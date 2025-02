Хроника энергетической войны: Европа жаждет российский газ, а "глобальный Запад" – казахстанский уран

https://ukraina.ru/20250218/1061146303.html

Окончание конфликта на Украине может оживить умирающую европейскую промышленность и привести к росту европейского ВВП на 0,5%, причем большая часть этого будет обеспечена более дешевым газом из России.

Европа с жадностью смотрит на российский газПервая за три года настоящая зима и рост газовых котировок оживили энергетические дебаты в Европе, которая уже не исключает возврата к масштабному импорту российского газа. Об этом 17 февраля написало британское издание The Economist.В условиях низких температур и жесткой азиатской конкуренции за поставки спотовая цена на голландской бирже Transfer Title Facility (TTF), европейском центре торговли газом, 10 февраля достигла 58 евро за мегаватт-час (609 евро за тысячу кубометров). Это стало самым высоким показателем за последние два года. Затем 12 февраля Дональд Трамп сказал, что переговоры о прекращении конфликта на Украине начнутся "немедленно" – заявление, которое финансовые рынки, похоже, восприняли всерьез.Поэтому неудивительно, что некоторые европейские чиновники с жадностью смотрят на российский газ. Снижение счетов за электроэнергию может оживить умирающую европейскую промышленность и успокоить домохозяйства, отмечает Economist.Яри Стен из банка Goldman Sachs прогнозирует, что окончание конфликта на Украине может привести к росту европейского ВВП на 0,5%, причем большая часть этого будет обеспечена более дешевым природным газом. Возобновление притока газа также может подтолкнуть Владимира Путина к заключению мирного соглашения и его соблюдению, утверждает издание.Венгрия и Словакия приводят свои аргументы. В недавнем интервью The Economist Фридрих Мерц, который, вероятно, скоро станет канцлером Германии, заявил, что "пока что" возврата к российскому газу не будет, но не исключил такой возможности.Любая такая сделка будет представлять собой поразительный поворот. Позиция Европейской комиссии (ЕК) заключается в том, что она "не устанавливает никаких связей" между возобновлением российских поставок и любыми украинскими мирными переговорами. Более того, ЕК заявила, что ее цель – к 2027 году вообще не импортировать российский газ или нефть, чтобы уменьшить зависимость от "враждебного соседа".В конечном счете, решение о том, включать ли краны, будут принимать страны, расположенные на обоих концах трубопроводов, а также те, через которые они проходят: Россия, Германия и Украина, а также несколько других восточноевропейских государств. Их лидеры будут испытывать серьезное давление и со стороны других стран, сказано в материале Economist.На крейсерской скорости Европейский Союз потребляет около 320 миллиардов кубометров газа в год. Объем хранилищ блока, составляющий около 115 млрд кубометров, эквивалентен трети этого объема. Когда началась зима, запасы были почти полны. С тех пор холодная погода и перебои с поставками вынудили ЕС сжигать больше газа, чем ожидалось. Сейчас хранилища заполнены лишь на 48% по сравнению с 66% в то же время в прошлом году. Высокие цены вынуждают крупных потребителей, таких как химические и металлургические предприятия, сокращать производство. Промышленное производство по всему блоку, и без того слабое, продолжает сокращаться.Но куда более серьезная проблема возникнет этим летом. Согласно правилам ЕС, хранилища должны быть заполнены на 90% к 1 ноября. Обычно запасы пополняются в период с апреля по октябрь. Однако в этом году Европе придется закупать больше, чем обычно – как раз тогда, когда азиатские импортеры также спешат пополнить запасы. Дополнительных поставок немного: ожидается волна СПГ из США и Катара, но большая часть поступит в следующем году.В результате цена на газ, который будет поставляться этим летом, выше цены на газ на следующую зиму, что делает хранение топлива невыгодным. Газовый регулятор Германии рассматривает вопрос о субсидиях для стимулирования хранения газа. Некоторые страны хотят ослабить целевой показатель хранения газа в ЕС.Венгрия и Словакия по-прежнему получают российский газ через Турцию. Они и некоторые другие страны, включая Австрию, вероятно, также получают регазифицированный российский СПГ, который идет через Северную Европу. Однако и эти страны платят больше за топливо, поставки которого менее надежны, чем раньше.Возобновление поставок через Украину, которые были приостановлены в начале года, помогло бы им. Кроме того, это привело бы к снижению цен по всей Европе за счет уменьшения конкуренции за поставки. Только возвращение 15 млрд кубометров, прошедших по украинскому трубопроводу в 2024 году (что значительно ниже максимума), может снизить цены на TTF на треть по сравнению с недавним пиком, говорит Энн-Софи Корбо из Колумбийского университета.С момента заявлений Трампа о мире путем переговоров цены газа на TTF упали на 9%. Цены могут снова упасть вдвое к 2026 году, если потоки через Украину вырастут с низкого уровня 2023 года, по мнению банка MUFG. Украина категорически отказывается продлевать соглашение с Россией, но в настоящее время изучаются обходные пути. Национальная газовая компания Словакии создает дочернюю компанию на Украине и подает заявку на получение транспортной лицензии, которая позволит осуществлять поставки из России.Есть и вариант, который Economist называет экстремальным – возобновление поставок по газопроводу "Северный поток – 1", по которому в Европу когда-то поставлялось 55 млрд кубометров газа в год, а возможно, и начала поставок по "Северному потоку – 2" – трубопроводу той же мощности, который так и не был введен в эксплуатацию.Но препятствия для этого весьма серьезные. Германия, которая сильно пострадала от своей прежней открытости к российским энергоносителям, должна будет дать свое согласие. После диверсии, приписываемой украинским водолазам, три из четырех труб системы "Северный поток" нуждаются в ремонте. Это обойдется в сотни миллионов долларов, говорит Майк Фулвуд из Оксфордского института энергетических исследований. Кроме того, наиболее настороженные по отношению к России члены ЕС будут активно выступать против усиления зависимости от московских энергоносителей."Существует также фактор Трампа. С одной стороны, американский президент хочет, чтобы Европа закупала больше СПГ у США, как это произошло бы в случае отсутствия поставок из России. Полное восстановление российских поставок может обрушить цены по всему миру, что означает, что многие американские буровые станут нерентабельными, а миллиарды долларов инвестиций в проекты СПГ внезапно окажутся бесполезными. С другой стороны, Дональд Трамп хотел бы получить Нобелевскую премию мира, и возвращение части российского газа в рамках мирного соглашения может показаться ценой, которую стоит заплатить", – резюмирует The Economist."Глобальный Запад" столкнулся с дефицитом урана для своих АЭСКомпании, занимающиеся ядерной энергетикой в США, Великобритании и странах Евросоюза, могут столкнуться с дефицитом урана для своих реакторов из-за усиливающейся глобальной конкуренции за этот важный ресурс. Об этом 17 февраля сообщило британское издание The Financial Times (FT).Угроза, по мнению собеседников FT, связана с тем, что крупнейший в мире производитель урана – Казахстан – поставляет всё больше сырья в Россию и Китай, тогда как доля экспорта в США и Европу сокращается."Российские и китайские компании очень активно стремятся получить доступ к ресурсам в Центральной Азии и Африке, создавая чрезвычайно жесткую конкурентную борьбу", – отметил Бенджамин Годвин из Prism Strategic Intelligence."Мы движемся к истощению запасов, и я не думаю, что многие потребители это осознают", – сказал Кори Кос, вице-президент канадской компании Cameco. По его словам, большая часть материала сейчас направляется в Китай.После аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году на мировом рынке наблюдался избыток урана, но эти запасы постепенно исчерпываются. "Мы живем в долг... Остатки запасов, которые подходят к концу, до сих пор поддерживали цепь поставок", – отметил бывший представитель атомной отрасли одной из западных стран.Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, ожидается, что к 2040 году мировой спрос на уран удвоится. При этом США, Великобритания и Южная Корея, пообещали к 2050-муу утроить мировые ядерные мощности. В то же время технологические компании все активнее используют атомную энергию для обеспечения работы центров обработки данных, в частности в сфере искусственного интеллекта.Россия и Китай, граничащие с Казахстаном, также существенно расширяют собственную ядерную энергетику. При этом Казахстан сейчас обеспечивает около 40% мировой добычи урана.Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) в этом месяце предупредил, что Китай и Россия "быстро наращивают закупки урана у международных партнеров". В организации также отметили, что существует "разрыв" между усилиями западных правительств по обеспечению стабильной цепи поставок урана и их планами по расширению использования атомной энергетики. "Производство урана является слабым местом, на которое мы пока не обращаем достаточного внимания", – отметила Грейселин Баскаран, директор CSIS.По данным CSIS, в 2023 году примерно две трети продаж казахстанской государственной горнодобывающей компании "Казатомпром" пришлись на покупателей в России, Китае и внутреннем рынке. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял лишь треть. В то же время на США, Канаду, Францию и Великобританию в 2023 году пришлось лишь 28% продаж "Казатомпрома", тогда как в 2021 году эта доля составляла 60%, а французская атомная компания Orano стаолкнуалсь с трудностями в увеличении объемов добычи урана в КазахстанеЭти данные не охватывают весь казахстанский уран, поскольку часть продукции реализуется через совместные предприятия компании, отметили в FT. В свою очередь, в "Казатомпроме" заявили, что намерены и в дальнейшем придерживаться диверсифицированной стратегии продаж. Также в компании отметили, что доля поставок урана в Китай сейчас ниже, чем до 2018 года.Отдельным фактором риска для атомной промышленности "глобального Запада" FT считает Нигер. Хотя эта страна и обеспечивает лишь 5% мировой добычи урана, она являлась ключевым поставщиком для европейских АЭС. Однако в 2023 году Нигер сократил поставки в ЕС на треть по сравнению с 2021 годом, свидетельствуют данные Евратома.Напомним, в ноябре 2024 года правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Исключение составляют поставки, которые будут осуществляться в рамках разовых лицензий, выданных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.О непростых отношениях России с Европой - в интервью Мачея Вишнёвского: В новом, многополярном мире прежних Соединенных Штатов уже не будет

