20250217/1061132316.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, курская область, суджа, россия, михаил онуфриенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Интервью, Курская область, Суджа, Россия, Михаил Онуфриенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Михаил Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска

06:45 18.02.2025
 
© SputnikМихаил Онуфриенко интервью
Михаил Онуфриенко интервью
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области боле критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
- Михаил Борисович, российские военные освободили населенный пункт Свердликово в Курской области, от которого до северо-западных окраин Суджи - 11 километров. Насколько наши войска близки к замыканию котла вокруг суджанской группировки ВСУ?
- Об этом речь в обозримой перспективе не идет. Одиннадцать километров до Суджи при нынешних темпах продвижения и роли, которую киевская хунта отводит удерживаемой части Курской области, не подразумевает глубоких рейдов.
Речь идет о том, что наши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. И является единственной трассой снабжения для много тысячной группировки ВСУ, которая ежедневно требует большого количества топлива и боеприпасов.
Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области боле критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.
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- Командование противника, вероятно, осознает эту опасность. Что оно может предпринять?
- Это постоянные лобовые контратаки. Не считаясь с потерями, они бросают в бой новые подразделения. Задача даже не в том, чтобы куда-то продвинуться, контролируемая территория постоянно скукоживается, поэтому ВСУ стремятся хотя бы замедлить продвижение наших войск. У Киева есть идее фикс, которая заключается в том, что этот кусочек Курской области им удастся на что-то обменять.
- Наше оборонное ведомство сообщило об еще одном территориальном приобретении. Это поселок Фигалевка в Харьковской области. Таким образом увеличивается плацдарм на правом берегу Оскола. Какие преимущества на Харьковском направлении нам это даст?
- Наступление на Купянск возможно только по двум берегам. Мощнейший укрепрайон, расположенный в Купянске, создан и на западном, и на восточном берегах Оскола, река делит город пополам. Сейчас плацдарм на западном берегу очень быстро расширяется.
За последние двое суток продвижение на этом плацдарме по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово, там освобождено порядка 20 квадрантных километров.
Столько же освобождено нашими войсками в районе Двуречной, там не только Фигалевка, но и около полудюжины сел под нашим контролем. И севернее плацдарма наши войска переправились чуть южнее села Тополи. Это отвлекает внимание противника, а в случае успеха позволит занять значительно большую территорию вдоль Оскола, сформировав серьезный плацдарм для наступления на Купянск.
Карта СВО - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Вчера, 14:11
Армия России освободила Фиголевку и СвердликовоРоссийскими солдатами освобождены населённые пункты Фиголевка и Свердликово. Об этом 17 февраля сообщило Минобороны РФ.
- Именно Купянск является приоритетной целью, не Волчанск?
- Волчанск расположен дальше. Там создан серьезный укрепрайон, к нему привлечено основное внимание противника. Эта операция пока не тех масштабов, которые проводятся нашим командованием. Она требует значительно больших сил. В Волчанске бои идут с весны 2024 года в центре города без существенного продвижения.
- Охват Покровска (Красноармейска) сейчас замедлился из-за контратак ВСУ?
- Это стандартная тактика противника, но речь не о замедлении. Если посмотреть на карту, то в результате боев за Часов Яр, Дзержинск (Торецк) и на Покровском направлении образуется несколько котлов. Один - это покровско-мирноградская агломерация, которую сейчас охватывают с запад и востока. Второй - восточнее Мирнограда (Димитрова) от трассы на Константиновку до Дзержинска (Торецка), и между Дзержинском и Часов Яром.
И здесь у противника нерешаемая задача: понять, где будет наноситься главный удар, какое направление нашим командованием будет выбрано как приоритетное.
- Группировка ВСУ вокруг Покровска хорошо обеспечена коммуникациями, которые связывают ее с территорией Украины, даже несмотря на то, что наши войска перерезали дорогу, которая ведет на Константиновку.
- Основная трасса снабжения - это дорога на Павлоград. Перерезать ее сложно. Здесь нам нужно взять находящиеся чуть севернее трассы на Днепропетровск, террикон шахты "Южнодонбасская шахта №3" это основной укрепрайон, который мешает нашему продвижению на север.
Продвижение еще на несколько километров позволит взять под контроль трассу на Павлоград, по крайней мере, нашими дронами-камикадзе. Это уже будет критично для группировки ВСУ.
Но покровско-мирноградская агломерация — это средоточие дорог, обрезать их всех очень сложно, поэтому здесь параллельно будет идти движение, чтобы создавать угрозу направлению между Мирноградом и Дзержинском.
А ликвидация противника в Часовом Яре позволит продвигаться я к Дзержинску с севера, взяв под контроль трассу, которая ведет с Дружковки на Константиновку.
Коллаж: Олег Иванов интервью
Вчера, 12:20
Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирияМожет ли Европа оказаться вне переговоров о мире на Украине зависит от решений России и США, а также от того, согласится ли Евросоюз, что большего на Украине добиться не удастся без сильных потерь. В таком случае ЕС будет выстраивать свою политику в русле договоренностей между РФ и США.
- Ликвидация кармана в районе Курахово с горловиной в Улаклы позволит на м высвободить некоторое количество войск или двинуться дальше на запад?
- Противник там потерял почти весть личный состав, но дальше от Улаклы до Константинополя образован еще один карман, поэтому войска оттуда сниматься не будут, а продолжат уничтожение противника в мешке до Константинополя.
- Линия фронта в Донбассе состоит из таких карманов. Их зачистка и выравнивание линии фронта — это больше политическая или военная задача?
- Это военная задача, наши так действуют с мая прошлого года, когда поменялась стратегия наступательных действий с приходом нового министра обороны. А политическая составляющая в том, что когда начнутся серьезные переговоры с американцами, освободить максимально возможные территории Запорожской области, ДНР и ЛНР и выбить противника из Курской области.
Так как подобные переговоры даже на уровне подготовки длятся не один месяц, время у нас есть. Выходить на переговоры желательно на максимально сильных позициях, чтобы вопрос об обмене территориями, о чем верещит Зеленский, даже не возникал.
- Продвижение под Белогоровкой идет с трудом. В чем секрет этого участка фронта?
- Меловая гора, чуть южнее Белогоровки, это мощнейший укрепрайон, штурмы которого успехом не увенчались. Рядом находится Серебрянское лесничество, бои в котором продолжаются все два года. После освобождения Ямполовки, продвигаясь на Торское, наши получают возможность охватить этот район и выдвигаться на юг к Северскому Донцу.
Обезопасив свои войска с севера и наступая с юга, появится возможность охватить Меловую гору с трех сторон, отрезать ее от Северска и ликвидировать окопавшегося там противника. После чего наступать на Северск, а это кратчайшая дорога на Славянск и Краматорск. Противник понимает это, поэтому уже после освобождения нами Соледара противник сосредоточил там крупные силы.
Также на эту тему Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу
 
ИнтервьюКурская областьСуджаРоссияМихаил ОнуфриенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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